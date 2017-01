Praha - Dopravu v Česku ráno na některých místech komplikují sněhové jazyky, silný vítr a někde také námraza. Velmi opatrní musejí být řidiči například na D35 mezi Mohelnicí a Olomoucí. Pro nákladní auta nad šest tun stále zůstává uzavřená silnice přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku a také úsek mezi Bílou a Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Proti čtvrtku je ale dnes situace klidnější, naprostá většina silnic v zemi je s opatrností sjízdných.

Kvůli silnému větru druhý den nejezdí sedačková lanovka na Lysou horu v Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších. V nárazech má vítr 90 kilometrů v hodině, přípustných je 58 km/hod. Provozovatel skiareálu doufá, že lanovka se ještě dnes rozjede, protože podle předpovědi má vítr postupně slábnout. Ve čtvrtek nejezdila ani kabinová lanovka na Ještěd, její provoz se ale podařilo dnes obnovit.

Silný vítr místy způsobuje tvorbu sněhových jazyků zejména na otevřených úsecích a ve vyšších polohách. Problémy jsou třeba na Bruntálsku, kde v noci napadlo až 20 centimetrů sněhu, nebo ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka. Až do dnešních 18:00 pak platí v Libereckém kraji a ve východní části Česka s výjimkou jižní Moravy výstraha meteorologů před tvorbou sněhových jazyků.

Většinu neprůjezdných komunikací se podařilo silničářům už ve čtvrtek otevřít, uzavřená ale zůstává silnice přes Oldřichovské sedlo. Silnice se nesolí a nákladní auta mívají na ujetém sněhu problémy, bezpečnější je pro ně v zimě alternativní trasa po silnici 13 z Mníšku přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. Úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která patří k hlavním tahům na Slovensko, je uzavřen pro kamiony a nákladní vozy s přívěsem.

Námraza zkomplikovala ráno provoz hlavně v Olomouckém kraji. D35 je kluzká mezi Mohelnicí a Olomoucí v obou směrech, dopravu na silnici komplikuje také sníh. V opačném směru D35 z Olomouce na Hranice rovněž sněží, na vozovce je tak místy slabá vrstva sněhu, na 294. kilometru i námraza, upozorňují správci silnic.

Jihočeský kraj

Všechny jihočeské silnice jsou dnes sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na některých místech v regionu sněží a objevuje se i nárazový vítr. Vozovky někde pokrývá rozbředlý nebo ujetý sníh. Vyplývá to z aktuálních údajů dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Teploty k ránu klesly na většině míst k minus deset stupňům Celsia. Na šumavském Churáňově naměřili meteorologové minus 15 stupňů Celsia.

Sněhové přeháňky byly po ránu na Českobudějovicku, Jindřichohradecku, Prachaticku a Strakonicku. Podle předpovědi meteorologů se udrží teploty hluboko pod bodem mrazu po celý den. Ojediněle se mohou tvořit sněhové jazyky.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji jsou dnes ráno silnice prvních tříd po chemickém ošetření, na silnicích nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Po chemickém ošetření a se zvýšenou opatrností je sjízdný i úsek dálnice D1 mezi 218. až 272. kilometrem. V úseku může řidiče zaskočit nárazový vítr. Mezi Podomím a Drnovicemi na Vyškovsku je silnice uzavřená pro vozy těžší 12 tun, uvádí na svém webu Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

I pro Jihomoravský kraj stále platí výstraha meteorologů před závějemi a sněhovými jazyky, a to až do 18:00. Aktuální teplota se pohybuje od minus 11 do minus šesti stupňů. Podle předpovědi má být většinou oblačno, místy sněhové přeháňky, zejména na horách. K večeru mají srážky ubývat, částečně i oblačnost. Nejvyšší teploty mají dosáhnout minus devět až minus pět stupňů.

Královéhradecký kraj

Na většině chemicky udržovaných silnicích v Královéhradeckém kraji leží vrstva rozbředlého sněhu nebo sněhová kaše. Ostatní silnice pokrývá vrstva ujetého sněhu, která je na řadě míst ledovatá. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové byla dnes ráno bez sněhu. Východní část kraje ráno zasáhly sněhové přeháňky. Silné sněžení z minulých dnů by se opakovat nemělo, ale vítr by mohl na cestách tvořit sněhové jazyky nebo závěje, zjistila ČTK u silničářů a meteorologů.

Teploty dnes ráno v kraji klesly k minus deseti stupňům Celsia. Na hřebenech Krkonoš klesly pod minus 15 stupňů. Přes den by mělo být od minus osmi do minus pěti stupňů.

V kraji by dnes mělo být většinou oblačno. Místy se čekají sněhové přeháňky, zejména na horách. Ojediněle by mohlo být i skoro jasno. K večeru se čeká ubývání srážek a částečně i oblačnosti.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji komplikuje dopravu silný nárazový vítr a sněhové přeháňky, platí výstraha na sněhové jazyky a závěje. Silnice jsou s opatrností sjízdné. Pro nákladní auta nad šest tun zůstává uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku, vyplývá z informací na dopravním webu.

Ráno jsou teploty mezi minus osmi a 13 stupni Celsia. Na hlavních tazích jsou zbytky rozbředlého sněhu, na otevřených úsecích se mohou tvořit sněhové jazyky nebo návěje. Lokálně jsou na hlavních tazích zmrazky nebo mohou povrchy vozovek namrzat. Před rizikem námrazy varují silničáři i na silnici 35 z Liberce do Turnova.

Vrstva nového nebo ujetého sněhu je na silnicích nižších tříd v horských oblastech Jablonecka a Semilska. Silnice v horských oblastech lemují místy až dvoumetrové závěje. Motoristé, kteří zamíří na víkend do Jizerských hor a Krkonoš, by si měli podle doporučení silničářů přibalit lopatu a sněhové řetězy a nezapomenout na plnou nádrž.

Uzavřená zůstává silnice přes Oldřichovské sedlo. Silnice se nesolí a nákladní auta mívají na ujetém sněhu problémy, bezpečnější je pro ně v zimě alternativní trasa po silnici 13 z Mníšku přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Výstraha na sněhové jazyky a závěje platí do dnešních 18:00. Přes den by mělo být převážně oblačno, místy sněhové přeháňky, zejména na horách. Večer ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus pěti až minus osmi stupni Celsia, na horách mezi minus devíti až minus 12 stupni.

Moravskoslezský kraj

Silný nárazový vítr komplikuje dopravu v Moravskoslezském kraji. Na silnicích, hlavně na Bruntálsku, se kvůli větru tvoří sněhové jazyky. Všechny silnice jsou ale se zvýšenou opatrností sjízdné, kromě úseku mezi Bílou a Ostravicí. Je stále uzavřen pro nákladní automobily. ČTK to řekla mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Simona Součková.

V regionu ráno silně mrzlo. Teploty dosahovaly až minus 12 stupňů Celsia. V noci sněžilo především v Beskydech a Jeseníkách. "Na Bruntálsku napadlo až 20 centimetrů sněhu. Silničáři jen tam v noci projeli pluhy téměř 3500 kilometrů silnic," uvedla mluvčí. V této oblasti je vítr nejsilnější. "Na silnicích se proto tvoří sněhové jazyky," dodala Součková.

Vítr, i když ne tak silný, je i na Novojičínsku a Frýdecko-Místecku. Na silnicích první třídy leží po chemickém ošetření kašovité zbytky sněhu. Na komunikacích nižších tříd je ujetá vrstva sněhu krytá inertním posypem.

Úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která patří k hlavním tahům na Slovensko, je uzavřen pro kamiony a nákladní vozy s přívěsem.

Olomoucký kraj

Některé silnice Olomouckého kraje pokrývá dnes ráno námraza. Velká opatrnost je na místě především na D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí a opačně směrem na Hranice, kluzké silnice však hlásí silničáři také u Ostružné na Jesenicku a Úsova na Šumpersku. Ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka se tvoří místy sněhové jazyky. Na většině silnic leží po nočním sněžení rozbředlý sníh, vyplývá z dat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

D35 je kluzká mezi Mohelnicí a Olomoucí v obou směrech, dopravu na silnici komplikuje také sníh. V opačném směru D35 z Olomouce na Hranice rovněž sněží, na vozovce je tak místy slabá vrstva sněhu, na 294. kilometru i námraza, upozorňují správci silnic.

Na Jesenicku pokrývá hlavní tahy rozbředlá sněhová vrstva, na vedlejších silnicích leží ujetá sněhová vrstva krytá posypem. V regionu je nárazový vítr, na otevřených úsecích se tak tvoří sněhové jazyky. Stejná situace panuje také v sousedním Šumpersku. V oblasti Zábřehu dnes ráno stále ještě sněží, vyplývá z informací ŘSD.

S rozbředlým sněhem dnes musejí počítat také řidiči na Přerovsku. I tam ještě nad ránem sněžilo, zvýšená opatrnost je nutná nejen na vedlejších silnicích, ale i na hlavních tazích. Naopak na Prostějovsku jsou hlavní tahy holé a suché, v regionu však vane silný vítr.

Pardubický kraj

Na silnicích v Pardubickém kraji se dnes ráno ve vyšších polohách tvoří sněhové jazyky, místy je pokrývá zledovatělá vrstva sněhu. V některých částech kraje sněží. Vyplývá to z údajů cestářů.

Sjízdné s opatrností jsou takřka všechny silnice. Po chemickém ošetření je na komunikacích rozbředlý sníh. Jazyky se tvoří mimo jiné v regionu Železných hor a Moravské Třebové. Na silnici I/11 u Jablonného nad Orlicí je nutné použít řetězy a v regionu Lanškrouna vítr způsobuje na silnicích sněhové jazyky a závěje.

Na polovině území fouká silný až nárazový vítr. Teploty se pohybují od minus 14 do minus šesti stupňů Celsia.

Plzeňský kraj

Po čtvrtečních problémech se sněhovými jazyky, větrem a ledovkou se situace na silnicích v Plzeňském kraji uklidnila. Všechny komunikace jsou dnes se zvýšenou opatrností sjízdné. Vítr i sněžení už ve čtvrtek večer ustaly v celém regionu, teploty se pohybují hluboko pod bodem mrazu. Vozovky jsou vymrzlé, někde, kde ještě zabírá sůl, mohou být mokré, řekl ČTK dispečer krajské správy silnic Jiří Slapnička. Policie nehlásí nikde žádné větší nehody nebo problémy.

"Je to rozhodně lepší než včera (ve čtvrtek)," uvedl. Silničáři vyjížděli v noci více na jihu regionu, kde jsou teploty vyšší, kolem minus osmi až deseti stupňů Celsia. Zejména na Klatovsku a na jihu Plzeňska, hodně v okolí Nepomuku a Kasejovic. Slabé přeháňky šly přes Šumavu. "Na Tachovsku, severu Plzeňska, Domažlicku i Rokycansku je mezi minus 18 až 19 stupni a jasno. Srážky tam většinou nebyly," řekl Slapnička.

Na všech silnicích je nutná pomalejší jízda a zvýšená opatrnost. "Spolu s policisty musíme říct, že řidiči už se zase naučili v zimě jezdit jinak. Potřebují k tomu vždy tak dva tři dny," dodal.

V regionu by dnes měly být pouze ojedinělé přeháňky, teploty budou až do neděle hodně pod nulou. "Co zmrzlo, zůstane zmrzlé, přesypou se pouze úseky ošetřované drtí a struskou," řekl dispečer. Jde o třetinu regionálních tahů, zejména v chráněných krajinných oblastech a šumavském parku, kolem zdrojů pitné vody a na koncových úsecích vozovek.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách jsou dnes ráno místy hlášeny sněhové přeháňky, jízdu může ztěžovat také nárazový vítr. Situace na silnicích je ale o mnoho lepší než v minulých dvou dnech, řekl ČTK pracovník dispečinku krajských silničářů. "Místy jsou ve Středočeském kraji ještě přeháňky, ale už jen lokálně," uvedl dispečer.

Od 02:00 do 08:00 bylo v terénu nasazeno 118 sypačů. Maximální počet při nejvyšší pohotovosti je 148. Cestáři se dnes soustředí hlavně na menší silnice, které byly v předchozích dnech zaváté. "Rozšiřujeme některé úseky na silnicích třetích tříd, kde byly závěje a sněhové jazyky," uvedl dispečer.

Sněhové přeháňky a nárazový vítr byly ráno hlášeny na mladoboleslavské dálnici D10. Občasné sněžení bylo zaznamenáno také na dálnicích D5 nebo na Pražském okruhu. Na hlavních tazích místy leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření, na menších silnicích na Kolínsku a Kutnohorsku mohou řidiče překvapit sněhové jazyky. Teplota na některých místech regionu klesla až k minus 13 stupňům Celsia.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou dnes s opatrností sjízdné. Řidiči musejí počítat s nárazovým větrem v Krušných horách. Na silnici D7 na Chomutovsku se tvoří námraza. Vyplývá to z údajů silničářů a policie.

Dálnicí D8 projedou šoféři ve všech pruzích, od Ústí směrem k hranici s Německem vane vítr a mohou se ještě tvořit sněhové jazyky. Trasa D7 z Chomutova do Německa je místy namrzlá.

K opatrnosti znovu nabádají správci silnic zejména řidiče kamionů, kteří v minulých dnech blokovali údržbu. Omezení bude pro nákladní auta nad 12 tun platit od neděle v Děčíně, kde neprojedou centrem kvůli pracím na přeložce silnice.

Podle předpovědi meteorologů budou v regionu i dnes sněhové přeháňky, teploty na horách klesnou až k minus dvanácti stupňům Celsia. Vítr bude k večeru slábnout.

Kraj Vysočina

Sněhové jazyky, které se tvoří kvůli větru, stále komplikují dopravu na Vysočině. Na silnicích leží vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Vozovky jsou sjízdné, řidiči však podle silničářů musí věnovat jízdě zvýšenou opatrnost. U Chotěboře sjel do příkopu autobus, nehoda skončila bez zranění.

"V noci přestalo sněžit, vítr je mírnější, ale stále se místy tvoří sněhové jazyky a závěje. V terénu máme 118 sypačů," řekl ČTK Vít Kryštof z dispečinku Krajské správy a údržby silnic. Nehoda autobusu se stala před 06:00 na silnici druhé třídy mezi Chotěboří a Havlíčkovým Brodem. Vozidlo vyprošťují hasiči.

Na Vysočině je oblačno až zataženo, vane silný severní vítr. Teploty se pohybují od pěti do 12 stupňů pod nulou. Podle meteorologů budou během dne na většině území kraje sněhové přeháňky, nebo občasné sněžení. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi šesti až deseti stupni pod nulou. Čerstvý severní vítr dosahující v nárazech rychlosti až přes 50 kilometrů v hodině bude večer částečně slábnout. Výstraha na tvorbu sněhových jazyků platí až do 18:00.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno komplikuje vítr, kvůli němuž se na silnicích místy tvoří sněhové jazyky. Cesty jsou většinou mokré po chemickém ošetření, vozovky druhé a třetí třídy na Vsetínsku pokrývá ujetá vrstva sněhu. Jsou tak sjízdné jen se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Sníh komplikuje dopravu v regionu od noci na středu. V kraji je oblačno až zataženo, viditelnost místy snižují sněhové přeháňky. Teplota se ráno pohybovala od minus 12 do minus šesti stupňů Celsia. Přes den podle meteorologů stoupne nejvýše na minus pět stupňů. Předpověď na většině území očekává občasné sněžení nebo sněhové přeháňky.

Vítr by měl k večeru slábnout. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před tvorbou závějí a sněhových jazyků platí do dnešních 18:00. Na víkend předpověď slibuje mrazivé počasí, které doplní slabé občasné sněžení. Teploty by v noci měly klesnout až na minus 18 stupňů a denní teploty by se měly pohybovat mezi minus čtyřmi až minus 11 stupni Celsia.