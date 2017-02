Kvůli nehodám byla 2. února zcela uzavřena dálnice D8 na Ústecku poblíž hranic s Německem. Ve směru do Německa se stala hromadná nehoda osmi aut a kamionu na 87. kilometru, menší havárie pak v opačném směru. Policie ve směru do Německa odklání dopravu na 80. kilometru, směrem na Prahu je doprava odkláněna už na německé straně.

Praha - Sněhové jazyky, mrznoucí déšť a ledovka komplikovaly řidičům cestování, problémy měli i chodci. Největší problémy hlásil Liberecký, Ústecký a Plzeňský kraj. Silničáři dopoledne uzavřeli pro nákladní vozy nad 3,5 tuny silnici 13 z Mníšku na Frýdlant a hraniční přechod do Polska v Habarticích. Kvůli hromadné nehodě byla téměř pět hodin neprůjezdná dálnice D8 poblíž hranic s Německem. V Brně je kvůli padajícímu sněhu ze střechy uzavřen hrad Špilberk. Část republiky také stále trápí špatné rozptylové podmínky.

Na D8 na Ústecku havaroval ve směru na Německo kamion a osm osobních aut. Zdravotníci na místě ošetřili pouze lehká zranění, 15 lidem poskytli hasiči provizorní útočiště v zásahových vozech. Provoz byl obnoven po 13:00. V Ústeckém kraji se staly i desítky dalších nehod. Devět aut se například srazilo na silnici I/13 před Kláštercem nad Ohří. Nehodu osmi vozidel řešili policisté u Března na Chomutovsku.

Kvůli velkému počtu úrazů po pádu chodců na zledovatělých chodnících a silnicích dopoledne plzeňská fakultní nemocnice musela posílit služby lékařů na úrazové ambulanci. Počty pacientů s úrazem stouply až o sto procent. S ledovkou a mrznoucím deštěm se potýkali silničáři, hasiči, chodci i řidiči v celém kraji. Stalo se přes 70 nehod, což je několikanásobek obvyklého stavu. Nejhorší situace byla na Tachovsku a Plzeňsku, uklidňovat se začala až poledni.

V Libereckém kraji byla celé dopoledne uzavřená pro nákladní vozy silnice 13 z Mníšku na Frýdlant a hraniční přechod do Polska v Habarticích. Zhruba na dvousetmetrovém úseku Albrechtického kopce se tvořily závěje a silnici nebyly s to udržet pro kamiony sjízdnou ani dva sypače. Od 13:00 je sjízdná i silnice třetí třídy z Mníšku na Raspenavu přes Oldřichovské sedlo. Byla uzavřená skoro celý leden.

Náledí je hlášeno i z Karlovarského kraje, nejhorší byla situace na Chebsku, kde se stala asi desítka lehčích dopravních nehod. Na silnici I/6 na Prahu u Bošova blokovala provoz nehoda nákladních aut. Mrznoucí déšť a náledí jsou hlášeny také z dálnice D4 ve Středočeském kraji. V Jihočeském kraji zablokovala nehoda kamionu u obce Temešvár silnici I/29, spojnici mezi Pískem a Táborem.

Varování Českého hydrometeorologického ústavu před ledovkou platí ve většině krajů do dnešních 19:00.

Až do odvolání je pro návštěvníky kvůli bezpečnosti uzavřen brněnský hrad Špilberk. Na Velké nádvoří se sesula ze střechy velká sněhová deska a sníh padal v menší míře i na dalších místech. V pátek ráno správa hradu rozhodne, jestli bude uzavřený delší dobu. Přerovská radnice dnes kvůli kvůli velkému množství sněhu uzavřela městský park Michalov i městský hřbitov. Na obou místech není odklizen sníh a hrozí pády těžkého sněhu ze stromů.

V Moravskoslezském kraji jsou zhoršené rozptylové podmínky. Imisní limit pro polétavý prach byl odpoledne na některých měřicích stanicích i více než čtyřnásobně překročen. Proti ránu se ale všude hodnoty snížily. Na Ostravsku, Karvinsku i Frýdecko-Místecku včetně Třinecka stále platí signál regulace, výrazné zlepšení meteorologové neočekávají. Horší kvalita ovzduší je také v Královéhradeckém kraji, kde meteorologové ráno vyhlásili smogovou situaci. Nepříznivé podmínky budou i v noci na pátek.

Jihočeský kraj

Dopravu v Jihočeském kraji komplikuje na řadě míst mrznoucí déšť nebo mlha. Zcela neprůjezdná je po nehodě kamionu silnice I/29 u obce Temešvár na Písecku, spojnice mezi Pískem a Táborem. Policisté odklánějí dopravu přes Záhoří na Zvíkovské Podhradí a Milevsko, další hlídka pak v obci Bernartice. ČTK to dnes řekla písecká policejní mluvčí Kamila Ingrišová.

Kamion naboural u Temešváru krátce po 8:00. "Zřejmě byla kluzká silnice, řidič - cizinec sjel do příkopu, mělo by tam být i zranění. Urazil si nápravu, vytekly i provozní kapaliny," řekl mluvčí. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, odtah by měl být podle mluvčí zařízen do hodiny.

Všechny silnice v regionu jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Meteorologové varují pro dnešní den před tvorbou ledovky. Teploty v kraji se pohybují do nuly do minus šesti stupňů Celsia. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

"Na Táborsku a Písecku se teď přehnaly dešťové přeháňky, hrozí tvorba náledí. Všichni řidiči by měli vyjíždět, jenom pokud je to nutné a určitě se zvýšenou opatrností. Jsou úseky, kde se tvoří náledí, my máme všechny posypové vozy v terénu, ale dodržují harmonogram a jsou místa, kam se teprve dostanou," řekl ČTK Martin Šulista, dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která má dohromady kolem 120 sypačů.

Mrznoucí déšť se po rány vyskytuje na Písecku a Strakonicku. Mlha pak může místy komplikovat dopravu ve všech okresech kromě Českokrumlovska a Táborska. Vozovky prvních tříd jsou po chemickém ošetření mokré nebo holé a vlhké. Na silnicích nižších tříd na Písecku, Strakonicku a Táborsku leží zledovatělá vrstva sněhu.

Jihomoravský kraj

Silnice druhých a třetích tříd v Jihomoravském kraji jsou po několika dnech sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Jsou na nich zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, varují silničáři.

Dálnice v regionu jsou naopak holé a mokré a jsou sjízdné bez problémů, podobně jako silnice v Brně, kde byly zejména v úterý velké problémy s dopravou. Aktuálně web dopravního podniku neeviduje žádnou událost s narušením jízdního řádu nad 30 minut.

Problémy mohou mít řidiči ve vyšších polohách kraje, kde je uježděný sníh krytý posypem. Silnice druhé třídy mezi obcemi Drnovice a Podomí je dál uzavřená pro vozidla nad 12 tun. Před ledovkou varuje policejní web na Blanensku mezi odbočkou na Sloup a Žďárnou. V Boskovicích dnes ráno havarovalo auto do stromu, jedna osoba je zraněná.

Dnes má být převážně zataženo, mlhavo, zpočátku místy i mlhy mrznoucí. Během dne postupně od jihozápadu místy, zejména na severu kraje, meteorologové předpovídají slabý mrznoucí déšť nebo mrholení s tvorbou ledovky.

Karlovarský kraj

Na většině míst Karlovarského kraje mrholí nebo sněží, déšť na silnicích namrzá a kvůli srážkám je i snížená dohlednost. Silnice jsou sjízdné jen s opatrností, v kraji přibývá dopravních nehod. Nejhorší je situace na Chebsku, kde došlo asi k desítce lehčích dopravních nehod, řekla ČTK policejní mluvčí Věra Hnátková. Na silnici I/6 na Prahu u Bošova blokuje provoz nehoda nákladních aut.

"Mrznoucí déšť na silnicích komplikuje dopravu v celém kraji. Nejhorší je situace na Chebsku. V Havlíčkově ulici se například srazilo pět osobních aut. Šlo ale spíše o lehké nehody, všechny se obešly bez vážnějších zranění," řekla Hnátková.

Na silnici I/6 na hranici s Ústeckým krajem musí řidiči počítat se zdržením, kvůli nehodě dvou nákladních aut se tam tvoří kolony. Na silnici se tvoří ledovka, průjezd je možný se zvýšenou opatrností.

Další nehody se staly na Sokolovsku. Jedno auto havarovalo u Oloví, druhé u obce Nové Sedlo, nehody se obešly bez zranění. S namrzajícím mrholením by ale měli řidiči počítat i na dálnici D6 a silnicích první třídy. Zvýšené nebezpečí námrazy je například na Božím Daru nebo u Mnichova na Chebsku.

Liberecký kraj

Silničáři otevřeli v poledne pro nákladní vozy nad 3,5 tuny silnici 13 z Mníšku na Frýdlant a hraniční přechod do Polska v Habarticích. Silnice je už pro ně sjízdná, řekl ČTK vedoucí údržby komunikací libereckého závodu EUROVIA CS Petr Vach.

Silnice byla od rána uzavřená, protože na zhruba 200 metrů dlouhém úseku Albrechtického kopce se tvořily závěje a silnici se nedařilo udržet pro kamiony sjízdnou ani při nasazení dvou sypačů. "Silnice ještě není úplně černá, ale jsou na ní už jen zbytky rozbředlého sněhu," uvedl ve 12:00 Vach. Podle něj ke zlepšení sjízdnosti pomohlo oteplení. "Podle čidla je teplota silnice nad nulou," dodal.

Silnice 13 z Mníšku na Frýdlant je frekventovanou komunikací do Polska. Právě na Albrechtickém kopci se ale často v zimě tvoří sněhové jazyky a k zablokování komunikace pak stačí jediný kamion uvízlý v kopci. Už v noci tam dopravu komplikoval sníh.

Pro nákladní dopravu je už také sjízdná silnice třetí třídy z Mníšku na Raspenavu přes Oldřichovské sedlo. "Nějakou dobu ale potrvá, než sklopíme značky zakazující vjezd. Oficiálně ji budeme otevírat ve 13:00," uvedl krajský dispečer zimní údržby Pavel Pospíšil.

Nikde jinde v kraji zatím problémy nejsou, srážky by měly přijít odpoledne. Meteorologové varují před mrznoucím deštěm a mrholením s tvorbou ledovky. Teploty byly v poledne mezi třemi a minus třemi stupni Celsia. Na Jizerce v Jizerských horách naměřili meteorologové ráno minus 14,2 stupně.

Moravskoslezský kraj

Se zvýšenou opatrnosti dnes musí jezdit řidiči v Moravskoslezském kraji, zejména po silnicích nižších tříd a v horských oblastech. Sněžení sice kolem půlnoci ustalo, ale sněhu napadlo tolik, že na některých vedlejších silnicích mohou mít motoristé problémy. ČTK to řekla mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Simona Součková.

"Sněžení ustalo kolem půlnoci. Silničáři proplužili téměř 14.000 kilometrů silnic," řekla Součková. Sněžení bylo vydatné. "V průměru napadlo od deseti do 20 centimetrů sněhu, nejvíce asi na Novojičínsku, kde v nížinách spadlo 15 centimetrů a na horách až 25 centimetrů. Hodně sněžilo i ve velkých městech, například v Karviné napadlo 15 centimetrů," řekla mluvčí.

Na hlavních, chemicky udržovaných tazích je podle ní rozbředlá kaše, většinou jsou mokré a holé. Na silnicích nižších tříd leží většinou ujetá vrstva čerstvého sněhu do několika centimetrů. "V terénu máme veškerou techniku. Platí stále nejvyšší stupeň pohotovosti a pomáhají nám také dodavatelské firmy, především s radlicemi a pluhy," řekla Součková.

Pro kamiony a nákladní vozy s přívěsem zůstává uzavřená silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj zasáhla v noci na dnešek další vlna sněžení. Silnice v kraji jsou většinou již holé se zbytky rozbředlého sněhu, řekli dnes ČTK dispečeři správ silnic. Všechny vozovky jsou sjízdné, zvýšená opatrnost je však podle správců silnic na místě. Upozorňují také místy na husté mlhy. Na Přerovsku řeší policisté několik nehod, provoz na silnicích tak může být místy komplikován.

Na Olomoucku sněžilo podle dispečera do 22:00, místy vydatněji. "Prováděli jsme chemický posyp a nad ránem v oblasti Šternberska či Litovelska jsme vyjížděli znovu. Hlavní tahy jsou z 90 procent mokré se zbytky sněhové kaše, na ostatních silnicích leží ujetá sněhová vrstva krytá posypem. Místy je mlha," řekl dnes ČTK dispečer olomoucké správy silnic.

Až téměř do půlnoci sněžilo na Přerovsku. Silnice, které se podařilo silničářům během dne ošetřit, tak znovu pokryl v noci sníh a silničáři museli znovu vyrazit do terénu. "Vozovky ošetřované chemicky jsou nyní holé a mokré a leží na nich zbytky rozbředlého sněhu. Na inertních cestách je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Místy je hustá mlha. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností," uvedl tamní dispečer.

Podobná situace panuje také v ostatních částech Olomouckého kraje. S mlhou podle informací Ředitelství silnic a dálnic musejí řidiči počítat místy také na Jesenicku a Prostějovsku.

Na Přerovsku se ráno častěji bouralo. Nehodu řeší policisté u Pavlovic, kde narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je bez zranění. U Bochoře se střetla dvě osobní auta, ani u těchto nehod se nikdo nezranil. U Jezernice narazila dodávka do stromu.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech v Pardubickém kraji zůstává zvláště na menších silnicích ležet sníh. Většinou je po solení rozbředlý, někde leží na vozovkách jeho uježděná vrstva. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Řidiči by měli jet opatrně v oblasti Hlinska, Lanškrouna, Litomyšle, Moravské Třebové, Svitav, Žamberka a v Železných horách. V okolí Vysokého Mýta je sníh někdy zledovatělý, místy se tvoří na všech úsecích sněhové jazyky a vozovka namrzá.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Teploty dosahovaly minus sedmi až minus jednoho stupně Celsia.

Plzeňský kraj

Situace v Plzeňském kraji, kde se řidiči i silničáři od časného rána potýkají s ledovkou a namrzajícím deštěm, se pomalu lepší. V kraji nyní přestává pomalu pršet a silničáři vylepšují sjízdnost na silnicích, řekl dnes ČTK jejich krajský dispečer Jiří Slapnička. Dnešní situaci na silnicích v kraji považuje za nejhorší za poslední nejméně čtyři roky.

Nejproblematičtější byla situace na Tachovsku a na severním a jižním Plzeňsku. Silničáři i policisté vyzývají řidiče, aby jezdili jen v nutných případech a jízdě věnovali maximální pozornost a jeli velmi opatrně.

Policie eviduje desítky nehod, také záchranná služba od rána kromě nehod vyjíždí i k úrazům chodců na ledu.

"Oproti tomu, co bylo ráno, je to už mnohem lepší. Silnice druhé třídy by měly být všechny v pořádku. Sjízdné jsou většinou i silnice třetí třídy. Teď doděláváme menší silnice, kam jsme se dřív nedostali třeba kvůli nehodám," řekl ČTK v 11:30 Slapnička. Nehody a potíže se sjízdností měli i sami silničáři. "Měli jsme nehody tří nebo čtyř sypačů, další někde zůstaly viset. S pomocí hasičů se vyprošťují," řekl dispečer.

Podle policejní mluvčí Markéty Fialové je stále uzavřená silnice u Chodové Plané na Tachovsku, kde se ráno srazil autobus s osobním autem a zranilo se šest lidí. Nesjízdné jsou také silnice mezi Chválenicemi a Želčany a mezi Žákavou a Štítovem na jižním Plzeňsku.

Podle Slapničky je dnes nejhorší sjízdnost na silnicích v kraji za poslední nejméně čtyři roky. "Před dvěma týdny jsme na šest hodin zavřeli kvůli sněhovým jazykům hlavní silnici z Plzně na Karlovy Vary - to bylo nepříjemné, ale dnes to bylo vyloženě nebezpečné," řekl.

Přestane-li pršet a déšť nebude splachovat posypovou sůl, jsou silničáři schopni udržet silnice sjízdné. Teploty se ale stále pohybují kolem minus dvou stupňů a silnice podle dispečera namrzají i proto, že je po týdnech mrazů hluboce promrzlá zem.

Středočeský kraj

Na řadě míst Středočeského kraje trápí řidiče ve čtvrtek ráno mlha, a to například na Pražském okruhu, dálnici D1 a D5. Mrznoucí déšť a náledí je hlášeno z dálnice D4. Řidiči by tady měli být při jízdě opatrní. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou dálnice D4 a D6 a silnice prvních tříd na Kladensku, Rakovnicku, Mělnicku, Mladoboleslavsku, Nymbursku a Příbramsku. Pouze se zvýšenou opatrností jsou také sjízdné silnice nižších tříd ve všech okresech, na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a Praze-východ navíc na cestách leží zbytky rozbředlého sněhu.

U Louňovic pod Blaníkem na Benešovsku je podle policie přes celou komunikaci zkřížený kamion, a silnice je tak neprůjezdná. Na místě je ledovka, komplikace se očekávají až do odpoledních hodin.

Teploty se ve čtvrtek ráno pohybují ve Středočeském kraji mezi minus osmi až minus jedním stupněm Celsia. Na většině území je zataženo, někde polojasno. V platnosti je až do dnešních 19:00 výstraha před ledovkou.

Ústecký kraj

Dálnice D8 na Ústecku je znovu průjezdná v obou směrech. ČTK to řekla krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková. Dopravu směrem na Německo komplikovala hromadná nehoda, v opačném směru menší havárie. Na řadě silnic v Ústeckém kraji se tvoří ledovka, nehod jsou desítky.

Dálnice D8 na Ústecku byla uzavřená téměř pět hodin. Ve směru na Německo havaroval kamion a osm osobních aut. "Provoz na dálnici D8 byl obnoven nejprve ve směru z Německa. Ve 13:12 byl postupně obnovován provoz i ve směru na Německo. Nejprve byly puštěny vozy, které stály mezi tunely Panenská a Libouchec," řekla ČTK Poláčková. Vážná zranění si havárie nevyžádala. "Zdravotnická záchranná služba ošetřila na místě lehká zranění. Hasiči poskytli patnácti lidem provizorní útočiště v zásahových vozech," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Policie už odstranila následky i dvou hromadných nehod na Chomutovsku. Devět aut se srazilo na silnici I/13 před Kláštercem nad Ohří. Nehodu osmi vozidel řeší policie u obce Březno na Chomutovsku. Další menší havárie stále přibývají, aktuálně především na Ústecku, Děčínsku a Litoměřicku.

Nehod budou podle policie desítky. Jejich počet se zvýší vždy se změnou počasí. Podle Poláčkové to potvrzují i poslední dva dny, kdy v Ústeckém kraji sněžilo. V úterý se stalo 45 nehod, ve středu 33.

Kraj Vysočina

Na Vysočině jsou dnes chemicky ošetřované hlavní silnice mokré nebo se zbytky rozbředlého sněhu. Na vedlejších komunikacích leží ujetý sníh posypaný drtí, řekl ČTK Tomáš Krejčí z dispečinku krajské správy a údržby. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné. V kraji zatím mrzne, ale přes den se má oteplovat a může pršet. Meteorologové varují před ledovkou.

Na Vysočině byly ve středu k večeru sněhové přeháňky a noci na dnešek místy mlha, především na Havlíčkobrodsku. Silničáři měli v terénu více než 50 sypačů.

Ráno byl v Jihlavě šestistupňový mráz. Nejvyšší odpolední teploty by se na Vysočině měly držet mezi minus dvěma až jedním stupněm Celsia. Dnes bude převážně zataženo a mlhavo, místy mohou mlhy namrzat. Ojediněle se může objevit slabé sněžení a dopoledne postupně od jihozápadu slabý mrznoucí déšť nebo mrholení s tvorbou ledovky. K večeru by měly srážky ustávat. Výstraha před ledovkou platí do 19:00.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji v noci na dnešek opět sněžilo. Silnice pokrývá rozbředlý nebo ujetý sníh, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Místy začínají namrzat, viditelnost lokálně snižují mlhy. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pro Zlínský kraj až do dnešních 19:00 platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před možnou tvorbou ledovky.

V kraji je oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus dvou do nula stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na plus dva stupně Celsia. Ojediněle bude slabě sněžit. Předpověď postupně během dne očekává na většině území slabý mrznoucí déšť nebo mrholení.

Mrholení s tvorbou ledovky meteorologové očekávají i na pátek a sobotu. Noční teploty klesnou k minus třem stupňům, denní maxima vystoupají na plus čtyři stupně Celsia.