Praha - Dopravu i dnes komplikuje sníh, který někde zůstává na silnicích. V porovnání s předchozími dny se situace přesto zlepšila a silnice jsou s opatrností sjízdné. Nadále však musejí řidiči počítat s uzavírkami několika silnic. V Jablonci nad Nisou vyhlásili v 11:00 kvůli sněhu kalamitní stav. Za víkend napadlo v podhorském městě více než půl metru sněhu. Nedaří se ho odklízet ve lhůtách daných plánem zimní údržby. Kvůli sněžení je pro kamiony uzavřena silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku.

Podle předpovědi počasí by řidiči měli dnes počítat s dalšími sněhovými přeháňkami a silničáři doporučují zvýšenou opatrnost zejména na vedlejších silnicích a na horských silnicích.

Například v Libereckém kraji napadlo do rána místy až 20 centimetrů sněhu a stále občas sněží. Vzhledem k aktuálnímu i očekávanému počasí silničáři odložili rozhodnutí od dnešních 09:00 zprovoznit silnici z Tanvaldu na Harrachov a dále do Polska pro kamiony nad 3,5 tuny a prodloužili uzavírku do 22:00. Pozor by si měli dát řidiči kamionů i na silnici 13 na Frýdlant, kde se v Albrechtickém kopci tvoří sněhové jazyky. Silnice ale zatím zůstává pro nákladní dopravu otevřená. Doporučená alternativní trasa do Polska pro nákladní vozy je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35.

Až do odvolání je pro kamiony a nákladní vozy s přívěsem uzavřena i silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních dopravních tahů na Slovensko.

Sněhové přeháňky stále komplikují i úklid cest na Ústecku. Zavřená je tam silnice z Nakléřova do Petrovic či trasa z Krásného Lesa do Adolfova, kterou využívají běžkaři. Na dálnici D8 ve směru na Německo je neprůjezdný levý jízdní pruh na 90. kilometru kvůli nehodě osobního auta. Cestáři upozorňují, že na dálnici to klouže.Dálnice D8 je před státní hranicí po nehodě na německé straně a údržbě dvou tunelů na české straně znovu otevřena.

Ráno sněžilo i na mnoha místech Středočeského kraje, kde na některých silnicích zůstává neošetřená vrstva sněhu. Dálnice D6 a D8 jsou tak podle silničářů sjízdné pouze se zvýšenou opatrností stejně jako silnice prvních tříd na Kladensku a Rakovnicku a všechny krajské silnice nižších tříd.

Také v dalších krajích by měli být řidiči opatrní na silnicích nižších tříd, na většině z nich leží ujetá a místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Na Šumpersku a Jesenicku jsou po sněhových přeháňkách na cestách zbytky rozbředlého sněhu. Hlavní tahy jsou většinou vlhké po chemickém ošetření.

Jihočeský kraj Vozovky v Jihočeském kraji jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Řidiči by měli být opatrní především na silnicích nižších tříd, na většině z nich leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z dnešních ranních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic. Teploty v Jihočeském kraji se drží výrazně pod bodem mrazu. V Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku naměřili meteorologové minus 15 stupňů Celsia. Většina silnic je mokrá nebo holá. Ujetá vrstva sněhu krytá posypem leží na vozovkách nižších tříd na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Strakonicku a Táborsku. Podle předpovědi meteorologů bude dnes oblačno až zataženo. Místy se objeví sněhové přeháňky, což platí především pro horské oblasti. Jihomoravský kraj Hlavní silniční tahy na jižní Moravě jsou dnes ráno sjízdné bez komplikací, ovšem na vedlejších cestách doporučují silničáři zvýšenou opatrnost. Na takzvaných inertních úsecích, které se neudržují chemicky, leží ujetý sníh krytý posypem. Jižní Morava je dnes ráno výjimečně nejchladnějším regionem Česka, teploty se pohybují kolem minus deseti stupňů, místy klesají až 14 stupňů pod nulu. Český hydrometeorologický ústav předpověděl také tvorbu mlhy. Liberecký kraj Silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dále do Polska zůstává pro kamiony nad 3,5 tuny zavřená. Silničáři ji původně chtěli od 09:00 otevřít, nakonec to ale odložili. Vzhledem k aktuálnímu intenzivnímu sněžení a dalším dnes očekávaným srážkám prodloužili uzavírku až do 22:00. ČTK to řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic na starost. V Jablonci nad Nisou vyhlásili v 11:00 kvůli sněhu kalamitní stav. Za víkend napadlo v podhorském městě více než půl metru sněhu. Nedaří se ho odklízet ve lhůtách daných plánem zimní údržby, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Markéta Hozová. "Prioritně je potřeba zprůjezdnit všechny trasy pro městskou dopravu a vozy integrovaného záchranného systému. Sněhem je zavaleno 70 procent chodníků, sníh je potřeba uklidit z rozhledových polí na křižovatkách, z přechodů pro chodce a ze zastávek MHD," doplnila mluvčí radnice. Technické služby do úklidu sněhu nasadí i obří lopatkový nakladač ruské výroby takzvané Stalinovy ruce. Na úklid sněhem zavalených ulic města byla nasazena veškerá dostupná technika městských technických služeb i externích dodavatelů. Technické služby do úklidu sněhu nasadí i obří lopatkový nakladač ruské výroby takzvané Stalinovy ruce. "Sedmdesát pracovníků veřejně prospěšných prací, jejichž hlavním úkolem je úklid stanovišť separovaného odpadu, bylo nasazeno na úklid sněhu všude tam, kam se nedostane technika. Pravidelný úterní termín svozu tříděného odpadu bude z tohoto důvodu posunut dle aktuální situace," dodala mluvčí radnice. Správa komunikací ve spolupráci s technickými službami připravuje harmonogram úklidu a odvozu sněhu z pěších zón v centru města. "Žádáme řidiče o respektování dopravního značení a tabulí s informacemi o plánovaném úklidu sněhu. Přeparkováním a uvolněním prostoru pro průjezd techniky výrazně přispějí ke zklidnění situace na parkovacích plochách," dodala mluvčí radnice. V Libereckém kraji napadlo do rána místa až 20 centimetrů sněhu a stále se objevují sněhové přeháňky. Pozor by si měli dát hlavně řidiči kamionů na silnici 13 na Frýdlant, kde se v Albrechtickém kopci tvoří sněhové jazyky. Silnice ale zatím zůstává pro nákladní dopravu otevřená. Zda to tak ale zůstane po celý den, nedokáže nikdo odhadnout. Doporučená alternativní trasa do Polska pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35. "Nám navíc ještě visí polský kamion na Oldřichovském sedle, který tam jel i přes zákaz, takže se ho snažili vyprostit tak, aby byl kolem něj průjezd," doplnil Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje. Silnice z Mníšku na Raspenavu je od 2. ledna uzavřena pro kamiony nad šest tun. Komunikace se nesolí, kvůli uvízlému kamionu ji musela policie ráno pro dopravu v obou směrech zcela uzavřít. V Libereckém kraji se stále objevují sněhové přeháňky, i na hlavních tazích leží rozbředlý sníh a motoristé by měli být opatrní. Silnice nižších tříd hlavně v horách už lemují vysoké sněhové mantinely, které vozovky zužují a ztěžují výhled. Do hor silničáři doporučují přibalit lopatu a sněhové řetězy. Tato výbava se ale může hodit i ve městech, kde už často není sníh kam odhrnovat. Moravskoslezský kraj Se zvýšenou opatrností jsou dnes sjízdné silnice nižších tříd v Moravskoslezském kraji. Zejména v horách na nich může být ujetá vrstva sněhu krytá posypem nebo, například na Frýdecko-Místecku, rozbředlý sníh. Hlavní tahy jsou ošetřené chemicky. ČTK to řekla mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Simona Součková. V kraji v noci sněžilo jen velmi málo, ale na Karvinsku nebo Frýdecko-Místecku se ještě mohou řidiči setkat se sněhovými přeháňkami. Teploty jsou pod nulou. Až do odvolání je pro kamiony a nákladní vozy s přívěsem uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních dopravních tahů na Slovensko. Olomoucký kraj Na zbytky rozbředlého sněhu si dnes ráno musejí dát kvůli sněhovým přeháňkám pozor řidiči na Šumpersku a Jesenicku. Všechny silnice jsou v Olomouckém kraji se zvýšenou opatrností sjízdné, vyplývá z úajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Sněhové přeháňky v noci zasáhly většinu Jesenicka a Šumperska a neustaly ani nad ránem. Například na Jesenicku v noci napadly zhruba tři až čtyři centimetry sněhu. "Zatím stále sněží. Srážková vlna se posouvá směrem na jih," řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic. Silnice první třídy na Jesenicku a Šumpersku ráno po chemickém posypu pokrývá rozbředlý sníh a na méně důležitých cestách je ujetý sníh s posypem. "Všechny silnice jsou zatím se zvýšenou opatrností sjízdné," uvedl dispečer. Na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku jsou ráno silnice zpravidla holé a mokré. Po slabých sněhových přeháňkám na vozovkách místy leží sněhový poprašek. Pardubický kraj V Pardubickém kraji zůstává na některých silnicích ve výše položených oblastech sníh. Na hlavních tazích a větších komunikacích je po solení rozbředlý, na ostatních pokrývá vozovky uježděná sněhová vrstva. Všechny cesty jsou dnes s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři. Opatrní by měli být motoristé zvláště v okolí Lanškrounu, Litomyšle, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Poličky a Svitav. U Lanškrounu a v Železných horách se tvoří sněhové jazyky. Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, občas sněhové přeháňky. V oblasti Lanškrounu foukal nárazový vítr. Teploty se pohybovaly i rozmezí od minus sedmi do minus dvou stupňů. Středočeský kraj Ve Středočeském kraji dnes ráno na mnoha místech sněží, na některých silnicích silničáři hlásí novou neošetřenou vrstvu sněhu, a to například na dálnici D6 nebo na silnicích prvních tříd na Mělnicku. Vrstva nového sněhu je také na silnicích nižších tříd na Berounsku, Kladensku, Mělnicku, Mladoboleslavsku, Rakovnicku, v okrese Praha-východ a Praha-západ. Vyplývá to z dat Ředitelství silnic a dálnic. Na sněhové přeháňky by si řidiči měli dát pozor na Pražském okruhu, dálnici D11, D4, D5, D6 a D8 a v okresech Příbram, Kladno, Rakovník, Mělník, Beroun, Mladá Boleslav, Praha-východ a Praha-západ. Dálnice D6 a D8 jsou podle silničářů sjízdné pouze se zvýšenou opatrností, stejně tak jako silnice prvních tříd na Kladensku a Rakovnicku. Pouze se zvýšenou opatrností jsou sjízdné všechny krajské silnice nižších tříd. Ve Středočeském kraji se teploty pohybují od minus osmi stupňů Celsia do nuly. Na většině území je zataženo a vane slabý vítr. Ústecký kraj V Ústeckém kraji se přes den zlepšil stav silnic. Sněžné frézy projely trasy v Krušných horách, odpoledne přestalo sněžit. Přesto policie v regionu řešila řadu dopravních nehod, žádná z nich nebyla vážná, řekla dnes odpoledne ČTK krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková. Komunikace a chodníky mohou nadále klouzat. Uzavřeny pro dopravu jsou ještě na Ústecku dva úseky, a to z Adolfova do Krásného Lesa a z Nakléřova do Petrovic. Na některých silnicích II. a III. třídy leží zbytky sněhu. "Počet dopravních nehod se nevymyká běžnému zimnímu dni, samozřejmě vždy řidič musí přizpůsobit svou jízdu počasí a třeba ve zúžených místech v kopcích přemýšlet, kdo má přednost," uvedla Poláčková. Vedle osobních automobilů havaroval dnes i autobus nebo traktor. Nehody se obešly většinou bez zranění. Meteorologové v Ústeckém kraji nadále upozorňují na tvorbu sněhových jazyků, a to v polohách nad 400 metrů nad mořem. Kraj Vysočina Na vedlejších silnicích na Vysočině leží ujetá a místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Hlavní tahy jsou většinou vlhké po chemickém ošetření. Všechny silnice jsou podle silničářů sjízdné. Řidiči však musejí věnovat jízdě zvýšenou opatrnost. Na Vysočině je dnes většinou oblačno, místy polojasno, beze srážek. Vane slabý vítr. Teploty se pohybují od šesti do 12 stupňů pod nulou. Podle meteorologů by se během dne mohlo zejména v západní části kraje místy objevit slabé občasné sněžení. Lokálně může být přechodně i polojasno, spíše na východě kraje. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou pěti až jednoho stupně pod nulou. Zlínský kraj Ve Zlínském kraji v noci na dnešek místy mírně sněžilo, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Většinou jsou mokré po chemickém ošetření nebo vlhké, vozovky druhé a třetí třídy zejména v horských oblastech Vsetínska pokrývá vrstva ujetého sněhu. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. V kraji je skoro jasno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus jedenácti do minus tří stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na nula stupňů Celsia. Podle předpovědi bude oblačno až zataženo a ve vyšších polohách budou sněhové přeháňky. Ojedinělé slabé sněžení očekávají meteorologové i v úterý a ve středu. Do regionu se ale vrátí mrazivé počasí, v noci na úterý teplota klesne až na minus 12 a v noci na středu k minus patnácti stupňům Celsia. Denní maxima by neměla překročit minus dva stupně Celsia.