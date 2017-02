Praha - Mnoho silnic v zemi pokryla ledovka, řidiče trápí zejména v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji, kde jsou některé úseky silnic třetí třídy nesjízdné. Místy dopravu komplikuje velmi hustá mlha, nejvíce ve Středočeském a Plzeňském kraji. Nehody se zatím obešly bez vážnějších zranění, například u Mlékosrb na Hradecku se srazil autobus s osobním autem.

V Pardubickém kraji pokrývá vozovku led zvláště v okolí Hlinska a Moravské Třebové. "Ve stoupání na komunikacích druhé a třetí třídy, které se nesolí, ale sypou pískem a drtí, to je velký problém," uvedl provozní náměstek krajských silničářů Marian Cvrkal. Nesjízdné jsou některé malé silnice mezi Lukavicí a Miřeticemi na Chrudimsku a v okolí Krouny na Hlinecku. Přechodně uzavřen je úsek Chvojno - Albrechtice na Pardubicku. S ledovkou musejí řidiči počítat také u Chvaletic nebo Býště na Pardubicku, v oblasti Přelouče a Moravské Třebové. Náledí se vytvořilo i v místech, kde silničáři preventivně sůl použili. Noční déšť ji ale spláchl.

V Královéhradeckém kraji byla ráno situace nejhorší na Rychnovsku, kde se se některé úseky silnic třetích tříd silničářům dařilo ošetřovat jen velmi obtížně. Obtížně sjízdné byly hlavně silnice nižších tříd na Rychnovsku v okolí Doudleb nad Orlicí, Vrbice, Polomu, Skuhrova nad Bělou, Pěčína, Rybné a Slatiny nad Zdobnicí. Ledovka se vytvořila i na silnici mezi obcemi Stěžery a Hvozdnice na Hradecku nebo v Dubenci na Trutnovsku.

V Libereckém kraji varují silničáři i chodce, ulice a chodníky se podle nich mění v kluziště. Mlhy a mrholení nebo dešťové přeháňky, které na prochladlé zemi namrzají, se ale objevují i v dalších krajích. V Olomouckém kraji se ledovka tvořila zejména v noci, navzdory noční údržbě vozovek na ni mohou řidiči narazit i dnes ráno. "Máme tady mlhu a silnice, které jsou chemicky udržované, jsou mokré a místy namrzají. Venku máme veškerou techniku," uvedl dispečer prostějovské správy silnic. Na Prostějovsku ráno namrzají hlavně vozovky na mostech či silnice v otevřených úsecích. "Je to dost nebezpečné, protože řidiči jedou po mokré vozovce a najednou vjedou na namrzlou část. Je to problém na celém Prostějovsku," upozornil dispečer.

Místy hustá mlha trápí řidiče hlavně v Plzeňském kraji, a to na Klatovsku a Domažlicku, ze Středočeského kraje je hlášena z Pražského okruhu a dálnic D1, D4, D5, D8 a D11 a silnic prvních tříd na Příbramsku, Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a v okrese Praha-východ.

Jihomoravský kraj

Silnice v Jihomoravském kraji jsou ráno sjízdné s opatrností. Na silnicích I. tříd leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, na silnicích nižších tříd je vrstva sněhu krytá posypem. Na svém webu na to upozorňuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Dálnice jsou sjízdné bez omezení, vyjma úseku na D2 mezi 11 až 61 kilometrem, kde je souvislá mlha. Zda silničáři také nabádají ke zvýšené opatrnosti. Pro vozy těžší 12 tun je stále uzavřená silnice mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku.

Teploty se na jižní Moravě pohybují od minus tří do nuly stupňů Celsia. Meteorologové na dnešek hlásí zataženo, místy mlhy, zpočátku i mrznoucí. Ojediněle i mrznoucí déšť. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od od minus jednoho do tří stupňů Celsia.



Královéhradecký kraj

Řadu silnic v Královéhradeckém kraji v noci pokryla ledovka. Nejhorší situace byla ráno na Rychnovsku, kde se některé úseky silnic třetích tříd silničářům dařilo ošetřovat jen velmi obtížně. Řidiči si také musejí dát pozor na zbytky rozbředlého sněhu, který leží na mnoha silnicích nižších tříd v celém kraji. Na Hradecku havaroval autobus. ČTK to zjistila u silničářů a policie.

Jen obtížně sjízdné byly dnes ráno silnice nižších tříd na Rychnovsku v okolí Doudleb nad Orlicí, Vrbice, Polomu, Skuhrova nad Bělou, Pěčína, Rybné a Slatiny nad Zdobnicí. Ledovka se vytvořila i na silnici mezi obcemi Stěžery a Hvozdnice na Hradecku nebo v Dubenci na Trutnovsku. S velkou opatrností byly ráno sjízdné silnice na Jičínsku a Náchodsku.

U Mlékosrb na Hradecku se kolem 05:30 srazil autobus s osobním autem, nehoda se obešla bez zranění. Dvě osobní auta se srazila i v Hradci Králové ve Škroupově ulici. Policie vyjela i k osobnímu autu, které u Zaloňova na Náchodsku skončilo mimo silnici. Při nehodách se nikdo nezranil.

Mrznoucí déšť se může místy objevit ještě dopoledne, uvedli meteorologové. Postupně by měl ale ustávat. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách má být kolem pěti stupňů.

Liberecký kraj

Silničáři v Libereckém kraji varují dnes ráno před ledovkou, opatrní by měli být i chodci, ulice a chodníky se mění v kluziště. V celém kraji se dnes ráno objevují mlhy a mrholení nebo dešťové přeháňky, které na prochladlé zemi namrzají. Hlavní tahy jsou většinou jen holé a po chemickém ošetření mokré, silničáři ale doporučují opatrnost.

Policie od rána vyjížděla k několika dopravním nehodám. Přímo v Liberci uvízl na ledovce kamion v Příční ulici, na hlavní silnici 14 v Lučanech nad Nisou na Jablonecku havarovala dvě osobní auta. Ke srážce autobusu s divočákem vyjížděli ráno policisté do Doks. Všechny havárie se zatím obešly bez zranění.

V Libereckém kraji je dnes ráno většinou zataženo a mrholí nebo prší. Teploty se pohybují jen kolem bodu mrazu, přes den by se měly dostat až k pěti stupňům. Hlavní tahy v kraji jsou po chemickém ošetření vlhké. Pozor by si měli dát řidiči na silnicích nižších tříd, kde je zledovatělá vrstva ujetého sněhu, v níž se tvoří vyjeté koleje.

Olomoucký kraj

Na silnicích v Olomouckém kraji se v noci kvůli dešti a teplotám kolem bodu mrazu začala tvořit nebezpečná ledovka, na kterou řidiči navzdory noční údržbě vozovek můžou narazit i dnes ráno. Všechny silnice v kraji jsou po chemickém ošetření zatím sjízdné, řidiči by ale měli být velmi opatrní, řekli ČTK dispečeři správy silnic. Dohlednost na silnicích v Olomouckém kraji ráno snižuje mlha.

S namrzajícími silnicemi od časných ranních hodin bojují správci silnic na Prostějovsku. "Máme tady mlhu a silnice, které jsou chemicky udržované, jsou mokré a místy namrzají. Venku máme veškerou techniku," uvedl dispečer prostějovské správy silnic.

Na Prostějovsku ráno namrzají hlavně vozovky na mostech či silnice v otevřených úsecích. "Je to dost nebezpečné, protože řidiči jedou po mokré vozovce a najednou vjedou na namrzlou část. Je to problém na celém Prostějovsku," upozornil dispečer. Například u obce Ivaň dnes ráno podle informací Ředitelství silnic a dálnic ČR na kluzké vozovce havarovaly tři automobily. Nehoda se zřejmě obešla bez zranění.

V jednom kole jsou kvůli ledovce i cestáři na Jesenicku. "Od večera byla celkem honička hlavně na Javornicku a Vidnavsku. Řidiči říkali, že se kvůli ledovce nedalo ani vystoupit z auta," řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic.

Silnice na Jesenicku proto celou noc udržovala posypová auta, avšak pozdější déšť podle dispečera chemický posyp z vozovek smyl. "Musíme je znovu posolit. Žádné velké problémy hlášeny zatím nejsou a vozovky jsou s opatrností sjízdné," podotkl.

Ledovka se v noci tvořila i na sousedním Šumpersku. "Kolem půlnoci totiž začalo pršet. Sypače ale vyjely už v deset hodin večer na preventivní posyp, takže je všechno s opatrností sjízdné," uvedl dispečer šumperské správy silnic, podle kterého jsou ošetřeny chemicky udržované vozovky i cesty, jejichž sjízdnost se udržuje pomocí inertních materiálů.

Preventivní chemický posyp byl v noci kvůli dešti či mrholení proveden i na Olomoucku a Přerovsku. "Kolegové to včas podchytili. Vozovky jsou po nočním chemickém posypu holé a mokré. Na všech vozovkách samozřejmě nabádáme ke zvýšené opatrnosti," uvedl dispečer olomoucké správy silnic.

Pardubický kraj

Kvůli náledí jsou v Pardubickém kraji některé úseky silnic třetí třídy krátkodobě nesjízdné. Vozovku pokrývá led zvláště v okolí Hlinska a Moravské Třebové. Kluzké jsou úseky, které se nesypou solí, řekl ráno ČTK provozní náměstek krajských silničářů Marian Cvrkal.

"Ve stoupání na komunikacích druhé a třetí třídy, které se nesolí, ale sypou pískem a drtí, to je velký problém," uvedl Cvrkal.

Nesjízdné jsou některé malé silnice mezi Lukavicí a Miřeticemi na Chrudimsku a v okolí Krouny na Hlinecku. Přechodně uzavřen je úsek Chvojno - Albrechtice na Pardubicku. S ledovkou musejí řidiči počítat také u Chvaletic nebo Býště na Pardubicku, v oblasti Přelouče a Moravské Třebové. Náledí se vytvořilo i v místech, kde silničáři preventivně sůl použili. Intenzivní noční déšť ji však spláchl.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji převážně zataženo, foukal slabý vítr. Místy se vyskytovaly dešťové přeháňky. Teploty se pohybovaly od minus dvou do plus tří stupňů.

Plzeňský kraj

Po čtvrtečním kolapsu s ledovkou jsou dnes silnice v Plzeňském kraji s opatrností sjízdné. Jízdu komplikuje jen místy velmi hustá mlha, která zhoršuje viditelnost po celém kraji, nejhorší je na Klatovsku a Domažlicku. Většina silnic v kraji je po solení holá a mokrá, nesolené úseky mají vrstvu ujetého sněhu krytého posypem, řekl ČTK dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička.

Silničáři projeli a posypali všechny silnice. "Je to v pořádku, dnes na nich ledovka není," řekl dispečer. Teploty v kraji se pohybují kolem nuly, fouká jen mírný vítr, místy jsou dešťové přeháňky.

Středočeský kraj

Dopravu ve středních Čechách ráno komplikuje hustá mlha, místy s dohledností do padesáti metrů, a náledí. Mlha je hlášena z Pražského okruhu a dálnic D1, D4, D5, D8 a D11 a silnic prvních tříd na Příbramsku, Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a v Praze-východ. Náledí pak může řidiče potrápit na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Kladensku a Rakovnicku, a to i na hlavních tazích. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou dálnice D4 a D6 a silnice prvních tříd na Kladensku, Rakovnicku, Mělnicku, Kladensku a Příbramsku. Pouze se zvýšenou opatrností jsou pak sjízdné všechny silnice nižších tříd v kraji.

Teploty se ráno ve Středočeském kraji pohybují mezi minus třemi až plus jedním stupněm Celsia. Na většině území je zataženo, místy prší. V platnosti není žádná výstraha meteorologů před nebezpečnými jevy.

U Psár u Prahy se ráno srazilo sedm aut, jedno z nich nákladní. Při nehodě se nikdo nezranil, silnice třetí třídy mezi Psáry a Libeří je uzavřena. Podle policejního mluvčího Zdeňka Chalupy je silnice v místě namrzlá. Komplikace se očekávají zhruba do 11:30.

"Tu silnici využívají především místní jezdící mezi Psáry a Libeří, objízdná trasa vede po okolních vesnicích," řekl Chalupa. Podle něj mají být řidiči v této oblasti opatrní, protože ledovka může být i na dalších silnicích. Policie už na náledí upozornila silničáře, kteří cesty v okolí ošetří.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou dnes s opatrností sjízdné, na silnicích nižších tříd v horských oblastech leží ujetý sníh, vyplývá z informací silničářů. Místy se může tvořit ledovka. Teploty v kraji se pohybují od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia.

Potíže jsou podle informací silničářů a policie především na Chomutovsku, kde silnice namrzají. Na ledovku upozorňují silničáři na silnici 225 u obce Chbany. Na silnici 7 u Droužkovic havarovala dvě auta, nehoda se obešla bez zranění. Další menší havárie jsou ještě na Teplicku a Litoměřicku, provoz ale významně nekomplikují.

Dálnice D8 a silnice prvních tříd jsou většinou mokré po chemickém ošetření, místy je mlhavo. Na silnicích nižších tříd v Krušných horách leží vrstva ujetého sněhu krytá posypem.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji většinou zataženo, ojediněle s mrholením nebo mrznoucími mlhami. Později večer se ojediněle objeví déšť nebo mrznoucí déšť a může se tvořit ledovka. Nejvyšší teploty vystoupí na minus jeden až dva stupně, ojediněle až na plus čtyři stupně Celsia. Na horách teploty slabě nad nulou.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V noci na dnešek drobně pršelo a později přimrzala mlha. Silničáři prováděli hlavně chemický posyp, v terénu měli 70 sypačů. Solené hlavní tahy jsou teď mokré a na vozovkách nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu posypaná drtí, řekl ČTK Tomáš Krejčí z dispečinku krajské správy a údržby.

Souvislá mlha byla v noci hlavně na Třebíčsku. K ránu byly teploty na Vysočině minus dva až minus čtyři stupně, odpoledne vystoupí nejvýše dva stupně nad nulu. V kraji dnes bude zataženo a mlhavo. Mrznoucí mlhy se podle meteorologů zejména na jihovýchodě kraje mohou objevovat i přes den, ojediněle může mrholit, tvořit se pak může slabá ledovka.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji ráno místy komplikuje mlha, silnice na Uherskohradišťsku navíc mohou namrzat. Vozovky v kraji jsou většinou holé a mokré po chemickém ošetření, jen silnice druhé a třetí třídy na Vsetínsku pokrývá ujetý sníh. Jsou tak sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na plus čtyři stupně Celsia. Ojediněle bude mrholit.

Na víkend předpověď očekává místy občasný déšť, mrholení nebo i déšť se sněhem. V neděli by se na silnicích mohla tvořit ledovka. Noční teploty klesnou k minus třem stupňům, denní maxima vystoupají na plus pět stupňů Celsia.