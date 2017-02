Praha - Dopravu dnes ráno místy komplikuje mlha a vozovky mohou také v některých úsecích namrzat. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, většinou jsou holé a vlhké nebo mokré.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Povrch silnic je převážně mokrý nebo vlhký a teploty jsou od minus tří do minus sedmi stupňů Celsia. Viditelnost místy snižuje mlha, vyplývá z informací na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic.

Na silnicích nižších tříd v Jizerských horách jsou zmrazky a v západní části Krkonoš jsou na nich místy zbytky zledovatělého sněhu. Opatrní by měli být motoristé i na hlavních tazích. Například podle čidla na silnici 10 v Lučanech nad Nisou na Jablonecku je riziko náledí střední.

Podle předpovědi by dnes mělo být zataženo až oblačno, místy se slabým sněžením, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty budou od nuly do minus tří stupňů Celsia, na horách bude ještě o tři stupně chladněji.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji mohou být místy namrzlé, řidiči by proto měli být opatrní. Všechny komunikace jsou ale sjízdné s výjimkou úseku silnice I/56 z Ostravice na Bílou na Frýdecko-Místecku, která byla pro kamiony a nákladní vozidla uzavřena v pondělí večer. ČTK to dnes řekla mluvčí silničářů Simona Součková.

Na Novojičínsku je ve vyšších polohách poprašek nového sněhu, jinde v noci spíše lokálně pršelo nebo padal déšť se sněhem. Na Karvinsku i Ostravsku se objevovaly mrznoucí srážky. "Řidiči by měli být opatrní na Frýdecko-Místecku, kde je namrzlá komunikace kolem přehrady Šance a i některé silnice nižších tříd mohou být místy pokryté tenkou vrstvou ledu. Na Bruntálsku se místy objevují namrzlé vrstvy ," uvedla Součková.

Silnice I/56 je jedním z hlavních dopravních tahů na Slovensko. V Beskydech prochází kolem přehrady Šance, která je zásobárnou pitné vody. Silničáři proto nemohou silnici ošetřovat chemicky, mohou používat jen štěrkový posyp. Kvůli tomu tam ale těžká nákladní vozidla mají i při slabé sněhové vrstvě v kopcích problémy. Úsek bude uzavřen minimálně do středy.

Pardubický kraj

Zbytky sněhu zůstávají na menších silnicích v Pardubickém kraji jen ve výše položených oblastech. Většinou je umrzlý, někde i po solení rozbředlý. Informuje o tom Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska, Svitav, Ústí nad Orlicí a Žamberka. Uježděná vrstva sněhu pokrývá vedlejší cesty v Železných horách.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo až oblačno, foukal slabý vítr. Teploty se pohybovaly v rozmezí od minus pěti do plus jednoho stupně.

Kraj Vysočina

Dopravu na Vysočině dnes ráno místy komplikuje mlha. Na vedlejších silnicích leží v některých úsecích ujetá a zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Řidiči tam podle silničářů musí věnovat jízdě zvýšenou opatrnost. Hlavní tahy jsou většinou holé, suché a vymrzlé a sjízdné bez omezení.

Mlha se podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR objevuje hlavně v západní části kraje. Je oblačno až zataženo, beze srážek, vane slabý vítr. Teploty se pohybují od nuly do minus čtyř stupňů Celsia. Během dne bude podle meteorologů zataženo až oblačno, ojediněle se spíše na severu kraje může objevit slabé sněžení. Během dne místy ubývání oblačnosti až na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou minus tří až plus jednoho stupně Celsia.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikuje mlha a vozovky mohou také v některých úsecích namrzat. Silnice v regionu jsou většinou holé a vlhké nebo mokré, od středních poloh Vsetínska se na nich drží ujetý sníh. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je skoro zataženo až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus pěti do nula stupňů Celsia. Odpoledním maximem bude podle meteorologů právě bod mrazu. Na severu kraje by mohlo ojediněle slabě sněžit. Ve středu a ve čtvrtek předpověď očekává denní maxima do minus jednoho stupně, v noci teplota klesne až na minus 13 stupňů Celsia.