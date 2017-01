Právě zveřejněno

Praha - Sněhové přeháňky mohou ráno komplikovat dopravu na severu i jihu Čech. I na hlavních tazích je rozbředlý sníh. Také na silnicích v ostatních krajích leží zbytky sněhu a jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Platí to rovněž pro dálnici D1 na Vysočině.

Jihočeský kraj

Dopravu komplikuje na řadě míst sněžení. Všechny vozovky v regionu jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Teploty nedosahují extrémních hodnot jako v sobotu nad ránem, ale pohybují se v rozmezí do minus pěti do minus devíti stupňů Celsia. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Sněží na větší části Jihočeského kraje. Například na Prachaticku proto leží na vozovkách vrstva nového sněhu. V jiných částech regionu ztěžuje dopravu vrstva ujetého sněhu.

Podle předpovědi meteorologů zůstane po celý dnešní den zataženo. Teploty se budou stále držet pod bodem mrazu. Podobné počasí bude i v pondělí.

Kraj Vysočina

Vozovky jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Platí to rovněž pro dálnici D1. V regionu na většině míst po ránu sněží. Teploty navíc na některých místech klesly až k minus 12 stupňům Celsia. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku správy a údržby silnic na Vysočině.

Řidiči musí počítat s tím, že na dálnici mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Další vozovky v regionu pokrývá ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu.

Podle předpovědi meteorologů bude v ranních a dopoledních hodinách na řadě míst nadále sněžit. Přes den pak budou srážky ustávat. Teploty přesto zůstanou pod bodem mrazu a budou se pohybovat od minus čtyř do minus osmi stupňů Celsia.

Královéhradecký a Pardubický kraj

Na silnicích na východě Čech zůstává ležet sníh. Na hlavních tazích je většinou rozbředlý, na menších komunikacích uježděný, někde i zmrzlý. Všechny cesty jsou ale s opatrností sjízdné, informují silničáři.

Opatrní by měli být motoristé zvláště v okolí Vysokého Mýta, kde se tvoří sněhové jazyky a místy zůstávají zmrazky. Na silnici I/11 v úseku Červená Voda - Suchý Vrch leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem, pro nákladní vozy jsou doporučené sněhové řetězy. Zmrzlé plotny a zledovatělý sníh se vyskytují na vozovkách menších silnic na Hradecku a Jičínsku.

Dnes ráno bylo na východě Čech většinou zataženo na velké části území sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly od minus 14 do minus sedmi stupňů.

Liberecký a Ústecký kraj

Sněhové přeháňky mohou ráno komplikovat dopravu na severu Čech. I na hlavních tazích je rozbředlý sníh, vyplývá z informací na dopravním webu. Teploty jsou ráno mezi minus pěti až minus deseti stupni Celsia a při nižších teplotách posypová sůl špatně účinkuje.

Silnice v Libereckém a Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na hlavních tazích leží rozbředlý sníh či jeho zbytky, nebo jsou vozovky mokré a mohou namrzat. Zbytky rozbředlého sněhu jsou i na D8 a silničáři varují, že se na ní může vyskytovat náledí. Pozor by si měli dát motoristé na severu Čech i na zmrazky. Na silnicích nižších tříd v Jizerských horách mohou dopravu komplikovat sněhové jazyky či návěje.

Pravděpodobně až do oblevy zůstane pro nákladní dopravu nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Silnice se nesolí a nákladní auta mívají na ujetém sněhu problémy, bezpečnější je pro ně v zimě alternativní trasa po silnici 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Meteorologové předpokládají, že občasné sněžení či sněhové přeháňky se budou vyskytovat i přes den. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus dvěma až minus šesti stupni Celsia, na horách bude mezi minus pěti až minus devíti stupni.

Olomoucký kraj

V noci slabě sněžilo, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky nižších tříd na Šumpersku a Jesenicku a místy i v ostatních okresech kraje pokrývá vrstva ujetého či zledovatělého sněhu. Silnice první třídy na severu kraje pokryl rozbředlý sníh, zbylé jsou mokré po chemickém ošetření nebo holé, suché a vymrzlé. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je polojasno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus čtrnácti do minus sedmi stupňů Celsia. Přes den podle meteorologů stoupne nejvýše na minus šest, na horách pak na minus devět stupňů. Během dne bude podle předpovědi ubývat oblačnosti až na skoro jasno. Nadále však platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným mrazem.

I v dalších dnech tak region čekají teploty výrazně pod bodem mrazu. V noci na pondělí spadnou až na minus 17 stupňů Celsia, přes den by měly dosahovat hodnot od minus devíti do minus šesti stupňů Celsia, na horách pak od minus 13 do minus devíti stupňů. V noci na úterý teplota podle meteorologů klesne až na minus 20, přes den bude v úterý od minus sedmi do minus 11 stupňů.

Středočeský kraj

Na středočeských silnicích leží místy zbytky sněhu, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na hlavních tazích je většinou rozbředlý sníh. V řadě středočeských okresů sněží, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Dálnice a silnice první třídy jsou po chemickém ošetření mokré a mohou na nich být zbytky sněhu. Na silnicích nižších tříd leží většinou zbytky sněhu po pluhování, například na Mělnicku, Mladoboleslavsku nebo v okrese Praha-východ pluhy v noci vyjely na většinu silnic.

Na některých místech regionu v noci klesla teplota až k minus devíti stupňům Celsia, na většině území je zataženo a sněží nebo se objevují sněhové přeháňky.

Zlínský kraj

Některé silnice pokrývá vrstva ujetého sněhu. Řidiči na něj narazí zejména na Valašsku. V kraji od nočních hodin místy slabě sněží. Přeháňky snižují viditelnost a na chemicky ošetřených cestách zůstávají zbytky sněhu. Jsou tak sjízdné jen se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je jasno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus 17 do minus 11 stupňů Celsia. Přes den podle meteorologů stoupne nejvýše na minus sedm stupňů. Podle předpovědi bude na západě kraje ojediněle slabě sněžit. Nadále až do odvolání platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným mrazem.

I v dalších dnech tak region čekají teploty výrazně pod bodem mrazu. V noci na pondělí spadnou až na minus 16 stupňů Celsia, přes den by měly dosahovat hodnot od minus devíti do minus pěti stupňů Celsia. Podobné počasí slibuje předpověď i na úterý.