Praha - Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikuje mlha. V Libereckém kraji dnes ráno většinou prší, ve vyšších polohách padá déšť se sněhem. V několika krajích platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před tvorbou ledovky. Ta se místy tvoří ve Středočeském a Královéhradeckém kraji.

Jihomoravský kraj

Silnice nižších tříd a některé dálnice v Jihomoravském kraji jsou dnes ráno sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Důvodem je mrholení, kvůli kterému hrozí lokální namrzání vozovky. Provoz komplikuje také mlha. Na webu to uvedla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Teploty se v kraji pohybují od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia. Fouká slabý a proměnlivý vítr. Silnice I. třídy až na výjimky a dálnice D1 a D2 jsou sjízdné bez omezení, avšak řidiči musejí v některých úsecích dávat velký pozor kvůli mlze.

Dálnice D46 a D52 a silnice I/43 si vyžadují zvýšenou opatrnost stejně jako silnice II. a III. třídy kvůli lokálnímu namrzání. V Brně je souvislá mlha, v ostatních okresech kraje se objevuje místy.

Královéhradecký kraj

Na silnicích v Královéhradeckém kraji se dnes ráno kvůli dešti nebo mrholení začala tvořit ledovka. Silničáři před ní varovali hlavně na Jičínsku, Trutnovsku, Rychnovsku a Náchodsku. Na silnicích v Orlických horách leží vrstva starého sněhu. Teploty se ráno pohybovaly od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. ČTK to zjistila u silničářů.

Dnes by mělo být v kraji oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. V polohách nad 600 metrů může sněžit. Teploty by se měly pohybovat od tří do šesti stupňů, na horách kolem nuly.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dnes ráno většinou prší, ve vyšších polohách padá déšť se sněhem. Silničáři varují před možnou tvorbou ledovky. Motoristé by měli být opatrní hlavně na silnicích nižších tříd. Dopravu u Kravař na Českolipsku zkomplikovala ráno nehoda automobilu, která si vyžádala zranění. Obleva uvolnila svah nad silnicí 292 u Benešova u Semil a na vozovku tam padá kamení.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou dnes většinou jen holé a mokré. Na silnicích nižších tříd hlavně v horách mohou být stále ještě zmrazky. Podle policie by si měli dát řidiči pozor na silnici třetí třídy ve Svojkově a Cvikově na Českolipsku, kde se tvoří ledovka.

V Libereckém kraji je dnes ráno zataženo a teploty se pohybují od minus jednoho do tří stupňů. I v horských oblastech je jen kolem nuly. Občasný déšť a v polohách nad 600 metrů nad mořem sníh s deštěm by měly podle meteorologů vydržet po celý den. Teploty vystoupají až k sedmi stupňům.

Středočeský kraj

Na několika místech ve Středočeském kraji varují dnes ráno meteorologové a silničáři před ledovkou. Řidiči by měli být opatrní na dálnici D4, na Mladoboleslavsku, Příbramsku, Mělnicku a v okrese Praha-východ. Sjízdných pouze se zvýšenou opatrností je řada silnic nižších tříd na Kladensku, Mělnicku, Mladoboleslavsku, Rakovnicku a v okrese Praha-východ. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Velké komplikace ve spojitosti s ledovkou hlásí Bělá pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. V Pražské ulici uvízla tři nákladní auta a dva autobusy. Silnice je v místě neprůjezdná. Kvůli ledovce se bouralo také v nedaleké Jateční ulici, kde se srazilo sedm vozidel. Nikdo se nezranil. Čtyři auta se srazila i v Kuřivodské ulici, i zde se nehoda obešla bez zranění.

Ve Středočeském kraji je v pátek ráno polojasno až zataženo, teploty se pohybují od minus jednoho do plus čtyř stupňů. V platnosti je výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před ledovkou, která platí až do 10:00.

Ústecký kraj

Řidiči v Ústeckém kraji si dnes musejí dát pozor na mlhu a ledovku. Silnice jsou většinou mokré. V horských oblastech je mlha a na komunikacích nižších tříd jsou zbytky sněhu. Vyplývá to z údajů dopravní policie a krajských silničářů.

Nehody v kraji jsou zatím spíše drobné, ale částečně komplikují dopravu. Jedna se stala u Havraně na Mostecku na silnici číslo 27, další je v Litvínově. Nehoda nákladního vozidla překáží v Úštěku na Litoměřicku.

U Štětí na Litoměřicku jsou na silnici 26118 zbytky sněhu a ledu a krátký úsek komunikace je podle policie neprůjezdný. Ledovka je také u Bítozevsi na Lounsku, tam je silnice sjízdná se zvýšenou opatrností.

Na dálnici D8 u hranic s Německem padá déšť se sněhem. Právě kvůli srážkám a mlze je dohlednost nižší a policisté nabádají k opatrnosti.

Meteorologové upozorňují, že se může v Ústeckém kraji tvořit náledí. Přes den by mohlo na horách sněžit, v nížinách bude většinou pršet.

Kraj Vysočina

Na Vysočině začalo po ránu pršet, na silnicích se tvoří ledovka. Déšť postupuje přes Pelhřimovsko a Havlíčkobrodsko dál do kraje, teploty se pohybují kolem nuly. Klouže to všude, vyjely sypače, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby po 08:30. Podle údajů na webu havarovala auta v Jemnici a u Dolního Města.

Obě nehody se staly kolem 08:00. V Jemnici na Třebíčsku havarovala dvě osobní auta a další dva osobní automobily se střetly u Dolního Města na Havlíčkobrodsku.

Na Vysočině dnes bude zataženo, na východě kraje mohou místy také namrzat mlhy. Na většině území bude pršet nebo bude padat déšť se sněhem. Později budou přeháňky už jen ojediněle, ve vyšších polohách může i sněžit. Teploty se odpoledne budou držet nejvýše mezi dvěma až šesti stupni Celsia.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikuje mlha. Silnice v regionu jsou většinou holé a vlhké, mokré nebo suché, jen ve vyšších polohách Vsetínska se na cestách místy drží zledovatělá vrstva sněhu. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. V kraji do 10:00 platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před tvorbou ledovky.

V kraji je jasno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus pěti do plus jednoho stupně Celsia. Odpoledním maximem budou podle meteorologů plus čtyři stupně. Převážně bude zataženo, bude pršet nebo padat déšť se sněhem, který může namrzat a může se tvořit i ledovka. Místy, hlavně ve vyšších polohách, bude sněžit.

Přeháňky smíšené nebo sněhové předpověď slibuje i na sobotu, ráno může řidiče opět potrápit náledí. O víkendu by odpolední maxima neměla převýšit plus šest stupňů Celsia.