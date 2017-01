Praha - Silnice jsou s opatrností sjízdné. Řidiči by měli ve vyšších polohách počítat s rozbředlým sněhem. Silničáři rovněž varují před silným větrem. V Libereckém kraji je od půlnoci pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavřená silnice 10 z Tanvaldu přes Harrachov do Polska. V noci připadlo v kraji od dvou do pěti centimetrů vlhkého sněhu a silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice jsou s opatrností sjízdné. Řidiči by měli ve vyšších polohách počítat s rozbředlým sněhem

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji jsou dnes ráno komunikace nižších tříd po chemickém ošetření a sjízdné se zvýšenou opatrností. Leží na nich místy rozbředlý sníh. Na webu o tom informuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Silnice I. třídy jsou sjízdné bez omezení, což platí i pro dálnice.

Stále platí uzavírka pro nákladní auta těžší 12 tun, a to mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku. Především lesní úseky jsou pokryté novou vrstvou sněhu krytou posypem.

V kraji je převážně zataženo, bez srážek, teploty se pohybují od minus tří do dvou stupňů Celsia. Viditelnost je většinou bez omezení.

Meteorologové na dnešek předpovídají oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky. V polohách pod 500 metrů i déšť se sněhem nebo déšť. Nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi jedním až pěti stupni Celsia.

Karlovarský kraj

Silný vítr komplikuje na některých místech dopravu v Karlovarském kraji. Popadané stromy zablokovaly některé silnice, kamiony pak uvízly na zasněžených silnicích mezi Bezvěrovem a Toužimí. Silnice jsou s opatrností sjízdné, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Spadlé stromy uzavřely ráno silnice mezi Starým Rybníkem a Vojtanovem a mezi Podhradím a Doubravou na Chebsku, strom překáží i na silnici 218 u Odravy. Zatímco v nižší polohách bylo v kraji několik stupňů nad nulou, na horách a na otevřených úsecích mrzne, fouká silný vítr a vznikají sněhové jazyky.

Dopravu komplikovalo ráno i několik nehod. Osobní auto s nákladním se srazilo u Hazlova na Chebsku, dvě osobní auta havarovala na silnici I/6 u Stružné na Karlovarsku, osobní auto bouralo i ve Staré Roli na silnici směrem na Rosnici.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci napadl další sníh, všechny silnice byly dnes ráno s opatrnostní sjízdné. Na hlavních tazích ležel rozbředlý sníh po chemickém ošetření, inertně udržované úseky silničáři pluhovali a ošetřovali posypem, zjistila ČTK z informací Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje.

Teploty se časně ráno pohybovaly na většině území kraje kolem bodu mrazu, z některých oblastí bylo hlášené sněžení a nárazový vítr. V nižších polohách se objevil déšť se sněhem, silničáři upozorňovali na vlivem srážek sníženou dohlednost.

Na silnici 300 u Třebihoště na Trutnovsku dnes ráno narazilo auto do stromu, který spadl na silnici pod tíhou sněhu. Na místě zasahovali hasiči, kteří ho odstranili z vozovky. Opatrní by měli být motoristé na dálnici D11 před Hradcem Králové, kde ve směru od Prahy stojí v odstavném pruhu porouchaný automobil.

Podle meteorologů bude dnes zataženo, ve vyšších polohách může místy sněžit, v nížinách pršet se sněhem. Nejvyšší denní teploty vystoupají na čtyři stupně Celsia, během dne se začne ochlazovat. Kvůli silnému větru se místy mohou tvořit sněhové jazyky a závěje.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji je od půlnoci pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavřená silnice 10 z Tanvaldu přes Harrachov do Polska. V noci připadlo v kraji od dvou do pěti centimetrů vlhkého sněhu a silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to dnes řekl krajský dispečer zimní údržby Pavel Pospíšil.

Teploty jsou ráno mezi dvěma až minus dvěma stupni Celsia. V nižších polohách jsou deštivé či smíšené přeháňky. "Hlavní tahy jsou převážně mokré," uvedl Pospíšil. Na inertně udržovaných silnicích, zejména v horách, je vrstva nového sněhu. "Silnice jsou vypluhované, posypané, přesto je zase potřeba jezdit se zvýšenu opatrností. Sníh je mokrý, vlhký a sjízdnost na něm je horší, protože se sníh ujíždí a snadno jde auto na něm do smyku nebo se chová nepředvídatelně," dodal Pospíšil.

Neprůjezdná je silnice 9 u Jestřebí, kde havaroval kolem 5:00 kamion. Podle dopravního webu policie leží kamion přes celou komunikaci, objízdná trasa na Prahu pro osobní vozidla vede přes Doksy do Dubé. Objížďka není vhodná pro nákladní dopravu. Policie odhaduje, že uzavírka úseku silnice první třídy potrvá do 10:00.

Podle předpovědi by dnes mělo být zpočátku zataženo se sněžením, v polohách pod 400 metrů nad mořem budou přeháňky smíšené nebo deštivé a ojediněle mohou být mrznoucí. Během dne bude oblačno a místy sněhové přeháňky, zvláště na horách. Nejvyšší denní teploty budou mezi nulou a třemi stupni Celsia, na horách by se nad nulu neměly dostat. Bude silně foukat, meteorologové očekávají, že na horách v nárazech může rychlost větru přesahovat 100 kilometrů v hodině.

Olomoucký kraj

Silný vítr komplikuje dnes dopravu na Jesenicku. Na mnoha vozovkách se kvůli němu tvoří sněhové jazyky, správci silnic doporučují zvýšenou opatrnost. Na sněhové jazyky mohou narazit řidiči i na Šumpersku. V obou okresech napadl v noci na dnešek další sníh. Hlavní tahy pokrývá rozbředlá vrstva sněhu, na vedlejších silnicích se drží ujetá sněhová vrstva krytá posypem. V nižších polohách kraje jsou již vozovky vesměs holé, vyplývá z informací silničářů.

"Na Jesenicku panuje silný nárazový vítr a sněží. Na vozovkách leží rozbředající místy ujetý sníh, na inertních cestách ujetá vrstva krytá posypem. Místy se tvoří sněhové jazyky, zvláště na Javornicku. Vozovky se zafukují hlavně ve vyšších polohách, zatím je však vše sjízdné," řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic. U Skorošic nyní komplikuje dopravu nehoda autobusu, který sjel do příkopu. Zranil se jeden cestující.

Na Jesenicku v noci na dnešek připadl nový sníh, stejně jako na Šumpersku. Tam napadlo dalších až šest centimetrů. "Jazyky se na silnicích tvoří především ve vyšších polohách, nárazový vítr je silnější spíše na Jesenicku," uvedl tamní dispečer správy silnic. Na Zábřežsku podle informací ředitelství silnic a dálnic stále sněží, viditelnost je omezena.

Sněžení hlásí správci silnic také na části dálnice D35 mezi Olomoucí a Hranicemi, i tam je opatrnost na místě. Na Přerovsku a Olomoucku jsou však většinou již cesty holé, na rozbředlý sníh narazí ještě řidiči na vedlejších cestách Prostějovska.

Pardubický kraj

Na mnoha místech v Pardubickém kraji zůstává na silnicích sníh. Většinou je po solení rozbředlý, na menších komunikacích ve vyšších polohách i uježděný. Všechny cesty jsou s opatrností sjízdné, informují silničáři.

Opatrně by měli jet motoristé zvláště v oblasti Lanškrouna, Svitav, Hlinska, Poličky a Žamberka, místy se tvoří sněhové jazyky. Závěje vznikají i v Železných horách. Na Svitavsku mohou vozovky namrzat.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo až oblačno, často foukal silný až nárazový vítr. Někde se vyskytovaly sněhové přeháňky nebo déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly mezi minus pěti a plus třemi stupni.

Plzeňský kraj

Silný nárazový vítr dnes ráno komplikuje jízdu na silnicích v Plzeňském kraji. Upozorňují na něj silničáři v celém regionu, zejména na Tachovsku na dálnici D5, kde hovoří o vichřici. Na některých silnicích se také lokálně tvoří náledí, informuje web www.dopravniinfo.cz.

Po ránu se také v kraji stalo několik nehod, například u Postřekova na Domažlicku, u Mirošova na Rokycansku nebo u Třemošné na Plzeňsku, kde sjel po srážce s osobním autem do příkopu autobus a převrátil se na bok. Podle mluvčího záchranné služby Martina Brejchy se ale nehoda autobusu obešla bez zranění.

Na silnicích v kraji jsou místy zbytky rozbředlého sněhu, jízdu může lokálně komplikovat také zhoršená viditelnost kvůli mlze nebo srážkám. Na Šumavě je ve vyšších polohách stále na silnicích vrstva ujetého sněhu.

Středočeský kraj

Na některých středočeských silnicích může dnes ráno řidiče překvapit náledí. Opatrní by měli být hlavně na Kladensku a Rakovnicku. Místy jízdu ztěžuje také silný vítr. Většina cest je ale bez omezení sjízdná, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Hlavní tahy jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Na Benešovsku a Příbramsku jsou některé silnice druhé a třetí třídy namrzlé a kryté posypem, na Berounsku leží na menších cestách rozbředlý sníh. Ke zvýšené opatrnosti kvůli náledí cestáři nabádají na silnicích I/6, I/7, I/16 a I/61 na Kladensku a Rakovnicku.

Policisté a hasiči ráno vyjížděli například k nehodě cisterny s mlékem, která u Chroustova na Nymbursku sjela mimo silnici. Kvůli vyprošťování auta byl uzavřen jeden jízdní pruh.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné. Řidiči by měli ve vyšších polohách počítat s rozbředlým sněhem, vyplývá z informací silničářů. Varují také před silným větrem. Teploty v kraji se pohybují od minus dvou do plus tří stupňů Celsia.

Dálnice D8 a silnice prvních tříd jsou mokré po chemickém ošetření. V Krušných horách leží na silnicích prvních i nižších tříd rozbředlý sníh krytý posypem. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři varují i před silným větrem.

Dopravu komplikuje několik nehod. Na Předmostí v centru Ústí nad Labem podle policejního webu naboural po smyku autobus do sloupu. Podle předběžných informací si havárie vyžádala zranění jedné cestující. Silnice je průjezdná jen s velkou opatrností. Autobus havaroval také na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem. Srážka s osobním autem se obešla bez zranění.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji zpočátku zataženo se sněžením, v polohách pod 400 metrů nad mořem déšť se sněhem nebo déšť. Odpoledne má být opět zataženo se sněžením, v západní části kraje může napadnout pět až 15 centimetrů sněhu. Nejvyšší teploty vystoupí na dva až pět stupňů, na horách na minus dva až plus jeden stupeň Celsia.

Meteorologové očekávají silný vítr, který v nárazech dosahovat rychlosti až 75 kilometrů za hodinu, na západě kraje až 90 kilometrů za hodinu a na horách až 110 kilometrů za hodinu.

Kraj Vysočina

Dešťové přeháňky se sněhem dnes ráno komplikují dopravu na Pelhřimovsku. Během noci napadly asi dva centimetry nového sněhu. Hlavní silnice jsou většinou vlhké po chemickém ošetření, na vedlejších leží vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Silnice jsou podle silničářů sjízdné, řidiči však musí věnovat jízdě zvýšenou opatrnost. U Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku havarovala dvě osobní auta.

"V celém kraji jsme měli v terénu 109 sypačů," řekl ČTK Tomáš Krejčí z Krajské správy a údržby silnic. Během noci pomáhali silničáři několika vzpříčeným kamionům na Pelhřimovsku, ráno už nejsou žádné potíže hlášeny.

Je většinou oblačno až zataženo. Teploty se pohybují kolem nuly, náledí však silničáři zatím nezaznamenali. Podle předpovědi bude dnes převážně oblačno, místy přechodně polojasno, ojediněle se objeví sněhové přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou nuly až plus tří stupňů. Čerstvý jihozápadní až západní vítr bude mít v nárazech rychlost až přes 70 kilometrů v hodině. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky.

Zlínský kraj

Na některých silnicích ve Zlínském kraji se dnes ráno vlivem silného větru tvoří sněhové jazyky. Viditelnost místy snižují sněhové přeháňky. Cesty druhé a třetí třídy na Vsetínsku pokrývá ujetý sníh, silnice v ostatních částech kraje jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Sjízdné jsou však jen se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je oblačno až zataženo. Teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus dvou stupňů Celsia, odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na plus čtyři stupně Celsia. Podle předpovědi bude převážně oblačno a ojediněle bude sněžit nebo padat déšť se sněhem.

V sobotu se teplota podle meteorologů bude pohybovat mezi nulou až plus třemi stupni a na většině území Zlínského kraje bude sněžit, v nížinách bude ojediněle padat déšť se sněhem. V noci na neděli teplota spadne k minus deseti stupňům a ani přes den v neděli se už podle předpovědi nedostane nad bod mrazu. V neděli by mělo sněžit jen slabě a místy.