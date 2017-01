Praha - Dopravu dnes v řadě oblastí mohou komplikovat mrznoucí mlhy, kvůli silnému větru se místy tvoří sněhové jazyky. U Mochtína na Klatovsku se srazily dvě auta, 6 lidí je zraněných

Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji dnes nad ránem opět silně mrzlo. Nejnižší hodnotu zaznamenali meteorologové na šumavské Rokytské slati, kde bylo minus 27,9 stupně Celsia. Na Jezerní slati naměřili minus 27,8 stupně. ČTK to řekla Markéta Augustinová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

Podle ní nelze vyloučit, že ve středu už tak extrémní mrazy nebudou. "Nízká oblačnost se trochu zvedá, takže sice pořád tyhle části Šumavy jsou nad inverzí, ale může se stát, že tam přibude oblačnost," uvedla.

Jihočeské silnice jsoudnes po ránu většinou sjízdné pouze s opatrností. Na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Strakonicku musejí řidiči počítat s tím, že se místy může být mlha. Meteorologové navíc přes den varují před mrznoucí mlhou.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji lze dnes očekávat mrznoucí mlhy. Na řadě silnic nižších tříd leží vrstva ujetého sněhu, která je často zledovatělá. Na otevřených úsecích cest na Jičínsku by vítr dnes mohl tvořit sněhové jazyky. Chemicky ošetřované silnice prvních tříd v kraji byly ráno suché a vymrzlé, zjistila ČTK u silničářů a meteorologů.

Teploty dnes ráno v kraji klesly až k minus deseti stupňům Celsia, přes den by se měly pohybovat od minus pěti do minus dvou stupňů. V kraji by dnes mělo být zataženo nízkou oblačnosti, ojediněle může slabě sněžit.

Liberecký kraj

Dopravu v Libereckém kraji mohou ráno místy komplikovat mrznoucí mlhy a sněhové jazyky. Silničáři varují také před nárazovým proměnlivým větrem, zejména na Jablonecku, vyplývá z informací na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic.

V noci v horách teploty místy klesly až pod minus 15 stupňů, ráno bylo v kraji mezi minus šesti až minus 13 stupni Celsia. Hlavní tahy jsou převážně suché, po chemickém ošetření jsou silnice prvních tříd na Jablonecku a Semilsku. Zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a ujetá vrstva s posypem na inertně udržovaných vozovkách třetích tříd na Českolipsku.

Meteorologové na dnešní den předpovídají většinou zataženo, místy slabé sněžení. Od středních poloh mohou být místy mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus dvěma až minus pěti stupni Celsia, na horách od minus čtyř do minus sedmi stupňů.

Plzeňský kraj

U Mochtína na Klatovsku se dnes ráno srazily dva osobní automobily. Zraněno bylo šest lidí, z toho jedna žena těžce. Na silnici je náledí, řekli ČTK velící důstojník krajských hasičů Štefan Livinka a dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička. Hlavní tah Klatovy - Horažďovice - Strakonice, tedy silnice první třídy I/22, byla pro kamiony více než tři hodiny uzavřená. Osobní vozy tam musely jet velmi pomalu, což stále trvá.

Nehoda se stala v 05:32 v části Nový Čestín. "Jeden člověk je zraněný těžce, proběhla resuscitace," řekl Livinka. Podle něj byla v místě takové náledí, že se nedala přejít silnice.

Zranění byli dva muži a čtyři ženy, lidé ve věku 41 až 62 let, pět jich je zraněno lehce. "Devětapadesátiletá žena byla ve velmi vážném stavu převezena na urgentní příjem fakultní nemocnice," řekl mluvčí krajské záchranky Martin Brejcha. Musela být převezena sanitkou, protože vrtulník letecké záchranné služby nemohl kvůli nepříznivému počasí vzlétnout.

"Dvaašedesátiletý muž ze Sušice jel s vozidlem značky Škoda Fabia od obce Kocourov a při průjezdu pravotočivou zatáčkou vjel do protisměru a čelně narazil do automobilu Ford Mondeo," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Landmanová. Obě vozidla měla pneumatiky s odpovídající hloubkou dezénu. U obou řidičů byly negativní dechové zkoušky na alkohol.

"Z ničeho nic se na malém úseku objevilo větší množství sněhu, které jinde není. V celém regionu je klid, silnice jsou vymrzlé, sem tam je mlhavo. Nedokážeme si to s policií vysvětlit, z nebe to nespadlo," uvedl Slapnička. Hned vedle Nového Čestína je podle něj sjezdovka Kocourov s umělým zasněžováním. Silničáři mají na nedalekém Bukováku meteostanici, která nikde jinde tak velkou vrstvu sněhu neukazuje. Auta sníh rozjezdila a zmrzl na led. Průjezd je opravdu na hraně, uvedl dispečer údržby.

Silničáři tam okamžitě poslali sypač s radlicí, který ošetřil vozovku solí. Při současných teplotách kolem minus deseti stupňů ale účinkuje jen velmi málo. "Místem se musí stále jezdit velmi opatrně. Je to tom uježděné a zledovatělé," dodal Slapnička. Podle něj jde o dvoukilometový úsek.

Kraj Vysočina

Na Havlíčkobrodsku se kvůli silnému větru místy tvoří sněhové jazyky. Na Pelhřimovsku a Žďársku může řidiče překvapit mlha. Hlavní tahy jsou většinou holé a vymrzlé, na vedlejších silnicích leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Všechny silnice na Vysočině jsou podle silničářů se zvýšenou opatrností sjízdné.

"Silnice se zafoukávají hlavně kolem Herálce na Havlíčkobrodsku, kam jsme museli vyslat dva sypače," řekl ČTK Vít Kryštof z dispečinku Krajské správy a údržby silnic. Na Vysočině je většinou oblačno až zataženo, na Havlíčkobrodsku je jasno a vane silný vítr. Teploty se pohybují od pěti do devíti stupňů pod nulou.

Během dne očekávají meteorologové zataženo až oblačno, místy slabé sněžení, ojediněle se objeví mrznoucí mlhy. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou sedmi až tří stupňů pod nulou.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji mohou dnes ráno místy namrzat. Řidiči by měli jet opatrně zejména na Uherskohradišťsku a na Vsetínsku, kde jsou cesty mokré po chemickém ošetření nebo je pokrývá vrstva ujetého sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ostatní cesty v kraji jsou většinou holé.

V kraji je skoro zataženo až skoro jasno, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus 12 do minus tří stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na minus jeden stupeň. Ojediněle by mohlo slabě sněžit a mohou se objevit také mrznoucí mlhy.

Podobné počasí meteorologové v kraji očekávají i v následujících dnech. Podle předpovědi by mohlo slabě sněžit a ojediněle se objeví mrznoucí mlhy. Noční teploty mohou klesnout až na minus 13 stupňů Celsia, denní teploty by se měly pohybovat mezi minus třemi až plus dvěma stupni Celsia.