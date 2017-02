Praha - Silnice jsou dnes ráno převážně mokré. Místy jsou mlhy, které mohou být i mrznoucí. Silničáři upozorňují na nebezpečí pádu sněhu ze střech domů, které jsou u silnic.

Jihočeský kraj

Všechny silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Jsou většinou mokré, ale nikde nenamrzají. Teploty se k ránu pohybovaly od nuly do čtyř stupňů. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

"V noci nikde nepršelo, jen na Táborsku byla souvislá mlha, ale k ránu se to zlepšilo. Vyjížděly jen v Dačicích chemické sypače a ve Studené inertní, protože ve čtyři hodiny přišla přeháňka, tak vyjely preventivně, aby to nenamrzalo," řekla ČTK Hana Vykouková ze Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Jihomoravský kraj

Silnice nižších tříd v Jihomoravském kraji jsou dnes po chemickém ošetření a sjízdné s opatrností, na Znojemsku se místy tvoří ledovka. Dálnice a silnice I. tříd jsou sjízdné bez omezení. Na svém webu to uvedla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

V platnosti až do 10:00 zůstává výstraha meteorologů pro možnou tvorbu ledovky v okresech Vyškov, Hodonín a Břeclav.

Viditelnost je většinou dobrá, mlha může potrápit řidiče na dálnici D2 v úseku mezi nultým až jedenáctým kilometrem a také na D1 mezi kilometry 188,5 až 219.

Teploty se na jižní Moravě pohybují od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia. Meteorologové na dnešek hlásí oblačno až zataženo, od jihozápadu až polojasno. Místy mlhy, zpočátku i mrznoucí. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od tří do sedmi stupňů Celsia.

Královéhradecký a Pardubický kraj

Ve vyšších polohách Královéhradeckého a Pardubického kraje zůstává na cestách vrstva uježděného sněhu, který je místy rozbředlý. Nebezpečné úseky jsou ošetřené posypem a všechny komunikace na východě Čech jsou se zvýšenou opatrností sjízdné, vyplýv z informací silničářů.

Povrch hlavních silničních tahů je vlhký a sjízdný bez omezení. Například z Trutnovska, okolí Lanškrouna jsou hlášené mlhy. Teploty se pohybují několik stupňů Celsia nad bodem mrazu, na většině území je zataženo.

Podle meteorologů bude dnes zataženo, teploty vystoupají na šest stupňů Celsia. Ojediněle může pršet či padat déšť se sněhem.

Liberecký a Ústecký kraj

Silnice na severu Čech jsou převážně mokré. Místy jsou v Libereckém i Ústeckém kraji mlhy, které mohou být i mrznoucí. Silničáři upozorňují na nebezpečí pádu sněhu ze střech domů, které jsou u silnic. Varování platí zejména pro Jablonecko a Semilsko, vyplývá z informací na dopravním webu.

Sníh je na silnicích nižších tříd v horách - uježděná vrstva krytá posypem je v Krušných horách a zmrazky jsou v Jizerských horách. Zbytky sněhu jsou na některých inertně udržovaných úsecích na Liberecku.

Teploty byly ráno na severu Čech mezi nulou a čtyřmi stupni Celsia. Podle předpovědi by přes den mělo být zataženo až oblačno, zpočátku by mělo ojediněle slabě pršet nebo sněžit. Odpoledne by měla oblačnost od jihozápadu částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma a až pěti stupni Celsia, na horách budou mezi nulou a třemi stupni Celsia.

Olomoucký kraj

Dopravu v Olomouckém kraji dnes ráno místy komplikuje mlha. Vozovky v kraji jsou většinou holé a mokré, zejména na severu kraje na nich leží místy zledovatělý sníh či zbytky sněhu. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Až do 10:00 platí pro Olomoucký kraj výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před možnou tvorbou náledí.

V kraji je skoro zataženo až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus jednoho stupně do plus tří stupňů Celsia. Odpolední maximum stoupne podle meteorologů na plus pět stupňů. Místy bude slabě pršet a na horách sněžit.

Podobné počasí meteorologové očekávají i na počátku příštího týdne. Občas bude sněžit nebo padat déšť se sněhem, řidiče potrápí opět i mlha, která může namrzat. Noční teploty klesnou k minus osmi stupňům, denní maxima stoupnou na plus tři stupně Celsia.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Jsou mokré, vozovky I. tříd vlhké, na silnicích nižších tříd se ještě někde drží sníh. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku správy a údržby silnic Vysočiny.



V noci se teploty na Vysočině držely nad nulou, takže silničáři neměli ani jeden výjezd, nemuseli nikde sypat. Dispečer odhaduje, že přes den bude situace podobná. Nejvyšší odpolední teploty na Vysočině budou od tří do šesti stupňů nad nulou, ojediněle lze čekat déšť nebo déšť se sněhem, lokálně mlhy.



"Začne to dnes velkou oblačností, ale může se částečně protrhat, podobně jako včera budou teploty dost nad nulou, můžou se dostat až k pěti, šesti stupňům. Sem tam bude mlhavo, srážek mnoho ne, jen nějaká ojedinělá kapka by ještě zpočátku mohla spadnout. V noci na zítřek mohou teploty místy klesnout slabě pod nulu, někde to může trošičku klouzat," řekl ČTK Miloslav Hradil z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.



Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikuje mlha. Vozovky v kraji jsou většinou holé a mokré, silnice druhé a třetí třídy na Vsetínsku pokrývají zbytky zledovatělého sněhu kryté posypem. Jsou tak sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Až do 10:00 platí pro Zlínský kraj výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před možnou tvorbou ledovky.

V kraji je oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od nuly do plus dvou stupňů Celsia. Odpolední maximum bude podle meteorologů plus šest stupňů Celsia. Ojediněle bude pršet nebo bude padat déšť se sněhem. Podobné počasí meteorologové očekávají i na počátku příštího týdne.