Praha - Dopravu v ČR dnes ráno místy komplikuje mlha. Vozovky v kraji jsou většinou holé a mokré, ale v některých oblastech prší a na silnicích se může tvořit ledovka.

Jihočeský kraj

Všechny silnice v Jihočeském kraji jsou ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Jsou mokré po chemickém ošetření, náledí by se ve větší míře tvořit nemělo, protože teploty se přes noc pohybovaly kolem nuly a měly by přes den stoupat až k sedmi stupňům. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

"Nicméně někde se místy náledí tvořit může, zatím mám hlášený jenom jeden výskyt, na silnici 121 u Milevska u obce Velká. Silnice jsou chemicky ošetřené, přes noc byly přeháňky, posypové vozy vyjížděly i tam, kde přeháňky nebyly," řekl ČTK Martin Šulista, dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Její posypové vozy sypaly preventivně. Pokud se někde náledí objeví, mělo by se podle dispečinku díky soli rozjezdit a rozpustit. Teplota v kraji teď stoupá nad nulu.

Jihomoravský kraj

Na silnicích nižších tříd v Jihomoravském kraji leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, vozovky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice I. tříd i dálnice jsou holé, mokré, sjízdné bez omezení. Na svém webu to uvedla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Viditelnost je většinou dobrá, mlha může potrápit řidiče na D2 v úseku mezi nultým až jedenáctým kilometrem a také na D1 mezi kilometry 188,5 až 219. Pro vozy těžší 12 tun je stále uzavřená silnice mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku.

Teploty se na jižní Moravě pohybují od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia. Meteorologové na dnešek hlásí zataženo, místy mlhy, zpočátku i mrznoucí. Ojediněle i mrznoucí déšť. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od jednoho do pěti stupňů Celsia.

Karlovarský kraj

V centru Chebu se dnes v noci propadla vozovka v Lidické ulici. Do díry vjelo vozidlo taxislužby. Řidič nebyl zraněn. Havárii nejspíš způsobila porucha vodovodního potrubí pod silnicí. Ulice bude několik dnů uzavřená. ČTK to řekl mluvčí hasičů Karlovarského kraje Martin Kasal.

"Přívod vody v ulici je zastavený. Od ranních hodin je zajištěna pro obyvatele cisterna s pitnou vodou. Přímo na místě zkontrolovali propad v silnici i pracovníci plynárenské pohotovosti, kteří vyloučili, že by místem pod silnicí vedl plyn," uvedl. Podle něj jde o vedlejší silnici pod nemocnicí, hlavní dopravní proud vede po sousedním paralelním tahu, po Evropské ulici. Havárie se podle Kasala dotkne nejvíce obyvatel ulice, kteří v ní nebudou moci parkovat.

Událost se stala v noci z pátku na dnešek, krátce před 02:30. "Vozidlo taxi postupně hasiči nadzvedávali vyprošťovacími vaky a navijákem jej vytáhli mimo propadlou díru," uvedl Kasal. Podle informaci z místa už vodárna o poruše v místě havárie věděla; vytékající voda ale silnici podemlela.

Královéhradecký a Pardubický kraj

Na východočeských silnicích se dnes ráno místy tvoří ledovka, teploty se pohybují kolem bodu mrazu a v některých oblastech mrholí. Na inertně udržovaných cestách ve vyšších polohách zůstává vrstva uježděného sněhu, zjistila ČTK z informací silničářů.

Mlha je hlášená například z Jičínska, Rychnovska, Chrudimska či okolí Moravské Třebové. Na Rychnovsku či Svitavsku zůstává na menších cestách zledovatělá vrstva sněhu.

Policisté dnes ráno vyjížděli například k dopravní nehodě v Jaroměři na Náchodsku, kde osobní automobil sjel po zledovatělých kostkách do příkopu a zůstal na boku. Z místa je hlášeno lehké zranění. Mezi Malými Svatoňovicemi a Batňovicemi na Trutnovsku kvůli ledovce na kostkách dostal autobus smyk a zůstal stát napříč silnicí, na místo míří silničáři.

Podle meteorologů by dnes mělo být zataženo až oblačno, denní teploty vystoupají až na čtyři stupně Celsia. Ráno mohou být mlhy a mrholení mrznoucí, později by se ledovka měla tvořit jen ojediněle. Na horách může sněžit.

Liberecký a Ústecký kraj

Silnice v Libereckém a Ústeckém kraji jsou ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, může se na nich tvořit ledovka. Místy prší a teploty jsou od nuly do tří stupňů Celsia. Dohlednost v některých lokalitách snižuje mlha, vyplývá z informací na dopravním webu a od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Výstraha ČHMÚ před ledovkou platí pro Ústecký kraj do dnešních 9:00, pro Českolipsko až do 12:00. Opatrní by ale měli být motoristé i v horských oblastech Libereckého kraje, podle čidel je teplota vozovek kolem nuly.

Hlavní tahy na severu Čech jsou po ošetření mokré, sníh je jen na silnicích nižších tříd v horských oblastech. V Jizerských horách je rozbředlý, v Krkonoších je na vozovkách zledovatělá vrstva.

Pozor by si měli dát pěší i motoristé na sníh padající ze střech. V pátek odpoledne byla kvůli tomu uzavřená silnice Boženy Němcové v Liberci, dnes ráno část sněhu spadla na silnici 286 v krkonošských Vítkovicích a místo bylo obtížně průjezdné.

Podle předpovědi by dnes mělo být převážně zataženo, místy bude pršet nebo mrholit. Během dne bude ojediněle až polojasno, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty budou mezi nulou a čtyřmi stupni Celsia, na horách bude místy až šest stupňů.

Olomoucký kraj

Dopravu v Olomouckém kraji dnes ráno místy komplikuje mlha. Vozovky v kraji jsou většinou holé a mokré, ve vyšších polohách a lesních úsecích je místy ujetý či rozbředlý sníh. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Až do 08:00 platí pro Olomoucký kraj výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před možnou tvorbou náledí.

V kraji je skoro zataženo až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od nuly do plus čtyř stupňů Celsia. Odpolední maximum stoupne podle meteorologů na plus šest stupňů. Místy bude mrholit nebo slabě pršet, srážky mohou namrzat. Od poloh v 1000 metrech nad mořem a výše bude padat déšť se sněhem nebo bude sněžit.

Na neděli předpověď očekává místy slabý déšť, ráno i déšť se sněhem nebo srážky mrznoucí. V polohách nad 900 metrů nad mořem bude sněžit. Sněhové přeháňky či déšť se sněhem meteorologové předpovídají i na pondělí. Po oba nadcházející dny se regionu nevyhnou ani mrznoucí mlhy. Noční teploty klesnou na minus čtyři stupně, denní stoupnou na plus pět stupňů Celsia.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji se ráno místy tvoří ledovka, nejvíce na jihu a severu Plzeňska a Klatovsku, kde jsou teploty kolem nuly. Během dne se má situace zlepšit. Na jihu a severu Plzeňska a na Klatovsku v noci a k ránu hodně pršelo a teploty jsou tam stále kolem nuly. V celém kraji doporučuje správa silnic zvýšenou opatrnost. ČTK to řekl krajský dispečer Jiří Slapnička. Během dne by se měla situace v celém regionu zlepšit, teploty mají vystoupat nad nulu.

"V souvislosti s náledím nemáme zatím zvýšený počet nehod," uvedla mluvčí krajské policie Martina Korandová. Situace je podle ní i podle dispečera výrazně lepší než ve čtvrtek, kdy policisté registrovali v kraji přes 70 havárii.

Podle Slapničky může hrozit lokálně náledí. "Řidič jede po silnici a stříká mu voda od kol a najednou vjede nečekaně na dvousetmetrový zmrzlý úsek; to se dá těžko vychytat," uvedl. Problémy mohou být také v zastíněných úsecích zejména v lesích a v místech, kde se vozovky ošetřují drtí a struskou. Jde o třetinu regionálních tahů, zejména v chráněných krajinných oblastech a šumavském parku, kolem zdrojů pitné vody a na koncových úsecích vozovek.

Kraj Vysočina

V některých částech kraje Vysočina se tvoří ledovka. Silnice jsou mokré po chemickém ošetření. Teploty se dnes budou pohybovat mezi jedním a pěti stupni nad nulou. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic a z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Na Pelhřimovsku prší a ledovka se tvoří, na jedné silnici to klouže, posypové vozy budou muset vyjíždět, v noci jezdilo kolem 50 sypačů. Kde to nepřimrzá teď, je to mokré po chemii, sníh někde na silnicích máme. Teploty jdou nahoru, teď je 0,7 stupně, jak jsou silnice posolené a něco spadne, bude to ještě přimrzat," řekl ČTK Roman Hubený, dispečer Správy a údržby silnic Vysočiny.

V kraji je nyní všude zataženo, srážky slabé, spíš ve formě mrholení ve východní části Vysočiny. V západní nyní padá slabý déšť, který může místy i namrzat a tvořit ledovku. "Některé stanice v tom pásu hlásí mrznoucí srážky. Teploty jsou těsně kolem nuly, od minus jednoho do plus jednoho stupně, tvorba ledovky je opravdu spíš lokální záležitost," řekl ČTK Petr Münster z brněnského pracoviště ČHMÚ.

Přes den zůstane spíš zataženo, místy mlhy, srážky postupně zeslábnou a i mrholení se odpoledne vyskytne pouze ojediněle. Teploty čekají meteorologové mezi jedním a pěti stupni nad nulou.

"Větší šance na vyšší teploty je na západě kraje, na Pelhřimovsku. Východní část Vysočiny by měla zůstat pod nízkou inverzní oblačností, kde budou mlhy, tam čekáme teploty do tří stupňů. Vítr slabý, proměnlivý. Tím, že budou teploty růst, počítáme s tvorbou ledovky v dopoledních hodinách, potom už ne. Na protrhávání oblačnosti je šance malá, spíš na Pelhřimovsku," řekl Münster.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikuje mlha. Vozovky v kraji jsou většinou holé a mokré, silnice druhé a třetí třídy na Vsetínsku pokrývá ujetý sníh a některé další cesty v kraji zbytky tajícího sněhu. Jsou tak sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Až do 12:00 platí pro Zlínský kraj výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před možnou tvorbou ledovky. V kraji je polojasno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od nuly do plus pěti stupňů Celsia. Odpolední maximum bude podle meteorologů právě plus pět stupňů Celsia. Ojediněle bude pršet či mrholit a srážky mohou i namrzat.

Na neděli předpověď na většině území kraje očekává déšť se sněhem, místy i mrznoucí, i sněžení. Na pondělí meteorologové předpovídají ojediněle déšť nebo mrholení, zpočátku i mrznoucí. Ve vyšších polohách bude padat déšť se sněhem nebo bude i sněžit. Noční teploty klesnou na minus čtyři stupně, denní stoupnou na plus šest stupňů Celsia.