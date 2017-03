Praha - Vedení dopravních odborů dnes vyzvalo ke stávce kvůli mzdám řidičů linkových autobusů. Řidiči v některých krajích zatím nedostali přidáno podle schváleného nařízení vlády. Rozsah stávky a její termín oznámí odbory s třídenním předstihem. Po jednání předsednictva Odborového svazu dopravy (OSD) to novinářům řekl jeho předseda Luboš Pomajbík. Problémy podle něho přetrvávají v Ústeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina.

K aktivní účasti na stávce dnes předsednictvo OSD vyzvalo všechny své členy a další zaměstnance v dopravě. Členů odborového sdružení zaměstnaných v různých profesích v dopravě je zhruba 15.000. Šoférů linkových autobusů ve veřejné dopravě, kterých se vládní nařízení týkalo především, je zhruba 11.000.

Zatím odboráři nemají jasno v tom, zda bude stávka řidičů celostátní, nebo se bude týkat pouze uvedených nejproblémovějších krajů. Předsednictvo podle Pomajbíka nevylučuje ani jednu variantu.

Podle člena předsednictva OSD a vedoucího základní odborové organizace v Zábřehu na Moravě Jiřího Drlíka se o konkrétním datu stávky rozhodne nejspíše 23. března, kdy se mají k jednání sejít předsedové základních organizací dopravních odborů. Podle něj je mnoho šoférů nicméně připravena zahájit protest prakticky okamžitě.

"Předsednictvo Odborového svazu dopravy s politováním konstatuje, že to, co bylo v roce 2016 složitě vyjednáno a následně potvrzeno vydáním obecně platných státních předpisů, v roce 2017 velmi často není v praxi naplňováno," uvedl. Dlouho nikdo nevěřil, že je dopravní obslužnost důležitá. Teď je na místě ukázat, jak to vypadá, když dopravní obslužnost fungovat nebude, dodal šéf dopravních odborů.

Minimum určené vládou navyšuje mzdy za hodinu jízdy na 98,10 Kč a na 88 korun za hodinu čekání. Nově byl zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za náročné pracovní prostředí. Po dnešku ale odbory požadují, aby se čekání započítávalo do fondu pracovní doby jako jízda.

Odborům také vadí to, že řadě zaměstnanců, kteří měli v kolektivních smlouvách vyjednané vyšší hodinové mzdy za hodinu jízdy, se mzdy nezvedaly adekvátně k navýšení minimální mzdy. Zvýšení se tak týkalo jen třicetikorunového navýšení odměn za hodinu čekání.

Podle Pomajbíka je na vině nízkých platů ve veřejné autobusové dopravě systém výběru dopravců v krajských soutěžích, kdy jsou dlouhodobé desetileté smlouvy zaměřeny na co nejnižší cenu, která nezohledňuje růst mezd šoférů. Odborům to ve firmách znemožňuje vést kolektivní vyjednávání o mzdách. Vyjednávání o mzdách je ale základním právem všech zaměstnanců, a bude proto potřeba změnit legislativu, pokud neumožní růst mezd u dlouhodobých smluv zajišťovat, dodal.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestují od října 2015. Podle nové podoby zákona o veřejných zakázkách by soutěže na zajištění veřejné dopravy měly zohledňovat i jiná kritéria než cenu a stanovovat například nejnižší mzdu pro šoféry autobusů.

Celkem je v Česku podle odhadů 50.000 šoférů autobusů, 11.000 až 12.000 jich připadá na šoféry na linkách objednávaných kraji. Oficiální průměrná mzda řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají podle Českého statistického úřadu činí 26.859 korun. Toto číslo ale zohledňuje i platy lépe ohodnocených šoférů MHD. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku ve čtvrtém čtvrtletí 2016 činila 29.320 Kč.

Šéfka krajů: Možná stávka kvůli mzdám řidičů je proti dopravcům

S možnou stávkou kvůli mzdám řidičů autobusů by se měli podle předsedkyně Asociace krajů Jany Vildumetzové (ANO) vyrovnat hlavně dopravci, kteří by měli nařízení vlády o navýšení mezd naplnit. Kraje chtějí mít jistotu, že jejich dojednávaný příspěvek dopravcům bude skutečně použit na navýšení mezd šoférů, řekla Vildumetzová. Mnohé kraje navíc zvažují, že si kvůli zajištění dopravní obslužnosti založí vlastní dopravní firmy, řekla dnes novinářům po jednání hejtmanů s předsedou Senátu Milanem Štěchem (ČSSD).

"Všichni hejtmani chtějí mít všechno v souladu s legislativou, musí najít cestu k uzavření dodatků ke smlouvám a najít i ty finanční prostředky, které jsme nedostali," prohlásila karlovarská hejtmanka Vildumetzová. Poukázala na to, že premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v lednu slíbil krajům peníze na mzdy řidičů, vláda ale o měsíc později kraji nabízený návrh neschválila.

Hejtmanka připomenula, že většina krajů bude vyhlašovat veřejnou soutěž na zajištění dopravní obslužnosti v regionech. "To, co se stalo přivede mnoho krajů k tomu, že si založí vlastní dopravní podniky a budou si jednotlivé řidiče zaměstnávat," uvedla. Nařízení vlády o navýšení mezd za hodinu jízdy na 98,10 Kč a na 88 korun za hodinu čekání mělo zajistit dostatek řidičů autobusů, podle hejtmanky je ale otázkou, zda se toho docílí.

Také předseda Senátu Štěch má za to, že stávka by byla namířena proti zaměstnavatelům, kteří mají vyšší mzdy vyplácet. Podle něj většina dopravců poskytuje i jiné služby než provoz linkových autobusů. "V každém případě je potřeba, aby řidiči byli kvalitně zaplaceni," míní Štěch.

Odborář: Stávka má politický podtext, kraje a vláda nejednají

Plánovaná stávka řidičů autobusů má politický podtext, řekl dnes ČTK předseda jihomoravské pobočky Odborového svazu dopravy Libor Weinstein. Vláda a některé kraje nejednají tak, aby zajistily, že řidiči dostanou mzdy podle vládního nařízení z loňského října, uvedl. Například právě na jižní Moravě se odbory dohodly na úterním jednání s vedením kraje a dopravci, že budou společně tlačit na vládu, aby situaci systémově vyřešila.

"Chceme dál jednat, ale už také nechceme čekat, takže stávka může být ve velice brzké době a může být poměrně masivní. Přesný termín, by nebylo dobré sdělit z taktických důvodů," řekl Weinstein. Na jižní Moravě jsou již několik týdnů odbory ve stávkové pohotovosti. Celostátní vedení dopravních odborů dnes vyzvalo ke stávce kvůli mzdám řidičů linkových autobusů bez konkrétního určení data.

V každém kraji je situace mírně odlišná vzhledem k tomu, že ne všechny kraje vybíraly dříve autobusové dopravce ve veřejné soutěži, navíc každý kraj má smlouvy formulované jinak. Na jižní Moravě vedení kraje může dopravcům zvýšit platby na požadovanou úroveň o 2,85 koruny na kilometr pouze letos a příští rok. Systémové řešení může zřejmě zajistit pouze vláda, která se zvýšení minimálních platů nařídila.