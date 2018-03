Praha - Radnice Prahy 3 společně policií zvýší v souvislosti s opravou Husitské ulice dohled a řízení dopravy v žižkovských ulicích. Špatně zaparkovaná auta budou odtažena a upraveno bude značení. ČTK to řekla místostarostka Lucie Vítkovská (ODS). V okolí Husitské ulice se po začátku oprav ucpává zejména úzká Seifertova ulice, kterou auta projíždějí po tramvajových kolejích a brzdí provoz hromadné dopravy.

"Prioritou je pro nás zajistit průjezd tramvají v Seifertově ulici. Auta, která budou provoz blokovat, budou odtažena. Policisté budou řídit dopravu na důležitých křižovatkách," řekla Vítkovská.

Zástupci radnice, magistrátu, Technické správy komunikací (TSK) nebo policie v úterý celou trasu projedou. Pokud bude třeba, změní se dopravní značení. Podle Vítkovské je možné, že například bude změněn směr v některých jednosměrkách. "V krajním případě by byl zakázán vjezd autům do Seifertovy ve směru do centra. Prioritou je MHD, zpoždění tramvají 45 minut je nepřijatelné," řekla.

TSK se chystá rozmístit další značky do větší vzdálenosti od uzavírky, aby tak odvedla tranzitní dopravu z problematické lokality na jiné trasy. "Jedná se o nutnou rekonstrukci, která se spolu s rekonstrukcí ulicí Koněvova připravovala několik let. TSK postupovala v souladu s požadavky Prahy 3 a součástí projektové dokumentace byla i architektonická studie rekonstrukce Husitské a Koněvovy, kterou si nechala zpracovat v roce 2016 právě Praha 3," uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

V dnešní ranní dopravní špičce stovky lidí vystupovaly z tramvají a k hlavnímu nádraží šly pěšky. Dopravní podnik na svém webu uvedl, že tramvaje i autobusy se v Seifertově a navazující Táboritské zpožďují, proto z těchto ulic odklonil některé spoje tramvajové linky 5.

Oprava 670 metrů dlouhého úseku Husitské mezi křižovatkou s Trocnovskou ulicí a Tachovským náměstím má trvat do konce letošního listopadu. Rekonstrukce je rozdělena na tři etapy, do opravovaného úseku mohou pouze chodci. Předpokládané náklady na úpravy Husitské ulice jsou 70 milionů korun.