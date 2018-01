Praha - Navrhované zrušení nařízení o minimální mzdě řidičů linkových autobusů by vedlo ke snížení mezd, které vyvolá odchody z oboru a úbytek spojů, varovali zástupci dopravců a odborářů. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že chce zrušit nařízení, kterým vláda minimální mzdy řidičů zvedla k začátku loňského roku. Dopravci i zástupci některých krajů záměr označili za nepředstavitelný, nesystémový a nerozumný. Babišův plán nepovažují za problém samosprávy v krajích vedených hnutím ANO.

Předchozí vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) po protestech řidičů rozhodla v říjnu 2016, že od následujícího ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Zvýšily se i další příplatky. Kraje objednávají veřejnou dopravu a potřebné linky dotují. Loni v červenci vláda schválila příspěvek zhruba 394 milionů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Babiš dnes uvedl, že zvyšování mezd bylo Sobotkovou akcí před krajskými volbami.

Podle ředitele dopravce BusLine Radka Chobota případné zrušení vládního nařízení o minimální mzdě řidičů autobusů sníží objem peněz ve veřejné dopravě a klesnou mzdy řidičů. "To nařízení mělo druhotný efekt, že se podařilo do dopravy dostat více peněz od objednavatelů, což jsou kraje a města. Jsem přesvědčen, že pokud se nařízení zruší, budeme dostávat opět méně peněz," řekl. Povede to podle něj k odchodům řidičů z oboru a omezování spojů.

Podobně vidí výsledek plánovaného kroku šéf odborů ČSAD autobusy Plzeň Václav Plecitý. "Pokud by k tomu (premiér) přistoupil, tak vyvolá u řidičů další nepokoje, protože oni už s těmi penězi počítají," uvedl ředitel firmy Jaroslav Vejprava. Ředitel jihočeské společnosti GW Jihotrans Robert Krigar záměr nechápe, z vlastních zdrojů firma řidičům chybějící peníze nahradit nemůže. Podle ředitele Autobusů Karlovy Vary Zdeňka Suchana si lze těžko představit, že by dopravci řekli v lednu řidičům, že dostanou například 109 korun na hodinu, a o měsíc později že to bude 89 korun.

Snížení mezd řidičů na dřívější úroveň si nedokáže představit ani Oldřich Holubář, ředitel společnosti ČSAD Vsetín, která je největším autobusovým dopravcem ve Zlínském kraji. "Už teď máme nedostatek řidičů. Pokud se jim peníze seberou, bude jich ještě méně, což by znamenalo potíže s dopravní obslužností," řekl. Předsedkyně představenstva dopravní firmy Icom transport v Jihlavě Kateřina Kratochvílová uvedla, že nesystémové nařízení vlády o růstu minimální mzdy řidičů stálo hodně úsilí dopravce i kraj. Stejně tak nesystémové by podle ní bylo toto rozhodnutí po roce rušit.

Babišův plán je nepřijatelný pro společnost Arriva. V Česku chybí několik tisíc řidičů a Praha kvůli nedostatku řidičů dokonce omezuje jízdní řády, připomněl mluvčí firmy Roman Herden. "Už máme uzavřené kolektivní smlouvy pro rok 2018 a i ty nárůst mezd zahrnují a nelze to již měnit," uvedl. "Budeme za peníze pro řidiče bojovat a jsem přesvědčený, že to samé udělají i ostatní dopravci," dodal.

Za rozumné řešení nepovažuje Babišův záměr hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Premiér a vláda se podle něj vystavují riziku, že se zastaví veřejná doprava. "Jsem pro sociální smír než pro razantní gesta. Řidiči jsou nedostatkové zboží, hrozí, že utečou do jiného oboru," řekl. Náměstek jihočeské hejtmanky Josef Knot (TOP 09) uvedl, že se bojí, že dopravci budou chtít od krajů a obcí vyšší příspěvky.

Olomoucký kraj podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) už nemá se mzdami řidičů linkových autobusů problém, protože autobusové dopravce loni vybral v soutěži podle nových pravidel a valorizace mezd je zahrnuta ve smlouvách. Řidičům reálně mzdy nikdo nesníží, případné zrušení vládního nařízení situaci neovlivní, řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS). Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (za ČSSD) upozornil na to, že zatím nikdo definitivně neřekl, že se nařízení ruší.

"Kraj musí tato rozhodnutí respektovat. Ve své podstatě ale aby soukromým firmám byly určovány mzdy, je také špatně," podotkl středočeský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). V Ústeckém kraji Babišův plán situaci v dopravě neovlivní, řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM). Dopravci podle něj peníze navíc už dostali a mzda řidičů autobusů, které bude přijímat vznikající krajský dopravní podnik, nebude nižší než nyní.

Babiš chce zrušit nařízení, které zvýšilo mzdy řidičů autobusů

Babiš chce zrušit nařízení, kterým vláda k začátku roku 2017 zvedla minimální mzdy řidičů linkových autobusů. Novinářům to řekl po jednání kabinetu s Asociací krajů. Zvyšování mezd bylo podle něj akcí bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) před krajskými volbami. Babiš uvedl, že hnutí ANO v koaličním kabinetu hlasovalo proti opatření a považuje ho za nesmysl. Babiš také sdělil, že jeho vláda se chystá navštívit všechny kraje a tamní záležitosti při tom řešit přímo na místě s hejtmany.

Vláda v roce 2016 rozhodla, že od následujícího ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Zvýšily se i další příplatky. Kraje objednávají veřejnou dopravu a potřebné linky dotují. V červenci vláda schválila příspěvek zhruba 394 milionů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Babiš dnes nařízení kritizoval. "Chci to zrušit, protože je to nesmysl. Byla to jen akce pana premiéra (Sobotky) před krajskými volbami, kdy se chtěl zalíbit a myslel si, že získá hlasy v krajských volbách. Aby premiér určoval mzdy řidičů soukromých přepravců, to je nesmysl," uvedl.

Šéfka Asociace krajů Jana Vildumetzová uvedla, že navýšení mezd řidičů bylo nesystémové a nešťastné. "Krajům to způsobilo nejen problémy finanční, ale i legislativní. Zásah do rozpočtu v roce 2017 byl 840 milionů korun, které jsme museli dát dopravcům, a 420 milionů korun to bude v letošním roce," uvedla.

Záměr zrušit nařízení kabinetu, díky němuž stoupla minimální mzda řidičů, kritizuje vedení dopravní společnosti GW Jihotrans, která v jižních Čechách zajišťuje většinu linkových autobusů. Podle ředitele Roberta Krigara firma řidičům chybějící peníze nahradit nemůže. "My nemáme na to řidičům mzdy v této výši udržet, kdyby to nařízení padlo. Nechápu, že to přichází v dnešní době, když v Praze nemá kdo jezdit, na Liberecku nemá kdo jezdit, nechápu, kde chtějí ty lidi sehnat," řekl Krigar ČTK.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestovali od října 2015. Šoféři si stěžovali, že kraje objednávají dopravu jen na základě ceny, a autobusové firmy pak šetří zejména na mzdách. V červnu 2016 odbory kvůli nízkým platům řidičů odsouhlasily přípravu stávky, a v říjnu téhož roku vláda zvýšení mezd řidičů schválila. Kvůli neplnění podmínek uspořádali řidiči autobusů začátkem dubna 2017 v pěti krajích jednodenní stávku.

Sobotka Babišův záměr kritizuje

Bývalý premiér Sobotka záměr Babiše kritizuje. Babiš dnes opatření označil za Sobotkovu předvolební akci a nesmysl. Sobotka však na twitteru oponuje, že bez nařízení někdejší koaliční vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL by se platy řidičů nezvýšily.

"Babiš jde proti řidičům autobusů. Kdybych jako premiér neprosadil změnu nařízení vlády, bídné platy řidičů by se nezvýšily. Kraje soutěží dopravu na nejnižší cenu, motivace dopravců i krajů zvyšovat řidičům mzdy je proto nízká," reagoval na twitteru Sobotka.

Babišova vláda chce navštívit všechny kraje a řešit tamní potíže

Vláda se chystá navštívit všechny kraje a tamní záležitosti při tom řešit přímo na místě s hejtmany. Premiér Babiš to řekl po jednání vlády s Asociací krajů. Setkávání kabinetu a hejtmanů by také do budoucna mělo být častější. Babiš podporuje to, aby se Asociace krajů stala jako celek připomínkovým místem v rámci legislativního procesu. Podle šéfky asociace Jany Vildumetzové (ANO) by pak připomínky regionů měly větší váhu.

"V minulosti byl zvyk setkávat se dvakrát ročně, teď to vypadá, že to bude dvakrát kvartálně," konstatoval Babiš po jednání s hejtmany. Konat by se také měly schůzky jednotlivých ministrů s hejtmany, kteří mají v rámci asociace na starosti příslušnou oblast. Například zlínský hejtman Jiří Čunek odpovědný za zdravotnictví bude komunikovat s ministrem zdravotnictví, uvedla Vildumetzová.

Setkávání hejtmanů s ministry budou koordinovat Babiš a Vildumetzová. Konzultace se mají uskutečňovat také v rámci výjezdních zasedání vlády. "Vláda postupně navštíví všechny kraje, přímo na místě chce řešit problémy za účasti hejtmanů a primátorů," uvedl premiér. Na dnešním jednání s kraji se podle něj hovořilo o opravách silnic nižších tříd, mzdách řidičů linkových autobusů i regionálním školství.

Babiš podpořil myšlenku, aby byla asociace připomínkovým místem. Není podle něj problém to doplnit do programového prohlášení vlády. Vildumetzová uvedla, že asociace s hlavními prioritami návrhu programového prohlášení souhlasí. Byla by však ráda, aby kraje měly vždy včas jasno, kolik peněz dostanou na opravy silnic II. a III. tříd. "Musíme mít připravené projekty, povolení. Potřebujeme v nějakém časovém horizontu vědět, jestli nějaké prostředky obdržíme, aby opravy neprobíhaly v podzimních měsících," řekla.