Adršpach (Náchodsko) - Doprava do turisticky atraktivních skalních měst v Adršpachu a v Teplicích nad Metují na Náchodsku dnes zkolabovala. Kvůli náporu polských turistů musela policie v 11:00 uzavřít vjezd do Česka přes hraniční přechod Zdoňov, který je od Adršpachu vzdálený asi pět kilometrů. Ve 13:00 policie uzavřela i všechny vjezdy do Adršpachu a Teplic nad Metují. Zhruba v 15:00 se situace zlepšila a přechod Zdoňov byl opět průjezdný.

S opatrností se po 15:00 dalo projet i do Adršpachu a Teplic. "Policisté na místě situaci stále monitorují a návštěvníkům poskytují potřebné informace o dopravních komplikacích," uvedl mluvčí policie Ondřej Moravčík.

Na návštěvu pískovcových skalních měst se v dnešní sváteční den vydaly tisíce lidí. "Všechna parkoviště turisté zaplnili. Začali parkovat i podél silnic, a tím je ucpali. Případným zájemcům o návštěvu Adršpachu a Teplic doporučujeme zvolit si dnes odpoledne raději jiný cíl," řekl ČTK Moravčík. Policie dopravu v Adršpachu a Teplicích kvůli náporu turistů regulovala i o minulém víkendu.

Správci skalních měst odhadují, že minimálně dvě třetiny návštěvníků skal jsou z Polska. Například ze stodvacetitisícového polského Walbrzychu to je do Adršpachu necelých 30 kilometrů. I v Polsku mají v květnu několik dní volno, svátky tam připadají na 1., 3. a 8. května. Obce i Správa CHKO Broumovsko doporučují návštěvníkům, aby při cestě do skal v turisticky exponované dny využili vlak či jízdní kolo.

Letošní novinkou pro návštěvníky Adršpašských skal je parkování zdarma na plochách nedaleko vstupu do skal. Obec si od toho slibuje rychlejší odbavení na parkovištích a plynulejší provoz na přilehlých komunikacích. Na úkor toho se ale zvýšilo vstupné do skal. V hlavní sezoně zaplatí dospělí 120 korun, 70 korun děti a studenti, 50 korun stojí projížďka lodičkou a 320 korun pak rodinné vstupné. Loni v hlavní sezoně platili dospělí 100 korun, děti a studenti 50 a stejně za projížďku lodí.

O návštěvnosti Adršpašsko-teplických skal se minulý týden zmínila i Asociace cestovních kanceláří. Podle ní budou muset některé české památky v budoucnu regulovat návštěvnost, protože počty turistů dosahují rekordních hodnot a návštěvnost stále stoupá. Kromě skal šlo také o Český Krumlov či zámek Hluboká.

Adršpašské skály společně s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině. Obě skalní města jsou svojí rozlohou 1803 hektarů největší národní přírodní rezervací v Česku.