Do druhého kola doplňovacích senátních voleb v obvodu Zlín postoupil daňový poradce Tomáš Goláň (SENÁTOR 21). ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Doplňovací volby do Senátu v obvodu Zlín vyhrál daňový poradce Tomáš Goláň (SENÁTOR 21). Získal 53,78 procenta hlasů, jeho soupeřce, krajské radní Michaele Blahové (KDU-ČSL), dali voliči 46,21 procenta hlasů. Volební účast v druhém kole dosáhla jen hodnoty 10,4 procenta, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Goláň nahradí v horní komoře Františka Čubu (SPO), který v únoru rezignoval. Senátorem ale bude pouze do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020.

O křeslo senátora se původně ucházelo devět kandidátů, osm mužů a jedna žena. Nynější dvojice postoupila z prvního kola. Blahová minulý víkend v prvním kole voleb získala 24,18 procenta hlasů, Goláň 18,99 procenta. Skóre se poté otočilo v Goláňův prospěch ve druhém kole. Volební účast v prvním kole činila necelých 16 procent.

Obvod Zlín vedle velké části Zlínska zahrnuje i jižní část okresu Vsetín. Dohromady se volilo ve 147 volebních místnostech, šlo o 57 měst a obcí. Volit mohlo zhruba 107.500 oprávněných voličů, využilo toho jen necelých 11.200 voličů.

O druhé kolo měli lidé ještě menší zájem než před týdnem. Zatímco ve Zlíně, který zahrnuje zhruba polovinu volebních okrsků, přišlo do volebních místností během pátku a dneška necelých 10,96 procenta voličů, na řadě míst jich bylo ještě méně. Ve Vizovicích to bylo necelých deset procent, ve Valašských Kloboucích 9,2 procenta. Na zájmu se podepsalo hlavně to, že šlo o samostatné volby. Řádné senátní volby se totiž obvykle konají souběžně s krajskými nebo obecními volbami.

Bývalý předseda slušovického družstva Čuba v únoru svoji rezignaci na post senátora zdůvodnil tlakem, kterému čelil kvůli rok a půl trvající absenci v Senátu ze zdravotních důvodů. Při posledních senátních volbách v obvodu Zlín porazil Čuba na podzim 2014 ve druhém kole současnou poslankyni a tehdejší končící senátorku Alenu Gajdůškovou z ČSSD. Volební účast tehdy v obvodě dosáhla 20,48 procenta. O týden dřív přišlo k prvnímu kolu senátních voleb, které bylo spojeno i s hlasováním do obecních zastupitelstev, výrazně více lidí, a to 41,96 procenta.