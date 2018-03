Praha - Doplňovací senátní volby na Zlínsku budou 18. a 19. května. Termín dnes stanovil prezident Miloš Zeman, informoval ČTK mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček s tím, že rozhodnutí musí ještě spolupodepsat předseda vlády Andrej Babiš.

Z doplňovacích voleb vzejde nástupce Františka Čuby, který po absenci trvající půldruhého roku na senátorský mandát rezignoval na konci února. Někdejší šéf slušovického družstva své odstoupení z funkce zdůvodnil tlakem, kterému čelil.

Nový zlínský senátor bude zvolen jen do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020. Kandidátní listiny musejí být podle volebního zákona podány nejpozději 46 dní před volbami, tedy do pondělí 2. dubna do 16:00

O kandidátech mají jasno zatím jen lidovci a komunisté. KDU-ČSL chce nasadit krajskou radní Michaelu Blahovou, KSČM zlínského zastupitele Radomíra Rafaju. STAN přesvědčuje ke kandidatuře zlínského primátora Miroslava Adámka. Ostatní strany o adeptech jednají.

Čuba vyhrál senátní volby na Zlínsku na podzim 2014, porazil jedenáctku kandidátů včetně současné poslankyně a tehdejší místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové (ČSSD). Ta se o návrat do horní komory podle dosavadních informací pokoušet nechce.

Čuba se jednání v Senátu zúčastnil naposledy v srpnu 2016. Od té doby absentoval ze zdravotních důvodů, na výzvy k odstoupení však až dosud nereagoval. Na nemocenskou nenastoupil a až do poloviny loňského roku pobíral plný plat. Vzdal se ho po kritice ve prospěch nadace pro studenty, kterou založil uherskohradišťský senátor Ivo Valenta (za Soukromníky).