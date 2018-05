Brno - Nevýrazný kádr bez hráčských osobností a bídná střelecká produktivita odsoudily fotbalisty Brna k pádu do druhé ligy. V historii samostatné české ligy sestoupila Zbrojovka podruhé. Při svém prvním pádu před sedmi lety se hned za rok do nejvyšší soutěže vrátila. Nyní budou mít Brňané situaci obtížnější. Z druhé ligy v příštím roce postoupí jen vítěz a týmy na druhé a třetí příčce si zahrají baráž.

"Máme hodně pomalých hráčů. Ve všem jsme podprůměrní. Nejsme ani nějak zvlášť bojovní, chybí nám rychlost. Snažili jsme se proto hrát kombinačně, ale naše akce jsou zdlouhavé. Vím přesně, kde jsme měli problémy," uvedl trenér Roman Pivarník, který převzal brněnský tým začátkem října loňského roku po devátém kole. Stal se v této sezoně už třetím trenérem Zbrojovky, která při jeho příchodu měla jen čtyři body.

Hlavním problémem Brňanů byla po celou sezonu bídná produktivita. "Neměli jsme hráče, který by nás střelecky potáhl. A také nám chyběli fotbalisté, kteří dají za sezonu dva až tři góly. Na podzim tuto úlohu plnil Michal Škoda, jenž se na jaře zranil. Nepomohli jsme si k lepším výsledkům ani standardními situacemi, ze kterých jsme nebyli nebezpeční a nedali z nich ani jeden gól," uvedl Pivarník.

Sestup považuje za nejhorší okamžik ve své kariéře. "Nikdy jsem něco podobného nezažil. Ani jako hráč, ani v trenérské roli. Nezříkám se odpovědnosti. Měli jsme ještě více tlačit na to, abychom dokázali mužstvo přebudovat. Po podzimu jsme věděli, že chceme získat českého útočníka, který je adaptovaný na ligu. Bohužel jsme ani jednoho z pěti až šesti hráčů, kteří připadali v úvahu, nedotáhli. Museli jsme sáhnout do zahraničí. Také nám chyběla střední generace hráčů, která má táhnout mužstvo," konstatoval trenér.

Hlavní příčinu sestupu vidí v nezvládnutých zápasech s přímými konkurenty. Po podzimu se Brno posunulo na 12. místo a přeskočilo Karvinou, Slovácko, Ostravu a Jihlavu.

"Rozhodující bylo, že jsme na jaře nezvládli doma zápasy s Mladou Boleslaví a Karvinou. Prohráli jsme na Slovácku, kde jsme zahodili vyložené šance a ještě jsme měli kopat penaltu. Nevyšel nám ani zápas na Dukle," řekl Pivarník, který zatím nemá jasno o své budoucnosti.

"Nevím, zda to bude se mnou, nebo beze mě. Nějaké rozhovory jsme měli, ale stále bylo o co hrát. Druhá liga je hodně náročná. Nebude jednoduché poskládat mužstvo. Cílem by měl být okamžitý návrat. Je to ale otázka filozofie. Mladí hráči v klubu jsou šikovní, měli by dostávat šanci," uvedl bývalý trenér Plzně, Bohemians, Olomouce či Jihlavy.