Až letos dorazil ke čtyřiašedesátiletému Ivanu Hanušovi z Prahy dopis obsahující blahopřání (na snímku z 3. srpna), adresovaný jeho už 22 let nežijící mamince. Dopis byl odeslán 7. března 1989 z ruského města Soči v tehdejším Sovětském svazu. Zásilka byla zapsána do České knihy rekordů jako dopis s nejdelší dobou doručení.

Až letos dorazil ke čtyřiašedesátiletému Ivanu Hanušovi z Prahy dopis obsahující blahopřání (na snímku z 3. srpna), adresovaný jeho už 22 let nežijící mamince. Dopis byl odeslán 7. března 1989 z ruského města Soči v tehdejším Sovětském svazu. Zásilka byla zapsána do České knihy rekordů jako dopis s nejdelší dobou doručení. ČTK/Plíhal Libor

Pelhřimov - Až letos dorazil ke čtyřiašedesátiletému Ivanu Hanušovi z Prahy dopis adresovaný jeho už 22 let nežijící mamince. Dopis byl odeslán 7 . března 1989 z ruského města Soči v tehdejším Sovětském svazu. Zásilka byla zapsána do České knihy rekordů jako dopis s nejdelší dobou doručení. Ode dneška je dopis nejnovějším exponátem Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

"Vzdálenost mezi Prahou a Soči je 2599 kilometrů. Dopis byl na cestě 28 let a 19 dnů, to je 10.246 dnů. Kdyby ho doručovala želva pohybující se průměrnou rychlostí 500 metrů za hodinu, trvalo by jí to 216 a půl dne. Pokud by želva pracovala pouze osm hodin denně, doručila by dopis za 649 dnů a byla by tedy patnáctkrát rychlejší," řekl novinářům Miroslav Marek, prezident pelhřimovské agentury Dobrý den, která eviduje české rekordy.

Hanušovi rodiče se před řadou let na dovolené v Soči seznámili s lékařkou v lázeňském domě a spřátelili se. Po návratu domů si pravidelně dopisovali a několikrát se i navštívili. Dopis, který letos Hanuš konečně dostal, byl blahopřáním pro jeho maminku k Mezinárodnímu dni žen. Hanuš na zpáteční adresu odepsal, zatím však odpověď nedostal. "Našel jsem si na internetu telefonní seznam Soči a v něm jsem zjistil, že na adrese je stále uvedena žena, která si s rodiči psala. Je tedy možné, že ještě žije, a že se třeba časem ozve a příběh by mohl mít pokračování," řekl Hanuš.

Podle něj by bylo velmi jednoduché odsoudit poštu jedné nebo druhé země za nepořádek, kvůli kterému byl dopis tak dlouho na cestě. "Je možné, že mohl někam zapadnout, ať už v Rusku, nebo u nás. Je ale potřeba ocenit pošťáka, který letos dopis našel a znovu ho pustil do oběhu a zachoval se tedy profesionálně. To je na celé věci nejpozoruhodnější," dodal Hanuš.

Certifikát o rekordu dostal dnes Hanuš symbolicky u největší poštovní schránky v ČR, která je exponátem pelhřimovského muzea a stojí u bývalé pošty. Její rozměry jsou 110 krát 180 krát 132 centimetrů. S poštou souvisí i další z exponátů Muzea rekordů a kuriozit. Je jím poslední telegram, který byl na území ČR odeslán. Těsně před půlnocí 31. března 2010 jej z nádražní pošty v Brně podal student Martin Jonáš. Telegram dorazil do Pelhřimova a byl telegrafován 1. dubna 2010 v 0:50:32 hod. Má toto znění: POSLEDNI TELEGRAM V HISTORII CESKYCH POST DO MUZEA REKORDU A KURIOZIT POSILA MARTIN JONAS.