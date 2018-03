Ťumeň (Rusko) - Běloruska Darja Domračevová vyhrála závěrečný sprint biatlonistek sezony v Ťumeni. Malý glóbus ve svém rodišti slavila slovenská reprezentantka Anastasia Kuzminová, stačilo jí 12. místo. Češky na Sibiři nestartují, finálový podnik na protest vynechalo několik reprezentací včetně české.

Kuzminová se dočkala první křišťálové trofeje v 33 letech a v životní sezoně, kterou před měsícem vyšperkovala zlatem a dvěma stříbry na olympijských hrách v Pchjongčchangu. O lepší umístění ji dnes připravily tři chyby na střelnici.

Slovenská biatlonistka nadále vede i celkové hodnocení, ale už jen o 16 bodů. Boj o velký glóbus totiž zdramatizovala dnes druhá Finka Kaisa Mäkäräinenová, jež stejně jako Domračevová skolila všechny terče. Pomalejší než běloruská vítězka byla o 1,2 sekundy.

Do sobotní stíhačky si Mäkäräinenová ponese před Kuzminovou minutový náskok. Program v Ťumeni završí závody s hromadným startem.

Veronika Vítková si v celkovém hodnocení pohoršila o příčku a je sedmá, v konečném pořadí sprintu klesla bronzová olympijská medailistka z Koreje na pátou pozici. Kuzminová uhájila malý glóbus před Domračevovou o pouhých deset bodů.

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Domračevová (Běl.) 21:42,8 (0 trest. okruhů), 2. Mäkäräinenová (Fin.) -1,2 (0), 3. Eckhoffová (Nor.) -33,3 (1), 4. Bescondová (Fr.) -43,7 (1), 5. Vittozziová (It.) -49,7 (0), 6. Dahlmeierová (Něm.) -50,0 (1), 7. Wiererová (It.) -52,2 (0), 8. Häckiová (Švýc.) -1:01,0 (0), 9. Chevalierová (Fr.) -1:01,1 (1), 10. Olsbuová (Nor.) -1:02,3 (2).

Konečné pořadí sprintu (po 8 závodech): 1. Kuzminová (SR) 323, 2. Domračevová 313, 3. Mäkäräinenová 258, 4. Dahlmeierová 252, 5. Vítková (ČR) 245, 6. Hildebrandová (Něm.) 244, ...27. Puskarčíková 96, 45. Jislová 62, 84. Davidová (všechny ČR) 6.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 22 závodů): 1. Kuzminová 756, 2. Mäkäräinenová 740, 3. Domračevová 701, 4. Dahlmeierová 653, 5. Wiererová 636, 6. Vittozziová 549, 7. Vítková 545, ...33. Puskarčíková 206, 56. Jislová 72, 86. Zvařičová 9, 90. Davidová 8.