Stuttgart - Tenistka Petra Kvitová znovu ukázala, jakou cenu má pro český fedcupový tým. V Německu v semifinále předvedla na halové antuce ve Stuttgartu smršť a zajistila dva důležité body.

Hráčkám světových kvalit, Julii Görgesové a bývalé jedničce Angelique Kerberové, povolila o víkendu dohromady jen devět her a oba zápasy netrvaly v součtu ani dvě hodiny. Kvitová dominantním způsobem dovršila třicítku vyhraných dvouher v soutěži.

"Cítím se dobře, jsem hlavně zdravá a fyzicky v pohodě, a pořád mi to jako letí. Je těžší najít na antuce rytmus a sebedůvěru. Ale teď jsem ji měla," řekla osmadvacetiletá pětinásobná vítězka Fed Cupu.

Za obrovskou motivaci označila touhu počtvrté si zahrát finále v Praze. "Hrát v O2 areně je pro nás něco zvláštního. Vždycky se hrozně těšíme. Zase budeme mít mísu na dosah. Na kurtu asi bylo vidět, jak nás tahle šance láká," uvedla.

Pokud by 10. a 11. listopadu Češky pojedenácté v historii uspěly a Kvitová byla v týmu, dostala by se s šestým triumfem na třetí místo tabulek. Nejlepší jsou Američanky, Chris Evertová vyhrála Fed Cup osmkrát a Billie Jean Kingová sedmkrát.

Aktuální světová desítka Kvitová má ve Fed Cupu bilanci třiceti výher proti deseti prohrám. Především díky ní vyhrály tenistky 19 z 21 posledních utkání a jsou pošesté za osm let ve finále. "Je to divný, co? Nebo divný. Spíš nenormální," divila se sama Kvitová a dodala: "Že bychom vážně byly tak dobré? Asi jo. My si to nějak zvlášť neuvědomujeme. Jedeme plynule dál. Ale posledních osm let je nádherných. Když jsem začínala ve Fed Cupu, nic podobného bych si nedokázala ani představit."

Nechce, aby byla ona sama vyzdvihována jako největší hvězda týmu. Poukázala i na spoluhráčky a také poděkovala realizačnímu tým v čele s kapitánem Petrem Pálou. "Každý má svůj díl práce a je to zásluha všech, nejen holek, co hrajeme," řekla.

V soutěži začínala v roce 2007 čtyřhrou, ale od té doby hraje jen dvouhru. A pokud může, objeví se v sestavě, a hraje výtečně. Důvod je jednoduchý, národní hrdost. "Když hraju za Česko, cítím se jinak, což jsem ukázala třeba na olympiádě," řekla bronzová medailistka z dvouhry z Ria 2016. "Nejsem na kurtu jenom sama za sebe. Ve Fed Cupu mám okolo sebe tým, který mě celý týden podporuje," vysvětlila.

Ze třiceti výher v soutěži si nejvíce pamatuje dvě. Jako první jmenovala triumf nad Ruskou Světlanou Kuzněcovovou ve finále v Moskvě v roce 2011 a pak výhru nad Kerberovou ve finále v Praze před čtyřmi lety. "Ty jsou nejkrásnější. S Kuzněcovovou jsem prohrávala ve třetím setu už 0:3 a s Angie to byl zápas se vším všudy, nahoru dolů a před domácím publikem," vzpomínala.

Tentokrát ale výsledky otáčet nemusela. Ve Stuttgartu dominovala a útočným tenisem nedala Görgesové ani Kerberové šanci. "Vždycky si opakuju, abych vydržela. Obě Němky se dokážou chytit na jednom míči, což jsem nechtěla připustit. Snažila jsem se pořád tlačit, i když bych možná nemusela. Ale jakmile bych Julii nebo Angie dala trošku víc času, mohly by být nepříjemné," uvedla Kvitová.

S Kerberovou se na stejném místě utká příští týden, zřejmě ve středu, v 1. kole turnaje WTA, který se ve Stuttgartu bude hrát. "Mně to ani tak vtipný nepřijde. To jsem asi ještě nezažila," řekla Kvitová. "Je aspoň dobré, že jsem si zvykla na kurt. Je dobře, že jsme na tom hrály, a uvidíme, jak to zúročíme," doplnila česká tenistka.

Svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka v letošní sezoně už vyhrála dva tituly, uspěla v Petrohradu a Dauhá, ve Fed Cupu má bilanci 4:0, a když hraje jako ve Stuttgartu, čiší z ní radost z tenisu. "Baví mě," prohlásila Kvitová a doplnila: "Když jsem unavená, tak se mi ne vždycky chce, ale bez toho to nejde, ale na zápasy se těším."