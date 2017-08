Právě zveřejněno

České Budějovice - Anglický setr jménem Gándhí, kterého si pořídil před čtyřmi lety, přivedl bývalého hokejového brankáře a olympijského vítěze z Nagana 1998 Dominika Haška k myslivosti. Lásku k přírodě mu vštípil už dědeček. "Jsem myslivec začátečník," řekl dnes Hašek na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Když gólman skončil v roce 2011 po 40 letech s hokejem, hledal, co ho zaujme. "A kromě byznysu to byla myslivost a pejsek. Někdy před čtyřmi lety jsem si pořídil anglického setra a byl to spíš ten pejsek, který mě k myslivosti přivedl. K přírodě jsem měl vždycky vztah, můj děda byl především ten, který mě učil chodit v lese, znát stromy, zvířata, ptáky. Dodneška si pamatuju, že jim říkal opeření přátelé, a já jsem poznal každého ptáčka," řekl Hašek s tím, že jen výjimečně si vypomohl atlasem.

Když si rodák z Pardubic pořídil psa Gándhího, zvíře ho k přírodě připoutalo ještě víc. Rozhodl se proto, že si udělá myslivecké zkoušky. "Dostal jsem pětisetstránkovou bichli, když jsem létal do Ameriky, tak jsem si ji vždycky v letadle roztahoval a letušky se mě ptaly: 'Co se to tam učíš?' Já říkal: 'Já chci být myslivcem'," řekl Hašek.

Říká, že je myslivec začátečník, oboru se věnuje tři roky. "Beru to postupně, na nic nepospíchám, našel jsem v tom jeden ze smyslů, které mě naplňují, baví, kterými žiju," řekl bývalý hokejista. Myslivost pro něj znamená vše co se týká přírody, zdaleka ne jenom střílení a hony.

Životnímu prostředí se snaží Hašek zároveň pomáhat. Jednu korunu z každého prodaného nápoje Smarty, který se svou firmou vyvinul, věnuje na projekty spojené s ochranou přírody. "Považuji za nesmírně důležité, že to můžeme nějak podpořit. Objíždím i letní myslivecké, včelařské a rybářské tábory, snažím se děti učit, aby chránily přírodu," řekl Dominik Hašek.