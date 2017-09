České Budějovice - Zatímco většina dětí dnes vyrazila po prázdninách opět do škol, třináctiletý Kryštof Vavřina z Českých Budějovic mezi nimi nebyl. Pátým rokem se vzdělává doma. Vyučují jej jeho rodiče a další pedagogové. Podle matky Kryštofa Zuzany Krištůfkové tato forma vzdělávání nabízí intenzivnější individuální přístup a navíc nezabere tolik času jako klasická škola. Řekla to dnes ČTK.

"Přijde mi, že celý současný systém není ideálně nastavený. Zdá se mi, že děti tráví ve škole až moc času," uvedla. Dodala, že její syn se věnuje učení denně jen několik hodin a přitom za tu dobu zvládne vstřebat potřebný objem informací. Kryštof Vavřina každý půlrok musí skládat na škole zkoušky, u nichž dokazuje, že absolvoval stejné předměty v odpovídajícím rozsahu jako jeho vrstevníci. Jako hodnocení dostává pak klasické vysvědčení. "Loni měl na konci roku samé jedničky. Ale jinak my jej doma neznámkujeme, není to pro nás důležité. Spíš klademe důraz na to, aby veškeré předměty chápal a rozuměl jim," řekla.

Rodičům pomáhají s výukou dvě učitelky. Obě docházejí domů za Kryštofem. "Pokud jde o první stupeň, tam na to rodiče stačí. Ale na druhém stupni jsme už museli na některé předměty oslovit odborníky, aby Kryštofa učili," řekla Krištůfková.

Výhody domácího vzdělávání vidí hlavně v individuálním přístupu. A to především v tom, že pokud syn některý předmět zvládá lépe, nemusí se mu věnovat takovou dobou, jako tomu je ve škole. Více času pak může tento systém poskytnout okruhům, v nichž dítě tápe. "V klasické škole tato možnost prakticky nejde. Tam se jede podle rozvrhu a nikdo příliš nehledí na to, jak které dítě daný předmět zvládá," řekla.