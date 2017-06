Praha - Cenu Pavla Kouteckého za nejlepší celovečerní dokument získal Martin Kollár. Porota ocenila jeho film 5 October o muži, který se kvůli nádoru na obličeji rozhodl opustit rodinu a vydal se na útěk před závažným rozhodnutím. Krátkometrážní kategorii vyhrál snímek Backstage režisérů Martina Macha a Dominika Truhláře. Výsledky 11. ročníku ocenění vyhlásili pořadatelé večer v industriálním prostředí bývalé Továrny v pražských Holešovicích.

Porota letos na Cenu Pavla Kouteckého nominovala čtyři české celovečerní dokumenty. Kromě vítězného snímku 5 October byla mezi nimi také tragikomedie FC Roma režisérů Rozálie Kohoutové a Tomáše Bojara, věnována romskému fotbalovému týmu, který sice téměř nekopl do míče, ale málem vyhrál ligu. O vztazích a "tvůrčí erekci, která ne vždy končí happyendem", vypráví další nominovaný snímek, H*ART ON Andrey Culkové. Čtvrtým uchazečem o ocenění byl film Do zbraně Barbory Chalupové nabízející dokumentární dobrodružství plné zbraní a zbrojení, jehož protagonistky se vydávají do temných zákoutí fyzické i elektronické reality.

Vítězný snímek Martina Kollára vypráví příběh muže, který se kvůli obřímu nádoru na obličeji rozhodl opustit svoji rodinu a vydat se na cestu, která je pro něj útěkem před závažným rozhodnutím, vlastním strachem i nesnesitelnými společenskými situacemi. I přesto, že se nádor snaží zakrýt plnovousem, svůj skutečný zdravotní stav před sebou samým utajit nedokáže. Když se dozví, že mu může zbývat jen několik měsíců života, vše začne podřizovat datu, kdy má podstoupit riskantní operaci.

V kategorii krátkometrážních dokumentů byly letos na Cenu Pavla Kouteckého nominovány tři snímky. Tomáš Šťastný se ve filmu Kittchen - až budu proměněný snaží odhalit, kde končí skutečný člověk Jakub König a začíná hudebník Kittchen. Režisérka Květa Přibylová natočila dokumentární báseň o prorůstání minulého a přítomného, mrtvého a živého, nazvanou Stopy, střepy, kořeny. Vítězným snímkem porota vyhlásila Backstage, dokument o jednom dni spalovače mrtvol ve strašnickém krematoriu.

Cena spojená se jménem Pavla Kouteckého je udělována od roku 2007 jeho pokračovatelům, trpělivým pozorovatelům světa se schopností sdělit své pocity a postřehy filmem. O nominacích letos rozhodla porota ve složení: výtvarnice a performerka Kateřina Šedá, reportér a kameraman Janek Rubeš, Daniel Moravec z Českého rozhlasu, dramaturgyně festivalu Jeden svět Julie Kárová a filmová historička Tereza Czesany Dvořáková.