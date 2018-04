Praha - Příběhy pěti mladých lidí po jejich odchodu z dětského domova zachycuje nový dokument Dospělým ze dne na den, který měl dnes premiéru v Praze na hlavním nádraží. Snímek režiséra Igora Chauna má ukázat problematický životní start těch, kteří vyrostli v ústavní péči. Spolek Mimo domov chce film promítat dětem z domovů po celé republice.

"Víc než polovina dětí, které odcházejí z dětských domovů, je v potížích. Chceme, aby viděly, že jedno špatné rozhodnutí ovlivní celý jejich život," řekla ČTK předsedkyně spolku Klára Chábová. Podle spolku ročně dosáhne dospělosti v dětských domovech v Česku kolem tisícovky dětí. Zhruba 70 procent z nich "skončí na šikmé ploše", uvedla organizace. Dokumentem chce poukázat na to, jaká je příprava mladých před jejich odchodem do samostatného života či co by mohly dělat neziskové organizace.

V devadesátiminutovém dokumentu vystupují mladí, kteří se po odchodu z dětského domova ze dne na den bez pomoci rodiny či příbuzných a známých ocitli v dospělosti. Hrdinové mluví o křižovatce, na které se museli rozhodovat, jakou cestu životem zvolí. Podle Chábové odchod z dětského domova nynější systém péče vůbec neulehčuje. Ucelená pomoc s bydlením, přihlášením na příslušných úřadech či s hledáním práce a dalším studiem neexistuje. Pracovníci odborů sociální péče nemají kvůli velkému počtu případů na práci s mladými čas.

Chábová míní, že by pomohlo v prvních měsících či letech dospělosti doprovázení. Pracovník by mladé po odchodu z dětského domova provázel a radil jim, jak mají postupovat. Pomoc by mohly poskytovat neziskové organizace. V domovech by mohli působit i psychologové a terapeuti, dodala šéfka spolku.

Pětice medailonků ukazuje ty, kteří nástup do samostatného života zvládli. Chaun natočil ale i pět dalších příběhů, jejichž hrdinové se s novou realitou sami poprat nedokázali. Skončili v partě, užívali drogy, živili se prostitucí.

"Byla to síla. Beru život jako lekci, dobré i špatné věci. I když někdy skuhrám a myslím si, že to mám těžké, tak jsou lidé, kteří mají karty rozdané mnohem hůř," řekl Chaun. Zvažuje, že by všech deset medailonů spojil do tříhodinového filmu. Přál by si, aby snímek dal chlapcům a děvčatům z dětských domovů nejen informace, ale stal se pro ně i vzpruhou.

Jako místo pro premiéru vybrala organizace Mimo domov prostory hlavního vlakového nádraží. Právě na něm podle autorů snímku mnoho těch, kteří opouštějí dětský domov, skončí. Chaunův film se do kin nedostane ani v příštích dnech. Promítat se bude dětem, které vyrůstají v ústavech. Vidět by ho měli také zákonodárci ve Sněmovně a v Senátu. Po projekci budou následovat debaty s hrdiny dokumentu.

Prvním z nich je Lukáš. Ve snímku vypráví, že po odchodu z dětského domova dostal od státu 15.000 korun a musel si poradit úplně sám. Nevěděl, na kterých úřadech se má přihlásit či že s neplacením nájmu a zdravotního pojištění může být problém. Zadlužil se. Vzdát se ale nechtěl a dnes dluhy splácí.

Podle Lukáše je největší problém mladých, kteří odcházejí z ústavní péče, jejich finanční negramotnost. Vadí mu, že je domovy nepřipravují na samostatný život. Mladíkovi se nelíbí ani využívání financí v domovech. Sponzoři zaplatí vybudování bazénu či drahou letní dovolenou, peníze by se přitom daly využít i na pomoc a přípravu, míní Lukáš.