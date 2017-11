Praha - Hudební dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá ukazuje nejen aplaus na jevišti, ale také dřinu a slzy, které stojí za úspěchem mladé zpěvačky. Snímek režiséra Martina Linharta, na jehož scénáři se podílela i Farna, ukazuje počátky kariéry čtyřiadvacetileté zpěvačky polského původu a vrcholí loňským největším koncertem její kariéry v Praze. Nevyhýbá se ani kontroverznějším tématům, jakým byl rozchod zpěvačky s dlouholetým manažerem Leškem Wronkou.

Tvůrci film nezamýšleli pro běžnou distribuci. Farna ho představí na sérii projekcí, kterou zahájí dvě představení 12. listopadu v Cinema City v Ostravě. Projekce pokračují v Plzni, Praze, Liberci, Brně. Olomouci a Pardubicích. Film Farna uvede také v Polsku, kde má množství příznivců.

Film, v němž se prolíná čeština s polštinou, ukazuje provázanost zpěvačky s hudební scénou v Polsku. V polštině v něm o své dceři hovoří rodiče i její učitelé. V množství archivních záběrů diváci uvidí začátky Farne v těšínských lidových souborech, na které dodnes nedá dopustit. Místy Farna vysílá usmiřující signály k Wronkovi, s nímž uzavřela prostřednictvím rodičů smlouvu už ve svých jedenácti letech. Wronka se však s jejím osamostatněním nesmířil a odmítl v dokumentu vystupovat.

Archivní záběry ukazují Farnou jako nervózní dívku s rovnátky, která se stala objevem roku v anketě Český slavík, dále úspěch v Polsku, kde prorazila s písní Cicho, i marný boj s bulvárními médii, která se více zajímají o kila navíc než o hudební tvorbu zpěvačky. Podle ní je "bulvár daň ze slávy" a neváhá si ze sebe sama dělat legraci v hitu Boky jako skříň.

"Je to v první řadě normální hodná holka," hodnotí ve snímku Farnou kytarista její doprovodné kapely Martin Chobot, který si ji letos v září vzal za ženu.

Farna se představuje i jako věřící dívka a citlivá umělkyně, která za svůj úspěch platí dřinou při zkouškách, ztrátou soukromí a slzami v zákulisí.

Rodačka z Třince loni oslavila deset let působení na tuzemské hudební scéně koncertem v pražském Foru Karlín. Debutové album s hitem Měls mě vůbec rád? vydala v roce 2006. "Za největší úspěch své kariéry považuji právě to, že trvá deset let. Že první soudy o mě jako o 'rychlokvašce' byly odbourány. I kdybych teď skončila, myslím, že deset let v jakékoli branži není zanedbatelná věc," řekla tehdy.