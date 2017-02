Praha - Válečný veterán Emil Boček zhlédl dokument, který představuje jeho loňský let v kokpitu stíhacího letounu Spitfire. Ve svých 93 letech v červenci usedl do stíhačky, se kterou bojoval proti nacistickému Německu. Dokumentární film s názvem 20 minut nad Londýnem nechala natočit Česká mincovna, která se společně s armádou a několika dalšími organizacemi podílela na zajištění Bočkova letu. Snímek se symbolicky promítal ve vršovickém kině Pilotů. Oficiální premiéra se uskuteční tamtéž dnes večer, veřejnost jej bude moci vidět na březnovém pražském Febiofestu.

O touze znovu usednout do kokpitu stíhačky z druhé světové války se Boček zmínil v roce 2015 při křtu pamětních mincí věnovaných Čechoslovákům sloužícím za druhé světové války v RAF. Sen se mu lidé kolem armády či České mincovny rozhodli splnit. Podařilo se to loni v červenci. Boček se tak stal jedním z nejstarších pilotů, kteří do kabiny spitfiru usedli. Stroj sice řídil zkušený pilot, český veterán ale ve vzduchu převzal nad letounem vládu.

"To se nedá zapomenout, že jsem v té Anglii byl," řekl dnes Boček ČTK. Dokument se mu velmi líbil. "Nepředpokládal jsem, že to bude tak dlouhé a takové perfektní záběry, které tam byly, to se mnohokrát nevidí," zdůraznil. Poznamenal, že nedávno se setkal s dalšími "rafáky", příslušníky britské RAF. Jeden z jeho přátel mu na setkání řekl, že má pro něj překvapení. "Říkám, Honzo, mě už nemůžeš překvapit. Potom přišel s krabicí a když ji otevřel, tak tam byl perfektně udělaný Spifire, jak jsem s ním létal v Anglii. Říkám, tak to jsi mě fakt překvapil," řekl Boček.

Dnes představený snímek trvá téměř půlhodinu a dokumentuje cestu Bočka do Anglie i jeho let, když ho při řízení zabírá kamera umístěná přímo v kokpitu. Režisér filmu Dan Hnát poznamenal, že se filmařům podařilo získat i filmové záběry spitfiru z druhé světové války snímané ze stejného úhlu, jako natáčeli loni letoun Bočka.

Veterán ve filmu vzpomíná na bojová léta i na poválečná léta. Z okupované vlasti utekl na konci roku 1939, když mu nebylo ještě ani 17 let. Do západní Evropy se dostal přes Balkán a Bejrút. Ve Francii se zúčastnil ústupových bojů a do Anglie připlul v červenci 1940. Ještě v létě se přihlásil do letectva, vybrán byl k pozemnímu personálu. Jako mechanik působil u 312. československé stíhací perutě. Stíhacím pilotem se po výcviku stal na podzim 1944. U 310. československé stíhací perutě doprovázel bombardéry, nad Evropu létal i při letech, kdy stíhači útočili na stanovené pozemní cíle. Do konce války se zúčastnil 26 operačních letů, ve vzduchu při nich byl téměř 74 hodin. Zažil při nich i těžké chvíle, kdy mu šlo o život. Například když mu nad mořem zhasl motor. Naskočil ve chvíli, kdy se už Boček chystal vyskočit do ledových vln.

V roce 1946 z armády odešel a s kamarádem si založil soukromou dílnu. Na rozdíl od dalších československých letců působících za války na západní frontě se mu vyhnulo komunistické pronásledování. Za své činy byl vyznamenán Řádem bílého lva.

Česká mincovna vydává k tématu letců z druhé světové války pamětní mince. Letos podle obchodního ředitele podniku Aleše Brixe je v plánu edice připomínající konkrétní letce. Mince s tematikou československých pilotů chce firma vydávat až do osmdesátiletého výročí legendární bitvy o Anglii v roce 2020. Spolupracovat by chtěla i s britskou královskou mincovnou.