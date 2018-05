Praha - Televizní dokument Obchod se zdravím, který v pondělí večer odvysílala Česká televize, ukazuje praktiky pražského centra alternativní medicíny Aktip zachycené skrytou kamerou. Terapeuti centra radí léčit rakovinu detoxem nebo najít si milence. Vedoucí institutu Jarmila Klímová ČTK sdělila, že za metodami kolegů stojí. Na centrum si stěžovali i onkologičtí pacienti, radilo podle nich nahradit onkologickou léčbu psychoterapií a potravinovými doplňky.

Tvůrkyně dokumentu režisérka Šárka Maixnerová spolu s infiltrátorkou Ivanou Lokajovou podle svých slov chtějí poukázat na to, že si mají dát lidé pozor na to, komu mohou důvěřovat. Autorky mimo jiné reagovaly na množství stížností na praktiky centra a různá vyšetření prováděná necertifikovanými přístroji. "Chci věřit, že po zhlédnutí dokumentu budou lidé přece jen více přemýšlet, komu svěří do rukou své vlastní zdraví," řekla novinářům kreativní producentka ČT Lenka Poláková.

Režisérka Šárka Maixnerová různým zprávám o praktikách v těchto zařízeních z počátku moc nevěřila. "Ale když mi pak infiltrátorka začala nosit materiál, nevěřila jsem vlastním očím," popsala vznik snímku jeho režisérka. "Dozvěděla jsem se, že jsem anděl, hrozí mi rakovina a mozková obrna. A psycholožka mi jako řešení nabídla, ať si najdu milence, nebo ať podstoupím detoxikaci, po které lze rakovinu doslova vykadit," uvedla herečka Ivana Lokajová, která se skrytými kamerami jako pacientka centrum navštěvovala.

Autoři dokumentu si kladou otázku, zda jsou lékaři a psychologové s akademickými tituly, kteří provozují alternativní léčbu v nelékařských zařízeních stejně odpovědní jako ti v ordinacích a nemocnicích. "Získala jsem pocit, že někteří zaměstnanci společnosti Aktip jsou cynici, někteří však opravdu věří, že lidem pomáhají," podotkla Lokajová, která za 13 návštěv a dvě víkendová školení v Aktipu zaplatila téměř 30.000 korun.

"Za postoji a terapeutickými metodami mých kolegů si stojím, byť naprosto chápu že v podání tohoto pořadu jsou předestřeny jako nevěrohodné. Všechny terapeutické a diagnostické metody uvedené v tomto pořadu jsou mezinárodně certifikované a mohu to doložit," uvedla na dotaz ČTK Klímová, která dokument považuje za tendenční a účelově zpracovaný.

Materiál natočený skrytou kamerou v dokumentu komentují odborní poradci, kterými byli psychiatr s nástavbovou atestací z psychosomatiky Radkin Honzák a onkoložka Renata Koževnikovová. Podle Honzáka není centrum zdravotnické zařízení, systém označil za "letadlo", protože si terapeuti vzájemně přeposílají pacienty.

Na centrum si podle členky výboru České onkologické společnosti Petry Tesařové stěžovalo několik pacientek. Stížnosti byly na vyšetřovací metody a jejich výklad. "Další stížnosti směřovaly na doporučení psychoterapických postupů a potravinových doplňků jako náhrady onkologické péče," uvedla Tesařová.

"V detailnějším rozboru bych mohla rozporovat větu po větě, které zazněly v 'odborných' a dalších doprovodných komentářích a nebylo by zas až tak těžké odkrývat veškerá účelová lživá sdělení, která zazněla," reagovala na dokument Klímová.

Vzhledem k tomu, že snímek vznikal za pomoci skryté kamery, nedostala společnost Aktip přímo v dokumentu možnost k vyjádření. Podle právního oddělení ČT je podobný postup ve veřejném zájmu a ČT tím plní roli veřejnoprávního média.