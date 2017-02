Praha - Intimním pohledem do života zpěváka Richarda Müllera je slovensko-český celovečerní dokument Mira Rema Nepoznaný. Zachycuje jeho pocity, silně ovlivněné maniodepresí, kterou dlouhodobě trpí, i bojem s alkoholem. Přibližuje i část jeho kariéry provázené turbulentními vztahy se ženami i drogami. Na dnešní projekci v Praze ho představila Česká televize, Asociace českých filmových klubů (AČFK) ho do kin uvede od 2. února.

"Chtěli jsme nahlédnout do muzikantova nitra a ukázat zákulisí produkce turné s vokální skupinou Fragile, během něhož Müller uskutečnil 111 koncertů pro více než 100.000 diváků a zhubl o padesát kilo," uvedl Remo. Vzápětí zpěvák loni v září oslavil pětapadesátiny. Koproducentem filmu byla za českou stranu kromě televize společnost endorfilm.

Podle režiséra se nápad zrodil před třemi lety, kdy Müller s natáčením souhlasil. "Nepatřím do generace odchované na jeho rané tvorbě, ale na přelomu milénia mě jeho písničky oslovovaly. Byly otevřené, intimnější, než cokoliv na trhu," uvedl Remo. Právě intimitu, otevřenost a příběh považuje v dokumentární tvorbě za nejdůležitější.

S kamerou vyzpovídal zpěvákovu bývalou manželku Soňu i jeho pozdější partnerky Vandu Wolfovou a Ivu Bittovou. Použil záběry z osobního videoarchivu, který mu zpěvák poskytl; film doplnily o jeho ztracenou spontánnost a energii. "Pokud nás někdo limitoval, byli to jeho manažeři," podotkl Remo vděčný za to, že svou tvorbou budí diskuse.

"Pozitivní reakce kritiků mě překvapila. Po slovenské premiéře loni v listopadu jsem viděl asi tři projekce. Napětí se dá krájet. Lidé jsou zasaženi tím, že vidí obraz, který se neshoduje s tím, co jim 'píárko' dosadilo do jejich představ," řekl režisér ČTK. Momentálně netuší, jak Müller tento snímek vnímá. "Vím jen o pár jeho reakcích z médií, kdy se snažil od něj distancovat - jakoby neexistoval. Jsem tím překvapen, ale je to jeho právo," dodal Remo. I proto je zatím Müllerova přítomnost na české premiéře nejasná.

Remo natočil zhruba dvě stě hodin materiálu. Zachytil i moment, kdy vyčerpaný zpěvák po koncertě říká, že tím končí jeho kariéra, zatímco jeho management tvrdí, že skončit nesmí. "Extrovertní idol se postupně mění v unaveného a nemocného člověka. Režisérův přístup probouzí pochopení a soucit, ne pobavení či výsměch," charakterizoval to dramaturg AČFK Jan Jílek.