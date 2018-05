Praha - Sezonu jako na houpačce má za sebou český basketbalista Tomáš Satoranský. V NBA střídal v dresu Washingtonu období, kdy spíše vysedával na lavičce a kdy naopak patřil k oporám týmu. Potěšilo ho ale, že sám sobě, klubu a také soupeřům dokázal, že na nejlepší ligu světa má a že může být platným hráčem. Nyní chce využít dlouhé léto k tomu, aby se opět zlepšil podobně jako před rokem.

"Byla to pozitivní sezona a také náročná. Hodně momentů nahoru dolů, dvakrát jsem musel využívat své šance. Ale sám sobě, NBA a zákulisí jsem ukázal, že na to mám," řekl Satoranský novinářům při dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Bylo cítit, jak se moje role v klubu mění. Posledních deset zápasů dokonce začali prodávat i mé dresy, což jsem ani nevěděl, než mi to řekl majitel klubu Ted Leonsis. A jsem nadšený i z toho, jak se nám dařilo v době, kdy jsem dostal prostor. Teď mě žene dopředu to, že jsme si sám sobě dokázal, že mohu být důležitý článek týmu," dodal český rozehrávač.

Radost z vydařené sezony, ve které odehrál 30 zápasů v základní sestavě, mu pokazilo jen play off, v němž nedostal příliš prostoru i kvůli tomu, že Wizards na poslední chvíli přivedli dalšího rozehrávače Ty Lawsona.

"Konec byl pro mě velice hořký. V play off jsem nedostal takovou šanci, jakou jsem očekával. Ale to je další věc, kterou mě ta sezona naučila, že v NBA si člověk nikdy nemůže být jistý svou pozicí," řekl Satoranský. Zklamání nijak neskrýval. "V sezoně jsem proti Torontu hrál dobře, hrál jsem i dobře s druhou pětkou. Takže to pro mě bylo nepochopitelné a play off jsem se protrápil. Snažil jsem se na to zeptat, ale pořád tomu nerozumím a zanechalo to ve mně smíšené pocity," připustil.

Zklamání cítí i z toho, že Washington vypadl s Torontem hned v prvním kole play off. "Určitě nemůžeme být spokojení jen s tím, že se nám podařilo proklouznout do play off. Už loni jsme měli na finále konference a i letos jsme měli na víc. Každý z týmu to vnímá jako nepovedenou sezonu," prohlásil.

Ve Washingtonu má smlouvu ještě na další sezonu a zatím nemá žádné náznaky, jaké s ním mají Wizards plány. "Teď se čeká, jak proběhne draft. Na to se týmy hodně koncentrují. Pak se uvidí, co se bude dít. Je jasné, že to bude velmi důležitá sezona směrem k mé budoucnosti v NBA. Uvidíme, co se bude dít, a pak bude dost času na to promyslet další kroky," řekl.

Před návratem do Prahy měl pohovor s trenérem Scottem Brooksem a generálním manažerem Erniem Grunfeldem. Oba prý potěšilo, jaký udělal progres. "Pak jsme si říkali, co bych měl zlepšit. Trenér byl nadšený, jak jsem zlepšil úspěšnost střelby. Já osobně bych ji chtěl ještě zrychlit a přidat k tomu i střelbu po driblinku. I když se nejlépe cítím na pozici jedna, tak trenér mě pořád vidí i na pozicích dva až tři, na čemž také musím zapracovat," uvedl Satoranský.

Než se vrhne do tvrdé letní dřiny, ještě ho čeká svatební cesta, kterou s manželkou Annou před rokem po svatbě nestihli. "Ještě dlužím manželce svatební cestu, o kterou jsem ji loni ošidil. V pátek ji a její rodinu půjdu podpořit na Prague Food Festival, který pořádají. Jsem rád, že jí alespoň takhle mohu vrátit podporu, kterou mi dává celou sezonu," nastínil svůj nejbližší program.

Pak se ale už vrhne na trénink. "Během července a srpna bych rád trénoval s kondičními trenéry, mám možnost odjet do Španělska trénovat s jedním z asistentů do Sevilly. LeBron James nedávno řekl, že investuje každou sezonu 1,5 milionu dolarů do svého těla. Myslím, že ví, co dělá. A samozřejmě se mu to stokrát vrátí. Trávit léto individuálním tréninkem určitě má cenu," prohlásil Satoranský. "Také mě čeká můj kemp pro děti v Praze, na který se vždy hodně těším, protože vidět dětské úsměvy je pro mě to nejvíc," dodal.

Zatím ale netuší, zda do svého letního programu zapracuje i reprezentaci, kterou na přelomu června a července čekají dva kvalifikační zápasy s Finskem a Bulharskem o mistrovství světa. "Ve středu jsem měl schůzku s trenérem Ronenem Ginzburgem. Abych řekl pravdu, ještě jsem se úplně nerozhodl. Myslím, že se to vyřeší během příštích dvou týdnů. Zatím je pro mě těžké říct finální odpověď," řekl Satoranský.