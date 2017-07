Praha - Dohled vrchního státního zastupitelství neodhalil žádné významné pochybení v prošetřování možného dotačního podvodu u farmy Čapí hnízdo. Na webu to dnes uvedla šéfka pražských vrchních žalobců Lenka Bradáčová. Zároveň ale připustila, že délka dosavadního řízení je "jen hraničně akceptovatelná". Kauza se týká předsedy hnutí ANO, bývalého ministra financí Andreje Babiše.

Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015 trestnímu oznámení. Lhůta pro policejní rozhodnutí ve věci se několikrát prodlužovala. Kauzu dozoruje pražské městské státní zastupitelství, jehož práce se nyní dohledové vrchní státní zastupitelství zastalo.

"Policejní orgán Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a dozorový státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze se zabývají možnou trestněprávní odpovědností komplexně a v celé šíři, přičemž v jejich činnosti nebylo zjištěno významné pochybení," napsala Bradáčová. Podle ní jde nepochybně o věc komplikovanou a rozsáhlou. Postup řízení navíc zpomaluje "procesní neochota k součinnosti ze stran některých privátních subjektů".

Vrchní státní zastupitelství v tomto směru upozornilo dozorového státního zástupce na jeho povinnost aktivně uplatňovat "všechny zákonné procesní instituty" vůči subjektům, jejichž postoj může vést ke zbytečným průtahům v trestním řízení.

Čapí hnízdo patřilo do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnilo formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jeho majitele. Díky změně farma dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš loni v březnu na mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Dotace pro Čapí hnízdo šetří i Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF, který chce k závěru dospět do konce letošního roku.