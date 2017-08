Praha - Fotbalista Bořek Dočkal má za sebou úvodní půlrok v čínském Che-nanu Ťien-jie a stále víc si přivyká na tamní životní styl. Zároveň ale připustil, že mu chybí evropský fotbal, takže se na dnešní sraz národního týmu před zápasy kvalifikace mistrovství světa s Německem a v Severním Irsku hodně těšil.

"Mám se určitě líp, než když jsem přijížděl na minulý sraz. Bylo to teď nejdelší období, které jsme tam strávili jako rodina. V lize zbývá do konce sezony jen sedm zápasů, navíc to bude rozdělené dalším srazem nároďáku příští měsíc. Dá se říct, že nejdelší část sezony už je za námi," řekl Dočkal novinářům na dnešním srazu národního týmu v Praze.

"Vše už probíhá tak nějak klidněji, byli jsme tam už zabydlení, poměrně aklimatizovaní, věděli jsme, co od čeho čekat, jak tam fungovat, jak tam žít," doplnil osmadvacetiletý záložník.

Zároveň ale připustil, že těžko může říct, zda je v Číně spokojený. "Všechno je tam jiné. Člověk hraje od 18 let tady profesionální fotbal a přijdete tam a učíte se spoustu nových věcí, o kterých jste si nemyslel, že nad nimi budete muset vůbec přemýšlet. Musíte se snažit přizpůsobit fotbalu tak, abyste byl prospěšný týmu. A to stejné se týká života, je to hodně jiné, myslím, že by tam člověk musel strávit mnohem víc času, aby mohl říct, že si na to zvykl a že mu to začalo vyhovovat," uvedl Dočkal.

"Evropský fotbal mi chybí. Z toho pohledu se těším na každý sraz národního týmu. Když je člověk deset let na něco zvyklý, tak mu to samozřejmě chybí. Evropský fotbal je mi bližší než to, jak se hraje v Číně," doplnil Dočkal.

Musel si zvykat hlavně na to, že čínské kluby mají problémy s taktikou. "U nás když se pustilo video po zápase, řešily se detaily a malé chyby. V Číně by těch chyb bylo tolik, že se fakt musí vypíchnout jen to základní. Máme problémy s tím, jak hrajeme na velkém hřišti, jak obrana vytlačuje hru," přiblížil Dočkal.

"V některých věcech mě to může posunout dál. Musím třeba víc přemýšlet, jak vyplnit prostor, jakou útočnou akci podpořit až do zakončení. Je to strašně fyzicky náročné. Tím, jak hrajeme na velkém hřišti, pro mě zakončit na velkém vápně znamená okamžitě se vracet na vlastní vápno. Jsou to věci, které mě mohou fotbalově zlepšit," dodal Dočkal.

Jeho celek je po 23 zápasech na 13. místě tabulky s náskokem pěti bodů na sestupovou příčku. Dočkal dal zatím v sezoně tři branky. "Před sezonou se asi očekávalo, že tým bude hrát o záchranu, že se nebude pohybovat někde nahoře. Je to celou dobu tak vyrovnané, že jeden dva zápasy to mohou hodně změnit. Nemyslím si, že by byla panika, že se hraje o záchranu," prohlásil.

S národním týmem ho v pátek čekají ve světové kvalifikaci obhájci zlata Němci. "Nedá se říct, že mě děsí. Tu jejich dominanci samozřejmě vidíme všichni a asi na světě teď nemůžeme dostat náročnějšího soupeře. Mohou klidně postavit dva tři konkurenceschopné národní týmy, v tom jsou proti nám gigant. Ale čeká nás jeden zápas a v tom je každý porazitelný," mínil bývalý hráč Sparty.