Čeng-čou (Čína) - Fotbalový reprezentant Bořek Dočkal definitivně přestoupil ze Sparty do čínského Che-nanu Ťien-jie. Transfer oficiálně potvrdily oba kluby. Osmadvacetiletý záložník úspěšně prošel v novém působišti zdravotní prohlídkou a následně podepsal s třináctým celkem minulé sezony tamní ligy tříletou smlouvu.

Podle českých médií má Sparta za hlavní oporu dostat až 230 milionů korun, což dělá z Dočkala dvanáctého nejdražšího českého hráče v historii. Zároveň jde o druhou nejvyšší částku za přestup tuzemského fotbalisty z domácí ligy do zahraničí. Rekord drží Tomáš Rosický, který v lednu 2001 zamířil ze Sparty do Dortmundu za 504 milionů korun.

Podle spekulací by si Dočkal mohl vydělat v Číně až 80 milionů korun za rok. Jedna z opor reprezentace si vyzkouší třetí zahraniční angažmá, dříve Dočkal působil v Konyasporu a Trondheimu. V Česku vedle Sparty hrával za Slavii, Kladno a Liberec. Nyní zamířil do rychle se rozvíjející čínské ligy, kam za astronomické částky míří řada hvězd z evropských klubů.

"Přestup se nerodil lehce. Neuměl jsem si mnoho věcí představit, ale z toho, co jsme zde s manželkou viděli, jsou naše dojmy pozitivní. Těším se na novou výzvu," uvedl Dočkal v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která ho zastupuje.

"Sparta byla v mé kariéře zatím jednoznačně nejvíc a strašně rád jsem za ni hrál. Věřím, že se do Sparty ještě vrátím a že jsem za ni ještě neodehrál poslední zápas," dodal pro sparťanský web Dočkal, který zůstává v Číně a do Čech by se měl případně vrátit v březnu na reprezentační sraz.

Sparta už minulé úterý odmítla první čínskou nabídku v údajné hodnotě 175 milionů korun s vysvětlením, že nebude oslabovat kádr o klíčového hráče před úvodním zápasem vyřazovací fáze Evropské ligy v Rostově. Po prohře 0:4 však vedení i díky navýšené nabídce změnilo názor a Dočkal ještě před odvetou, která skončila 1:1, zamířil s agentem jednat do Číny.

"Přestup Bořka byl pro nás složitým rozhodnutím, a to nejen kvůli jeho kvalitám, ale také proto, že zájem přišel až v závěrečné fázi přestupního období a bezprostředně před zápasem Evropské ligy. To byl i důvod, proč jsme nabídku v první fázi odmítli," uvedl majitel Sparty Daniel Křetínský.

"Finálně jsme se po dalším kole jednání s ohledem na mimořádnou finanční atraktivitu nabídky pro hráče i klub rozhodli přestup akceptovat. Zásadní roli hrálo také stanovisko sportovního vedení, které je připravené se se situací vypořádat bez jakéhokoli kompromisu v plnění našich sportovních cílů. Osobně pevně věřím, že se Bořek po ukončení čínského angažmá do Sparty vrátí," dodal Křetínský.

Dočkal působil na Letné od srpna 2013 a byl režisérem sparťanské hry. V této sezoně je s šesti asistencemi nejlepším nahrávačem Evropské ligy. "Bořek jako individualita půjde samozřejmě nahradit velmi těžko, každopádně rozhodli jsme se už nebýt aktivní na přestupovém trhu a jeho odchod vyřešíme vlastními zdroji," řekl hlavní trenér Sparty Tomáš Požár.

Nejlepším výsledkem Che-nanu Ťien-jie v jeho třiadvacetileté profesionální historii je třetí místo z roku 2009. Domácí zápasy hraje na stadionu Chang-chaj pro téměř 30 tisíc diváků a na něm také 5. března vstoupí úvodním zápasem do nové sezony superligy. Trenér Ťia Siou-čchüan má kromě krajanů v kádru i Dána Edigeisona Gomese, Kamerunce Christiana Bassogoga, Filipínce Javiera Patiňa a Syřana Ahmada Salího.

Klub sídlí v Čeng-čou, s téměř deseti miliony obyvatel druhém nejlidnatějším městě ve střední Číně. Hlavní město provincie Che-nan leží na jižním břehu Žluté řeky a je jejím politickým, ekonomickým, technologickým i vzdělávacím centrem.

Dočkal má z Číny pozitivní dojmy, věří, že bude dál reprezentovat

Bořek Dočkal je připraven na to, že od něj budou v jeho novém čínském působišti hodně očekávat. Věří, že přestup ze Sparty do Che-nanu Ťien-jie je dobrou volbou a že exotická destinace nezkomplikuje jeho budoucnost v reprezentaci. Na Letnou by se rád jednou vrátil.

"Dlouho jsem si nebyl zcela jistý, rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Jsem rád, že už je vše dotažené. Těším se na novou výzvu," uvedl Dočkal v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která ho zastupuje.

Do Číny odletěl v úterý spolu s manželkou. Společně tak měli možnost prohlédnout si klub i téměř desetimilionové město Čeng-čou ve střední Číně, kde tým sídlí. "Cestoval jsem sem samozřejmě s řadou otazníků, v Asii jsem osobně nikdy nebyl a neuměl jsem si mnoho věcí představit. Z toho, co jsme zde s manželkou viděli, jsou naše dojmy velice pozitivní," řekl osmadvacetiletý záložník.

Do klubu přišel jako drahá posila, s 230 miliony korun jde o druhou nejvyšší částku za přestup tuzemského fotbalisty z domácí ligy do zahraničí. "Očekávání zjevně nebudou malá, ale myslím, že na tlak jsem připravený dobře. Angažmá ve Spartě mě určitě výtečně připravilo na to, jak takové situace zvládat," uvedl Dočkal.

"Na základě jednání a zpráv z druhé strany během jednání bylo znát, že jejich zájem je vytrvalý. A hned po příletu do města jsem se setkal s trenérem. Šli jsme na společnou večeři a z jeho slov bylo cítit, že je rád, že mě bude mít v týmu," dodal Dočkal.

Věří, že přestup do Číny a daleká vzdálenost nezkomplikují jeho pozici v národním týmu, v němž patří k oporám. "Vím, že panu Jarolímovi nebudu tolik na očích, nicméně věřím, že v případě konstantních výkonů budu moct zůstat součástí národního týmu. Vždy to pro mě byla největší čest," řekl.

"Samozřejmě to bude na trenérovi, zda budou mít chuť mě sledovat a jak vyhodnotí můj přínos pro tým. Osobně to jako velkou komplikaci nevnímám, i když vím, že cestování a časový posun nebudou jednoduché. Ale srazy bývají poměrně dlouhé, abych měl čas se na zápas dostatečně připravit," mínil.

Kvalita čínské ligy šla poslední dobou po příchodu drahých hvězd z Evropy nahoru. "Jsou tu hráči s velkou kvalitou a minulostí, a tak ta přímá konfrontace bude pro mě hodně zajímavá. Ta kvalita ligy mě zajímala už dříve, aniž bych věděl, že někdy přijde zájem. Pouštěl jsem si nějaké šoty ze soutěže, dvakrát jsem v minulosti nastoupil proti zdejším klubům v přípravě. Ale teprve ostrá sezona mi ukáže, jaká je pravda," řekl Dočkal.

Ve Spartě působil od srpna 2013 a byl režisérem letenské hry. "Od začátku mi nebylo jedno, jak můj případný odchod vezme Sparta a fanoušci. Sparta byla v mé kariéře zatím jednoznačně nejvíc a strašně rád jsem za ni hrál. Věřím, že se do Sparty ještě vrátím," uvedl Dočkal.

Při podpisu smlouvy měl vedle sebe manželku. "Rodina pro mě byla od začátku jedno z klíčových hledisek. Nedokážu si představit být bez rodiny ani třeba na půl roku. Pro mě je hodně důležité vidět, jak vyrůstá můj syn, abych zde měl manželku. Museli jsme to promyslet společně," řekl.

V Číně nyní zůstane. "Žena se vrací během víkendu domů, já bych se rád zapojil už do nedělního přípravného zápasu. Času do startu ligy moc nezbývá a chci být novému klubu k dispozici od prvních minut. Už brzy nás čekají první dva zápasy, po kterých je na programu reprezentační pauza. Pokud budu nominován, odcestuji do Prahy a při zpáteční cestě sem už pojedeme celá rodina. Do té doby tu musím připravit bydlení," plánoval.

V Číně bude hrát v dresu s číslem osm. "Osmička je v čínském prostředí šťastným číslem, standardně ji dostávají klíčoví hráči jednotlivých klubů," podotkl Dočkalův agent Viktor Kolář.