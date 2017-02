Čeng-čou (Čína) - Fotbalový reprezentant Bořek Dočkal se podle twitterového účtu TransferMarkt China už dohodl na přestupu ze Sparty do čínského Che-nanu Ťien-jie. Společnosti to oznámil hlavní trenér čínského týmu Ťia Siou-čchüan. Ani jeden z klubů ale zatím informaci o odchodu osmadvacetiletého záložníka do Asie nepotvrdil.

Podle českých médií by Sparta za hlavní oporu mohla dostat až 230 milionů korun. Dočkal by se tak stal dvanáctým nejdražším českým hráčem v historii a zároveň by šlo o druhou nejvyšší částku za přestup tuzemského fotbalisty z domácí ligy do zahraničí. Rekord drží Tomáš Rosický, který v lednu 2001 zamířil ze Sparty do Dortmundu za 504 milionů korun.

Podle spekulací by si Dočkal mohl vydělat v Číně až 80 milionů korun za rok. Jedna z opor reprezentace si vyzkouší třetí zahraniční angažmá, dříve Dočkal působil v Konyasporu a v Trondheimu. V Česku vedle Sparty hrával také za Slavii, Kladno a Liberec.

Sparta už minulé úterý odmítla první čínskou nabídku v údajné hodnotě 175 milionů korun s tím, že nebude oslabovat kádr o klíčového hráče před úvodním zápasem vyřazovací fáze Evropské ligy v Rostově. Po prohře 0:4 v Rusku však vedení i díky navýšené nabídce změnilo názor a Dočkal ještě před odvetou, která skončila 1:1, zamířil s agentem jednat do Číny s třináctým klubem minulé sezony tamní ligy.

Dočkal působil na Letné od srpna 2013 a byl hlavní oporou a režisérem sparťanské hry. V této sezoně je s šesti asistencemi nejlepším nahrávačem Evropské ligy. Hlavní trenér Tomáš Požár už v minulých dnech odmítl, že by Sparta nyní hledala za Dočkala náhradu, Letenští si podle něj poradí z vlastních zdrojů.