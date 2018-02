Philadelphia - Český fotbalový reprezentant Bořek Dočkal míří z čínského klubu Che-nan Ťien-jie do Philadelphie Union ze zámořské MLS, kde by měl rok hostovat. Devětadvacetiletý záložník už se svým agentem Viktorem Kolářem ze společnosti Sport Invest odletěl do Spojených států americkcýh dojednat detaily nového angažmá.

"Klub o něj stál delší dobu, v Číně však dlouho nechtěli o jeho uvolnění ani slyšet. Nakonec se nám po dlouhých jednáních podařilo domluvit na možnosti ročního hostování. Bořka nicméně ještě čeká lékařská prohlídka i jednání o finální podobě případného kontraktu," uvedl Kolář v tiskové zprávě.

Dočkal do Che-nanu přestoupil před rokem z pražské Sparty za údajných 230 milionů korun. Šlo o druhou nejvyšší částku za přestup tuzemského fotbalisty z domácí ligy do zahraničí.

Bývalý hráč Slavie, Kladna, Liberce, tureckého Konyasporu a norského Rosenborgu během minulé sezony čínské ligy odehrál 23 utkání s bilancí čtyři gólů a pěti asistencí.