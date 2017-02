Brno - Hattrick Martina Dočekala zajistil hokejistům Komety Brno v 51. kole extraligy vítězství 3:1 nad Chomutovem a také jistotu účasti ve čtvrtfinále play off. Tříbodový zisk zajistil domácím jedno kolo před koncem základní části minimálně šesté místo v tabulce. Naopak Piráti zůstali sedmí a budou hrát předkolo play off. Vedle Dočekala byl oporou Brňanů brankář Marek Čiliak.

"Úleva po dnešním vítězství je obrovská. Ale ještě jsme nic nedokázali. Uhráli jsme šestku. Ukázala se ale síla týmu, když jde o hodně. Byl to parádní výkon od brankáře Čiliaka až po posledního hráče na ledě. Musím vychválit Dočekala. Byl skvělý," řekl po utkání obránce Brna Jozef Kováčik.

Důležitost duelu výrazně ovlivnila v úvodních minutách výkon Komety, která začala značně křečovitě. Domácí se trápili při zakládání útočných akcí, hru ovládli aktivně hrající Piráti a z územní převahy se dostávali častěji k zakončení.

Kritická chvíle potkala Brňany v 6. minutě. Na jejím začátku trefil odražený puk kapitána Čermáka do obličeje tak nešťastně, že hráč zamířil rovnou do šatny a pak do nemocnice na rentgenové vyšetření. Vzápětí se nepodařilo domácím vyhodit kotouč z obranného pásma, získal jej Huml a po jeho přihrávce obránce Rutta tvrdou střelou k tyči překonal Čiliaka.

Po inkasovaném gólu upadla Kometa do ještě většího útlumu a jen pomalu se zvedala. O vyrovnání se ale zasloužil v 16. minutě útočník Mallet, který unikl po levé straně a z jeho přihrávky vstřelil Dočekal gól.

"V prvních deseti minutách byla na našich hráčích vidět velká zodpovědnost. Inkasovali jsme gól a ještě nás podržel brankář Čiliak. Pomohla nám vyrovnávací branka, která nás zvedla," poznamenal asistent trenéra Brna Kamil Pokorný.

Kometa převzala od druhé třetiny iniciativu. Pomohly jí k tomu i přesilovky. Nedokázala ale zužitkovat ani padesát sekund dlouhou početní výhodu pět na tři. Chomutov začal více spoléhat na rychlé protiútoky a nejblíže ke skórování měl po jednom z nich Sklenář, ale na Čiliaka nevyzrál.

Z územní převahy se podařilo Kometě přidat druhý gól. Hruška ve 36. minutě přihrával Dočekalovi, kotouč se od padajícího obránce Skinnera odrazil do vzduchu a Dočekal jej pohotově baseballovým způsobem srazil za záda brankáře Laca. Videorozhodčí potvrdil, že gól nepadl po hře vysokou holí.

Snaha Pirátů o zvrat v závěrečné třetině vyzněla naprázdno. Naopak Dočekal střelecký večer vyšperkoval ve 45. minutě třetím gólem. "Nádherně mi vyšlo v tak důležitém utkání. Jsem rád, že se nemusíme už stresovat. Po odchodu zraněného Čermáka jsme přeházeli útoky. Byli jsme strašně nervózní. Po první třetině trenér přeházel útoky a už nám to vyšlo," uvedl střelec zápasu Dočekal.

A v nervózním závěru Kometa taktickou hrou vítězství udržela. "Prohra je pro nás zklamáním. Dnešní výkon nebyl podle našich představ. Dělali jsme chyby a Kometa nás trestala. Nepodali jsme výkon, jaký jsme podávali v poslední době. Ztráceli jsme puk ve středním pásmu. Řekli jsme si, že budeme hrát play off hokej. Přežili jsme přesilovku pět na tři, pak si necháme dát zbytečný gól," posteskl si útočník Chomutova Ivan Huml.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "V prvních deseti minutách byla na našich hráčích vidět velká zodpovědnost. Inkasovali jsme gól a ještě nás podržel brankář Čiliak. Pomohla nám vyrovnávací branka, která nás zvedla. Ve druhé třetině jsme se dostávali jednoduše přes střední pásmo do třetiny soupeře. Byli jsme v této části zápasu jednoznačně lepší a vypracovali si spoustu šancí. Až na první dvě střídání ve třetí třetině, kdy jsme trošku hazardovali, jsme hráli velmi dobře. Po gólu na 3:1 jsme zodpovědně odmakali zápas směrem dozadu. Máme nyní třináct dnů klidu na přípravu. Věřím, že se za tu dobu doléčí i náš lídr Leoš Čermák."

Jan Šťastný (Chomutov): "Chtěli jsme se poprat o náš první historický postup do čtvrtfinále. Z hráčů vyzařovalo obrovské odhodlání a začátek zápasu tomu nasvědčoval. Byli jsme podle plánu aktivní, zatlačili soupeře a dali úvodní branku. Škoda, že jsme na konci první třetiny ztratili kotouč v útočném pásmu a inkasovali vyrovnávací gól. Ve druhé třetině jsme měli velkou šanci, kterou Poletín místo přihrávky volnému Kämpfovi špatně vyřešil. Udělali jsme další chybu a Kometa získala náskok. Ve třetí třetině jsme chtěli hrát aktivně a vyrovnat. Bohužel jsme inkasovali třetí gól a soupeř si už zkušeně výsledek pohlídal."

HC Kometa Brno - Piráti Chomutov 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Dočekal (Mallet), 36. Dočekal (J. Hruška, Gulaši), 45. Dočekal (H. Zohorna, M. Kvapil) - 6. Rutta (Huml). Rozhodčí: Hradil, Hribik - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:5. Bez využití: Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, Bartejs, Kováčik, Gulaši, Šnajnar, Trška, Malec - M. Erat, J. Hruška, Mallet - H. Zohorna, Nečas, M. Kvapil - Vincour, L. Čermák, Dočekal - Haščák, V. Němec, J. Káňa II - Vondráček. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Rutta, J. Mrázek, Valach, L. Chalupa, Skinner - Vondrka, Huml, Poletín - D. Kaše, V. Růžička ml., Tomica - Koblasa, Kämpf, Sklenář - Skokan, Račuk, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.