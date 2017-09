Brno - Útočník Martin Dočekal pomohl podruhé za sebou hokejistům Komety k plnému bodovému zisku. V dnešní dohrávce se Spartou jeho teč zajistila obhájcům titulu výhru 2:1. V nedělním domácím duelu s Jihlavou dal Dočekal poslední dva góly při vítězství 4:2. Se třemi trefami se v klubovém hodnocení dotáhl na Ondřeje Němce a Tomáše Vincoura.

Dnešní Dočekalova trefa patří do kategorie šťastných. Stál vedle branky Sparty, když se od jeho nohy Gulašiho střela odrazila do sítě. "Čekal jsem, že mě Gulaši trefí do hole. Ale padlo to tam od mého stehna. Ani mě to neštíplo, nic jsem necítil. Jen mě puk trochu štrejchnul. Asi Gulaši nemá moc velkou ránu. Nebo mu střela nesedla," žertoval po utkání Dočekal.

Jeho střelecká forma se přihlásila s návratem uzdraveného kapitána Leoše Čermáka, se kterým hraje v útoku. "Asi je Leoš moje štěstíčko. Jsem rád, že se už vrátil a je v plné síle. Rozumíme si nejen v útoku, na led chodíme spolu i v oslabení," usmál se Dočekal.

Nebyl spokojený se začátkem utkání, ve kterém Sparta domácí tým přehrávala a dostávala se do tlaku. "Hráli jsme od začátku špatně. Sparta nás měla dobře načtené. Naše založení útoků nepříjemně bránila v našem obranném pásmu. A střed hřiště dobře zavírali. Měli jsme s tím velký problém," uvedl šestadvacetiletý útočník.

Kometa vybředla z krize až v závěru druhé třetiny. "Gól vteřinu před přestávkou nás nakopl. Po něm jsme se zvedli. Potom jsme už hráli jednodušeji, obránci to rychle dávali dopředu. Spartu jsme k velkým šancím nepustili. I když měla dvě přesilovky," poznamenal Dočekal.

Brňané porazili Spartu už v pátém zápase po sobě. V jarním čtvrtfinále play off vyhráli 4:0 na zápasy. "Na předcházející výsledky nemyslíme. Ani si je nepřipouštíme. To už bylo. Zajímá nás jen současnost. Jsem rád, že jsme dnes vyhráli," uvedl Dočekal. Slabiny obhájce titulu vidí hlavně v početní výhodě. "Analyzovali jsme naše přesilovky. Máme v nich zbytečné nahrávky navíc. Měli bychom častěji a více střílet. Potom můžeme dávat více gólů," řekl Dočekal.