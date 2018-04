Brno - Útočník hokejistů Komety Brno Martin Dočekal se chce po zranění ruky ještě zapojit do extraligového finále s Třincem. Rád by nastoupil do středečního duelu v Brně. Sedmadvacetiletý hráč se zranil 17. března ve třetím čtvrtfinále s Vítkovicemi, od té doby sledoval zápasy z tribuny. Na ruce měl do začátku tohoto týdne sádrový obvaz, nyní regeneruje a posiluje.

"Zatím mám ruku ochablou, musím ji posílit a rozhýbat. Střelbu mám ještě zakázanou. Jen jsem trochu jezdil na ledě s pukem," uvedl Dočekal, jenž obvykle hraje ve čtvrté útočné formaci. V základní části extraligy vstřelil 10 gólů a připsal si 12 asistencí.

Dočekal věří, že se dostane rychle zpět do formy. Pod vedením kondičního trenéra hlavně posiloval nohy a jezdil na kole. "Také jsem bruslil. V teplácích, bez rukavic a na čistém ledě, abych nevjel do rýhy a neupadl. V obloucích jsem jezdil opatrně," popsal Dočekal.