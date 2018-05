Praha - Dočasná ředitelka Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Lenka Haderková představila poslancům návrhy na změny legislativy, které se týkají generální inspekce. Předseda sněmovní komise pro kontrolu GIBS Jiří Mašek (ANO) to řekl novinářům po dnešním jednání komise, které bylo uzavřené. Haderková po schůzce řekla, že za svůj hlavní úkol pokládá shromáždění podnětů pro budoucího šéfa instituce. Dodala, že své působení ve funkci vnímá jako prozatímní a nebude o místo usilovat ve výběrovém řízení, které vypsala vláda.

Předseda sněmovní komise Mašek novinářům řekl, že Haderková na prvním setkání se členy komise mluvila o změnách v zákoně o GIBS. "Z její strany padaly návrhy, že by se něco v legislativě kolem GIBS mělo změnit," uvedl. Čeho by se úpravy měly týkat, neupřesnil. Mašek ocenil zkušenosti Haderkové s policejní prací. Podotkl, že několik let působila jako vyšetřovatelka.

Haderková novinářům řekla, že své návrhy chce předložit budoucímu šéfovi úřadu. "Dávám dohromady své poznatky za šest let působení, kde je identifikovaný problém nebo nedostatek, abych mohla panu řediteli, či ředitelce navrhnout případné změny," řekla novinářům Haderková, která dříve působila na pozici vedoucí legislativního a právního oddělení inspekce. Na konci dubna byla pověřena řízením inspekce po odchodu Michala Murína. Haderková doplnila, že GIBS podle ní není v "ideální kondici".

Předchůdce Haderkové Murín skončil v čele GIBS po sporech s předsedou vlády v demisi Andrejem Babišem (ANO). Podle inspekce premiér na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení orgánu skončil. Na schůzkách Babiš Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.

Nový ředitel GIBS by měl podle dřívějšího oznámení Babiše nastoupit na začátku července. Bude ho vybírat nezávislá odborná komise. Navrženého kandidáta následně projednají bezpečnostní výbor Sněmovny a komise pro kontrolu GIBS.