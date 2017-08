Soumarský Most (Prachaticko) - Dobrovolníci na Šumavě revitalizují v oblasti Soumarského Mostu na Prachaticku rašeliniště, která jsou důležitá pro zadržování vody. Zahrazují odvodňovací strouhy, které byly v minulosti uměle vytvořeny. Udržení vody na Šumavě je mimo jiné důležité pro zachování vegetace stromů. Dobrovolníci budou na Šumavě revitalizovat rašeliniště do neděle jako součást akce Týden pro divočinu. ČTK to dnes řekla jedna z organizátorek Renata Placková.

"Rašeliniště je pro Šumavu nesmírně důležité. V lesích je méně vody než v minulosti. Je to dáno menším množstvím srážek a také tím, že se voda rychleji vypařuje. Díky rašeliništím se v krajině více udrží," řekla.

Dobrovolníci pomáhají zasypávat odvodňovací kanály zeminou a kladou na určená místa rašelinotvorné vegetace. Rašeliniště je typ mokřadního ekosystému, v němž se hromadí odumřelá organická hmota, která se bez přístupu vzduchu mění v rašelinu neboli humolit.

Šumavský národní park chce v následujících letech revitalizovat asi 2000 hektarů rašelinišť. Podle Plackové tento proces ale potrvá desítky let. "Náprava meliorací, které vznikly během chvilky, zabere spoustu času. Dá se říci, že tento projekt je určený pro více generací," řekla.

Náklady na revitalizaci rašelinišť na Šumavě budou činit několik desítek milionů korun. Podle představitelů národního parku bude mít obnova drobných mokřadů i malých vodních toků klíčový význam v boji proti suchu.