Sázava (Benešovsko) - Méně odpadků než dříve našli dobrovolníci při letošním 13. ročníku akce Čistá řeka Sázava, který se konal od pátku do dneška. Na devadesátikilometrovém úseku řeky mezi Kácovem a Pikovicemi sesbíralo téměř 800 dobrovolníků během tří dnů podle předběžných součtů 16 tun odpadků, což bylo o tři tuny méně než loni. ČTK to sdělila Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví.

"Řeku Sázavu uklízíme už 13 let a ukazuje se, že naše práce není zbytečná, že má smysl. Pomalu, ale jistě se naplňuje naše vize, že jednou možná nebudeme mít co uklízet," uvedla manažerka projektu Denisa Cibulková. Podle starostky Kácova Soni Křenové bylo navzdory maximálnímu počtu účastníků odpadků opravdu minimálně. "Nasbírali jsme jich málo, a to jsme hledali i v místech, kde o ně nikdy nebyla nouze," podotkla.

Mezi dobrovolníky ani letos nechyběla zpěvačka Aneta Langerová, která je patronkou projektu. Těší ji, že se daří měnit myšlení lidí ve prospěch přírody. "Samozřejmě se vše nedaří hned, je to dlouhodobý proces, ale člověk by měl jít příkladem. Nejdůležitější ze všeho je šíření myšlenky, že odpadky do přírody zkrátka nepatří, a lidé si to začínají uvědomovat," uvedla.

Čistá řeka Sázava je nekomerční aktivitou financovanou z dotací od obcí, z příspěvku sponzorů a dalších dárců. V prvních ročnících se řeka uklízela mezi městem Sázava a Pikovicemi, v současnosti se už čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Akci spolu s Posázavím organizují spolek Lípa pro venkov a společnost Královská stezka. Čtrnáctý ročník se bude konat od 12. do 14. dubna 2019.