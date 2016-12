Brno, Plzeň - Na 1500 návštěvníků přišlo do brněnské zoologické zahrady sledovat vánoční krmení zvířat. Do zoo zamířily především rodiny s dětmi. Příchozích bylo výrazně méně než v minulých letech, což souviselo zřejmě s počasím - chodníky byly zledovatělé. ČTK to řekl vedoucí útvaru vnějších vztahů zoo Michal Vaňáč. Na dva tisíce lidí zamířily do plzeňské zoologické zahrady, která patří k tradičním cílům štědrodenních rodinných výletů v Plzni.

"Loni přišlo téměř 2000 lidí. Letošní pokles návštěvnosti na Štědrý den přičítáme počasí, hlavně ledovce. Byla vydaná výstraha, takže si to někteří návštěvníci rozmysleli," uvedl Vaňáč.

Do zoo dnes chodily hlavně rodiny s dětmi. Přihlížet mohli například krmení tygra sumaterského, lachtana medvědího nebo šimpanze. Zvířata dostala řadu pochoutek. Tygři měli hovězí maso, které mají rádi, lachtani dostali ryby.

Komentované prohlídky zahrady patří k nejoblíbenějším akcím. Diváky čekal například výklad o tygrech, šimpanzích, lachtanech nebo o pandě červené. Komentovaná krmení v zoo chystají ještě na Nový rok.

Brněnskou zoo letos do konce listopadu navštívilo přes 300.000 lidí, loni jich za stejné období přišlo 251.000. Roční výsledek tak bude druhým nejlepším za posledních 20 let. Zoo v tomto roce obohatili například tropičtí ještěři nebo šelma margay, neboli ocelot dlouhoocasý. K největším tahákům ale patří zejména mláďata medvědů.

Zoo Plzeň přivítala na 2000 návštěvníků, přinesli dárky zvířatům

Ještě před několika lety do zoo v Plzni chodili na Štědrý den hlavně tatínkové s dětmi, aby doma nepřekáželi při přípravě slavnostní večeře, nyní ale chodí celé rodiny a nezapomínají s dárky ani na zvířata v zoo. Jesličky, které zoo u nastrojených stromků připravila, přetékají ovocem, zeleninou, kaštany a dalšími pamlsky, řekl ČTK František Hykeš ze zoo.

"Letošní rok je skutečně štědrý, je vidět, že v peněženkách máme víc peněz, protože v době krize převládal třeba suchý chléb, dnes jsou tu pomeranče, jižní ovoce, zelenina," řekl. Dárků je kolem několika set kilogramů.

Kromě samotné procházky zahradou patřil k dnešním lákadlům zoo mimořádný program - naučná stezka s kvízem o zvířatech pro děti a v tropickém pavilonu také lovení zlaté rybky. Děti si mohly v obří kádi s vodou zkusit pouze holýma rukama chytit rybu. Velkým tahákem byla také jedna z prvních možností spatřit letošní nejatraktivnější mládě zoo - tříměsíční lvici berberskou Amiru. Kvůli tomu, že ji museli chovatelé odebírat matce a částečně ji přikrmovat mlékem z lahve, byl pavilon lvů až donedávna uzavřený.

Štědrý den připravila zoo i pro svou skupinu šimpanzů. Do nově upraveného výběhu dostali jako každý rok vánoční stromek a balíčky s dárky - laskominami nebo hračkami. "Je to strašně zajímavé, jak jsou lidoopi blízcí člověku, tak prožívají tytéž emoce z dárků jako člověk - radost, třeba i zklamání. Ale jsou to divoká zvířata, takže se třeba o dárky i poperou," řekl Hykeš.

Zoo Plzeň letos slavila 90 let od vzniku. Návštěvnost by se měla přiblížit 435.000 až 440.000 lidí. Desátým rokem po sobě přesáhla 400.000 lidí a měla by být v průměru posledních dvou let, řekl v pátek mluvčí zoo Martin Vobruba. V příštím roce se mohou návštěvníci těšit na další novinky. Pokud půjde vše dobře, od konce ledna do začátku března by se mohlo narodit už druhé mládě nosorožce.