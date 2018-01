Do sbírek Židovského muzea v Praze se vrátí vzácná kniha ze 16. století. Svazek o hebrejské gramatice byl původně majetkem předválečné pražské židovské obce, v minulosti ale ze sbírek zmizel. Loni knihu do aukce nabídla americká aukční síň Kestenbaum, po upozornění Židovského muzea v Praze ji ale stáhla z nabídky a s dosavadním izraelským vlastníkem dojednala restituci tisku. Pohřešovanou knihu o hebrejské gramatice napsal italsko-židovský lékař Abraham ben Meir de Balmes. Svazek, v němž se pokusil o filozofický rozbor stavby hebrejského jazyka, je jedním z prvních děl, jež pojednává větnou skladbu jako samostatné gramatické odvětví. Knihu vydal v roce 1523 v hebrejštině a latině pod názvem Mikne Avram - Peculium Abrae známý benátský nakladatel Daniel Bomberg. Na snímku jsou prázdné stránky s razítkem pražské židovské obce a ex libris. PR/Židovské muzeum v Praze