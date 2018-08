Praha - Do zemí Evropské unie míří čím dál větší podíl českého exportu. V letošním prvním pololetí stoupl podíl unie na celkovém tuzemském vývozu meziročně o půl procentního bodu na 84,2 procenta. Ještě v letech 2012 a 2013 to bylo 81 procent. Za první pololetí roku se celkový export zvýšil pouze mírně, o 0,2 procenta, na 2,15 bilionu korun. Klesá vývoz do Asie a Severní Ameriky. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Vláda přitom již v roce 2012 schválila exportní strategii ČR pro roky 2012 až 2020, jejímž hlavním cílem bylo snížit závislost českého vývozu na EU.

Vývoz tuzemských firem mimo EU v pololetí klesl o 2,7 procenta. Do Asie putovalo o devět procent českého zboží méně, do Severní Americky o 2,3 procenta méně.

Export do EU naopak vzrostl o téměř procento. Zatímco vývoz do Německa stagnoval, více zboží plynulo například do Rakouska (+1,8 procenta) či Francie (+1,1 pct). O celou čtvrtinu se zvýšil vývoz do severní Afriky. "Nejvíce se meziročně zvýšil český export do Alžírska, a to o 89 procent na 2,19 miliardy korun. Následují Irsko, Bělorusko, Egypt a Singapur s růstem exportu o více než 30 procent," dodala Eva Veličková ze Svazu průmyslu a dopravy.

Podle Hospodářské komory závislost českého exportu na zemích EU roste navzdory dlouhodobým politickým proklamacím, že je třeba český export diverzifikovat. Pokud se v EU objeví hospodářské problémy, vždy dolehnou nejvíce právě na otevřenou proexportně orientovanou a spíše subdodavatelskou ekonomiku, jakou je ČR. "Také proto snahou státu by proto mělo být, aby nacházel pro exportéry nové trhy, a přispěl tak k diverzifikaci tuzemského vývozu. Problém je, že proklamovaná diverzifikace exportu probíhá ale více jen na papíře než ve skutečnosti," uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Komora předpokládá, že závislost tuzemského vývozu na zemích EU bude nadále růst. "I třeba proto, že od posledních voleb se uskutečnila jen jediná podnikatelská mise (do zahraničí) za účasti ministra," dodal Diro. České firmy tak podle něj nyní přicházejí o exportní i investiční příležitosti, kterých se ujímají zahraniční firmy.

Podle Svazu průmyslu a dopravy jsou to právě vzdálenější destinace, jako jsou Latinská a Severní Amerika, jihovýchodní Asie nebo postsovětské země, kde je podpora státu klíčová. "Dobrým výsledkům našich exportérům určitě nenahrává současná nejistota spojená s probíhající reformou institucí na podporu exportu jako jsou ČEB, EGAP, CzechTrade a CzechInvest," dodala Veličková.

Podle Asociace exportérů nelze předpokládat, i vzhledem k očekávanému posilování koruny, zdražování ropy na světových trzích a nedostatku pracovníků na trhu práce, že by export letos mohl překonat loňské rekordy. "Druhá polovina roku bude pro český vývoz velkou výzvou," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.