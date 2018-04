Historické i soudobé materiály jako odkaz pro budoucí generace vložili 12. dubna 2018 na olomoucké radnici zástupci města do nových tubusů. Původní kovovou schránku, která byla do pozlacené makovice pod korouhvičkou radnice vložena při opravě střechy v roce 1962, doplnili dalšími dvěma tubusy. Do nich vložili aktuální dokumenty a pamětní mince. Tubusy se vrátí do zrekonstruované věžičky. ČTK/Peřina Luděk