Odborní pracovníci vrátili 22. srpna 2018 do věže pražské Staroměstské radnice sochy apoštolů. Kvůli opravám staroměstského orloje byly sochy několik měsíců v restaurátorských dílnách, kde dostaly novou povrchovou úpravu, barevnost, pozlacení a nové laky, aby dlouho vydržely. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Do věže pražské Staroměstské radnice se vrátili apoštolové. Kvůli opravám staroměstského orloje byly sochy několik měsíců v restaurátorských dílnách, kde dostaly novou povrchovou úpravu, barevnost, pozlacení a nové laky, aby dlouho vydržely. ČTK to řekla Mariana Nesnídalová z hodinářské firmy L. Hainz, která se o orloj stará od roku 1866. Orloj se kvůli opravám zastavil letos 8. ledna.

"Orloj bude spuštěn tak, jak bylo slíbeno, v původním termínu. Zatím to vypadá na 28. září, na svatého Václava by mělo být slavnostní spuštění orloje," řekl dnes ČTK vedoucí magistrátního provozního oddělení Lukáš Stránský.

Práce v těchto týdnech finišují. "Jdeme od shora. Budeme teď dělat apoštoly, bude se osazovat astroláb a potom se bude dávat stroj," řekla Nesnídalová. Apoštolové budou vycházet z nových dvířek, která jsou tvořena skleněnými vitrážemi v modrých barvách. Před demontováním byla na orloji plechová dvířka ze 70. let minulého století, instalací skleněných se orloj vrací k původní podobě.

Video: Návrat apoštolů na Staroměstský orloj

22.08.2018, 16:20, autor: Beran Hynek, zdroj: ČTK

Původně se počítalo s tím, že sochám představujícím hříchy a ctnosti budou odebrány atributy, dodané sochařem Vojtěchem Suchardou. Nakonec však sochám dalekohled, loutna nebo kniha v rukou zůstane. "Sochy zůstanou tak, jak byly. Sochy zůstanou původní i s těmi atributy," dodala Nesnídalová. Na astrolábu se však nově objeví soumrak, který na orloji byl podle historických dokumentů.

Orloj byl letos poprvé od poválečných let kompletně demontován. Mechanika stroje se vrátí do podoby z 60. let 19. století. Většina součástek v orloji je z 15. století. Rám, ozubená kola a hřídele jsou z roku 1410 od Mikuláše z Kadaně, který jej zhotovil. V orloji jsou ale také modernější díly z období baroka a z 19. i 20. století. Elektrický pohon z roku 1948 se na věž nevrátí. Nahradí jej původní mechanismus, konopná lana navíjená na dřevěné lanové bubny, díky nimž bude orloj poháněn tak, jak byl poháněn původně.

Po většinu času, kdy orloj nebyl na věži, jej na věži Staroměstské radnice nahrazovala obrazovka. Od 14. března do 7. srpna mohli návštěvníci metropole alespoň vidět projekci orloje, na které byly vidět všechny pohyby apoštolů a ciferníku, které doprovázelo i kokrhání kohouta a zvonění kostlivce.

V první fázi rekonstrukce věže Staroměstské radnice byla zabezpečena statika kamenů, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupněn loni v prosinci. V březnu se na věž vrátily věžní hodiny. Nyní následuje oprava orloje a kaple Staroměstské radnice. Vše by mělo být hotové do letošních oslav 100. výročí vzniku Československa. Za kompletní rekonstrukci hlavní město zaplatí 61,2 milionu korun bez DPH.