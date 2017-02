Washington - Zatímco se administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží u federálního odvolacího soudu obnovit kontroverzní zákaz vstupu do země obyvatelům sedmi muslimských zemí, občané dotčených států využívají právního boje, aby se do USA dostali. Ještě před týdnem Syřané, Iráčané, Íránci, Súdánci, Somálci, Libyjci a Jemenci do Spojených států nesměli, nyní je na amerických letištích vítají jejich blízcí.

V neděli úspěšně prošla pasovou a imigrační kontrolou na newyorském letišti JFK například 32letá íránská malířka Faríba Tádžrostamíová. Po smějící se tváři jí podle agentury AP tekly slzy, zatímco ji její bratři v příletové hale objímali. "Jsem velmi šťastná, neviděla jsem braty devět let," řekla s tím, že do USA se neúspěšně snažila v uplynulém týdnu odletět z Turecka.

"Brečela jsem a byla jsem zklamaná," řekla o dřívější snaze dostat se do USA. "Byla jsem z toho všeho rozčarovaná. Myslela jsem, že je konec," dodala. Íránka chce nyní ve Spojených státech studovat umění a brzy se hodlá připojit k manželovi, který žije v Dallasu, kam se z Íránu po získání zelené karty přistěhoval před šesti měsíci.

Podobné srdceryvné scény jako v New Yorku se poté, co federální soud v Seattlu v pátek pozastavil Trumpův kontroverzní imigrační dekret, odehrávaly i na dalších amerických letištích.

Do USA přiletěl i íránský vědec Níma Enájatí, který na univerzitě v Miláně dokončuje doktorát. Ačkoli obdržel americké vízum, aby se mohl podílet na výzkumu robotické chirurgie na Stanfordově univerzitě v Kalifornii, z paluby letadla mířícího do USA byl 30. ledna vypovězen. V neděli se mu vstoupit do Spojených států podařilo.

"Je skvělé, že jsem konečně tady," řekl Íránec po příletu do New Yorku. Dodal, že v uplynulých deseti dnech nebylo vůbec jisté, zda se do USA dostane.

Do problémů se kvůli Trumpově prezidentskému nařízení dostala i 29letá Američanka íránského původu Mahsa Azabadiová, která musela odložit svatební přípravy, neboť její snoubenec na konci ledna byl z letu do USA vyloučen. V neděli ale na linku do Spojených států mohl nastoupit.

Právní bitva o to, zda do USA budou smět obyvatelé některých muslimských zemí, ještě neskončila. Bílý dům je přesvědčen, že federální odvolací soud Trumpově dekretu opět obnoví platnost. Další krok je nyní na americkém ministerstvu spravedlnosti, které musí do večera místního času (do dnešní půlnoci SEČ) doplnit odvolání podané v sobotu.