Pardubice - Osmnáctiletý útočník Martin Kaut se čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí postaral o odvrácení třineckého mečbolu ve čtvrtfinálové sérii a Pardubice díky výhře 6:3 budou po loňské záchraně v baráži bojovat v neděli s Oceláři v sedmém duelu o semifinále. Dynamo teď bude chtít prolomit pravidlo, že v sérii vždy vyhrávali domácí hokejisté.

Kaut odehrál možná nejpovedenější zápas v tuzemské nejvyšší soutěži. Podobně oslnivý výkon předvedl shodou okolností také proti Třinci, když v 51. kole na ledě Ocelářů nastřílel hattrick. "Je to dobrý pocit, ale slavit můžu jen do půlnoci, protože pak už je další den a v neděli jedeme do Třince vyhrát," řekl Kaut po zápase novinářům.

Pardubice těží z jeho spolupráce s Patrikem Poulíčkem a Jordannem Perretem. Celý útok roste zápas od zápasu a v šestém čtvrtfinále zařídil klíčové góly.

"Cítím se v pohodě, ale celá naše lajna hraje dobře. Všichni tři jsme solidní bruslaři, takže to máme tak dané, že musíme na ledě lítat. Šance jsme měli i v minulých zápasech, ale nedávali jsme góly. Každopádně nejdůležitější utkání nás čeká v neděli," konstatoval Kaut.

Favority jsou pořád Oceláři, ale svěřenci trenéra Miloše Holaně nechtějí šanci na semifinále promarnit. "Víme, že mají kvalitu, ale myslím, že jsme dneska byli celý zápas lepší. Jen ve třetí třetině jsme udělali zbytečné fauly a vrátili je do hry. V závěru jsme si to pak pohlídali. Jedeme do Třince se zdravým sebevědomím a vyhrát. Musíme tam hrát jako doma, to je cesta k výhře," řekl nejproduktivnější pardubický útočník v play off.

I v sedmém zápase bude Dynamo sázet hlavně na týmový a obětavý výkon. "I když jsou tady skvělí hráči jako Rolinek, Sýkora nebo Čáslava, tak nemáme tým plný hvězd. Takže hlavně my mladí musíme bojovat, padat do střel a to se nám vrací tím, že vyhráváme zápasy," nastínil Kaut silné stránky pardubického týmu.

Šesté čtvrtfinále se zdálo dlouho dopředu rozhodnuté. Dynamo od poloviny zápasu vedlo 5:1 a mířilo za pohodovým vítězstvím. Třinec však dvěma brankami ve třetí třetině utkání ještě zdramatizoval. "Já jsem furt věřil, že vyhrajeme, protože je hrozně důležité mít sebevědomí. Kdybychom se toho zalekli, tak by to nebylo dobré," dodal rodák ze Žďáru nad Sázavou.