Třebíč - Dnešního veřejného projednávání záměru stavby nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany se v Třebíči účastní okolo 200 lidí. Firma ČEZ plánuje postavit u elektrárny jeden až dva další bloky. Před vchodem do městského zimního stadionu, kde ministerstvo životního prostředí tuto akci pořádá, se před zahájením s transparenty sešly skupinky odpůrců i příznivců jaderné energie. Někteří protestující proti stavbě bloků uvedli, že přijeli z Dolních Rakous.

Jednání začalo krátce po poledni. Ze začátku ho sledovaly desítky lidí, postupně jich přibylo. Jednání se odehrává v češtině, zajištěno je tlumočení do němčiny, polštiny a maďarštiny. Mezi dotčené patří kromě Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a obcí v širším regionu také okolní státy. Starostové obcí, kteří se debaty zúčastnili, vesměs vyslovovali podporu dostavbě Dukovan.

Dukovany s nynějším instalovaným výkonem 2040 MW pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Čtyři bloky jaderné elektrárny byly zprovozněny v letech 1985 až 1987. ČEZ počítá v Dukovanech se stavbou jaderného zdroje s elektrickým výkonem do 2400 megawattů (MW). Mohlo by jít o dva nové bloky, z nichž by měl každý výkon 1200 MW nebo o jeden blok s vyšším výkonem. Uvedl to Martin Uhlíř z firmy Elektrárna Dukovany II, která je oznamovatelem záměru. Jde o dceřinou firmu společnosti ČEZ.

Státní energetická koncepce počítá s výstavbou jednoho až dvou jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně. Podle dosavadních vyjádření politiků má přednost výstavba ve starší elektrárně Dukovany. Rozhodnutí o stavbě nového jaderného zdroje ale brzdí nejasnosti o způsobu financování.

Podle analýzy ministerstva financí je nejlepší variantou výstavby jaderných bloků v Česku jejich vybudování částí společnosti ČEZ, která by byla ve stoprocentním vlastnictví státu. V rozhovoru pro dnešní Hospodářské noviny (HN) to řekl generální ředitel energetické firmy Daniel Beneš. Varianta podle něj vyhrála ve všech čtyřech kategoriích, se kterými analýza skupiny pro strategii financování pracovala. Předmětem hodnocení byly celkové investiční náklady na výstavbu, cena vyrobené elektřiny, dopady na státní rozpočet a naplňování energetické koncepce státu.

V poslední době se hovoří o možné transformaci či rozdělení firmy ČEZ, což by mělo mimo jiné pomoci k rozhodnutí o případné stavbě nového bloku Dukovan. Podle Beneše by se společnost neměla rozdělovat, ale transformovat, aby z ní bylo možné vytlačit menšinové akcionáře. Stát teď drží ve společnosti ČEZ přibližně 70procentní podíl.