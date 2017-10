Právě zveřejněno

V sídle ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové mohli zájemci 10. října sledovat veřejné otevírání obálek s nabídkami do tendrů státního podniku na lesní práce a prodej dřeva od 1. ledna 2018 do konce roku 2022.

V sídle ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové mohli zájemci 10. října sledovat veřejné otevírání obálek s nabídkami do tendrů státního podniku na lesní práce a prodej dřeva od 1. ledna 2018 do konce roku 2022. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Do tendrů státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva v letech 2018 až 2022 podalo nabídky 31 subjektů. Loni se do tendrů 2017+ přihlásilo 36 firem a předloni do tendrů 2016+ dalo nabídky 39 firem. Odhadovaná hodnota tendru 2018+ je 2,8 miliardy korun, objem dřeva k těžbě je 5,1 milionu metrů krychlových. Soutěž je rozdělena na 52 územních jednotek. ČTK to zjistila při otevírání obálek s nabídkami v sídle lesů.

Vítězné firmy by na jednotlivých územních jednotkách měly začít pracovat od ledna 2018. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi, tendry se týkají zhruba pětiny území.

Termín pro zaslání nabídek vypršel dnes v 10:00, kdy v sídle podniku začalo veřejné otevírání obálek. Následně začnou nabídky zkoumat hodnotící komise. Předběžné výsledky tendru oznámí státní lesy ve středu dopoledne na tiskové konferenci.

Jediným hodnotícím kritériem, po splnění kvalifikačních požadavků, je nabídnutá cena. Dvěma novinkami v podmínkách letošních tendrů je možnost podniku vyřadit ze soutěže nekvalitní firmu a zavedení stropu objemu zakázky pro jednu firmu či vlastnickou skupinu. Strop ve výši jedné třetiny zakázky má zabránit ovládnutí tendrů jedním nebo dvěma subjekty.

Tendry podnik vypsal v červenci a původně měl obálky začít otevírat již 5. září. Posunutí termínu na dnešek podnik zdůvodnil rozkolísanou situací na trhu se dřevem, kdy jsou jeho ceny kvůli kůrovcovým a větrným kalamitám pod velkým tlakem. Podnik chtěl potenciálním zájemcům umožnit, aby mohli v nabídkách lépe stanovit ceny dříví, z nichž se pak vychází po celou dobu pětiletého kontraktu.

Z 52 jednotek se u 29 soutěží o takzvanou komplexní zakázku. Vítěz tendru dělá pěstební práce i těžbu a se dřevem následně obchoduje. Komplexní zakázka o odhadovaném objemu 2,3 miliardy korun je nejhodnotnější a firmy o ni mají největší zájem. To se potvrdilo i letos, kdy nabídku do komplexní zakázky podalo 26 firem.

U deseti jednotek se soutěží o zakázku na těžbu s prodejem dřeva v hodnotě prací 152 milionů korun a u 13 jednotek jde o soutěž pouze na pěstební práce v hodnotě 337 milionů korun. Zájemci se mohou rozhodnout, zda nabídku podají na všechny územní jednotky nebo jen na některé.

Lesy ČR většinu prací v lesích i prodej dřeva zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Pro LČR je tento systém zadávání zakázek zdrojem miliardových zisků.

V loňském tendru 2017+ se o zakázky podělilo 14 firem. Vítězná firma Petra a s ní propojená společnost T.E.P. HOLZ uzavřely 13 kontraktů. Firma Uniles uspěla na deseti jednotkách a Progles na šesti.

Tendry Lesů ČR na lesnické práce a prodej dřeva 2018+:

Druh soutěže Provádění lesnických činností s prodejem dříví (tzv. komplexní zakázka) Provádění pěstebních činností Provádění těžebních činností s prodejem dříví Počet přihlášených firem 26 17 18 Počet soutěžených územních jednotek 29 13 10 Předpokládaná hodnota prací v miliardách Kč bez DPH 2,347 0,337 0,152

Zdroj: Lesy ČR